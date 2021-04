¿Es posible obtener una nueva licencia de conducir durante la pandemia? En algunos estados de EEUU se implementará el uso de documentos digitales Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de abril de 2021, 01:33 h (CET) Tras la ola de contagios generada por el COVID-19, muchísimas cosas han cambiado en nuestra cotidianidad. La pandemia ha conllevado a evitar el contacto físico, y el aglomeramiento en áreas cerradas. Eso se traduce a que muchas instituciones estatales también deben adaptar y regular la forma de gestionar sus trámites. En EEUU, esta no es la excepción y para poder obtener una nueva licencia de conducir la DMV ha dictado nuevas medidas. Te comentaremos todo sobre el tema, así que continúa leyendo.

Tal como se hizo mención, ahora la forma en la que se gestionan las licencias de conducir es diferente. Tanto para nuevos documentos, como para la renovación. El Departamento de Vehículos Motorizados, indica nuevas medidas que varían según el estado donde resida la persona (en USA, las leyes de tránsito son estatales y no federales). Por ejemplo, en Illinois se ha extendido el periodo de validez de la licencia con hasta 90 días extra.

De la misma manera, en Alaska se permiten citas personales, pero con un número limitado de cupos para la obtención de una nueva licencia. Esto permitirá que haya menor riesgo de contagiarse con la enfermedad. Lo mismo aplica para personas que sean encontradas manejando con licencias vencidas, ya que se ha ampliado el plazo de su uso hasta unos 120 días si estas son mayores de 65 años. ¿Se puede obtener una licencia de conducir en 2021? En cuanto a la obtención de las licencias de manejo nuevas en pleno 2021, en algunos estados de USA se implementará el uso de documentos digitales. Es decir, se verificará a través de una app en el móvil, la edad de la persona y los permisos de manejo que posea en vigencia. De esta manera se llevará próximamente a cabo en Florida y Utah.

Sin embargo, cabe destacar que por los momentos únicamente se está efectuando renovación de licencias, y como mencionamos, a través de servicios online de la propia DMV. La pandemia ha cambiado muchas cosas, y por los momentos no se están emitiendo nuevas licencias. Únicamente a partir del 1 de octubre se realizará campaña para otorgar REAL ID, pero a personas que ya tengan Green Card o previas licencias vigentes.

En cuanto la DMV emita un nuevo comunicado, se podrá optar por solicitar la licencia. Los nuevos aspirantes deberán tener en cuenta que deberán aprobar un examen de manejo práctico y otro teórico. Este último consta de una gran cantidad de preguntas relacionadas con las leyes de tránsito y maniobras hechas al estar al volante.

En el momento que la persona vaya a presentar, deberá estar preparado/a. Existen herramientas que simulan una prueba online teórica similar a la emitida por la DMV. Al usarla, tendrás una idea mucho más acertada de las preguntas que podrían estar en la versión oficial.

A todo esto, la interrogante sobre si puedes o no solicitar una licencia de conducir en USA durante la pandemia, se ha respondido. Aunque por ahora no pueda emitirse, lo mejor es estudiar para prepararse hasta que se eliminen las restricciones temporales causadas por la pandemia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.