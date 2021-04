Netzer Consulting presenta su división cloud, "365 Makers" Comunicae

lunes, 12 de abril de 2021, 17:12 h (CET) 365 Makers nace como impulsor de Microsoft Dynamics 365 Business Central en la nube y creador de extensiones para este ERP El potencial del ERP para Pymes de Microsoft crece al igual que las empresas que necesitan cambiar o evolucionar su solución de una manera rápida y eficaz.

Tras un año donde la mayoría de las empresas han dado al paso hacia la transformación digital a marchas forzadas, Netzer Consulting crea una nueva división enfocada en ayudar a estas empresas en su transición mediante la implantación rápida de Microsoft Dynamics 365 Business Central en la nube y a la creación de extensiones para el ERP más potente disponible actualmente en el mercado.

Para dar respuesta a estas necesidades empresariales, 365 Makers nace con dos propósitos muy claros. Por un lado, como promotor de 365 Business Central en la nube con su servicio 365 One Week, en la que son capaces de implantar una sólida solución financiera sobre este ERP en tan solo una semana y, por otro lado, como desarrolladores especializados de extensiones y aplicaciones en la nube para Microsoft Dynamics 365 Business Central.

El objetivo de esta -concept factory-, además de implantar rápidamente este ERP, es mejorar las capacidades estándar de Business Central (ya de por sí muy amplias) a través de la creación de extensiones para aumentar el rendimiento del ERP y reducir los tiempos de los procesos más costosos (en tiempo y dinero) de una pyme.

Microsoft Dynamics 365 Business Central es un ERP que cubre todas las necesidades de una empresa en una sola herramienta, de cualquier área y proceso, que junto a las extensiones desarrolladas por 365 Makers, hacen de este ERP la solución más versátil y completa a la que puede acceder una pyme.

Actualmente, 365 Makers tiene ya disponibles en la Microsoft Appsource las siguientes extensiones para mejorar ciertos aspectos clave de las empresas:

365 IRPF: Está extensión está dirigida a empresas con una cantidad razonable de profesionales que les presten determinados servicios sujetos a impuestos especiales por Ley. Con esta extensión configurará, gestionará, analizará y resumirá el IRPF, tanto en compras, como en ventas.

Está extensión está dirigida a empresas con una cantidad razonable de profesionales que les presten determinados servicios sujetos a impuestos especiales por Ley. Con esta extensión configurará, gestionará, analizará y resumirá el IRPF, tanto en compras, como en ventas. 365 Advanced Classification: La extensión de clasificación avanzada permite al usuario clasificar los datos de diferentes entidades (clientes, proveedores y/o productos) facilitándose así no tener que utilizar las dimensiones, proceso mucho más complicado de utilizar.

La extensión de clasificación avanzada permite al usuario clasificar los datos de diferentes entidades (clientes, proveedores y/o productos) facilitándose así no tener que utilizar las dimensiones, proceso mucho más complicado de utilizar. 365 Posted Doc Editor: El objetivo de esta extensión es dar la posibilidad al usuario de modificar ciertos campos en los documentos ya registrados de compra y venta.

El objetivo de esta extensión es dar la posibilidad al usuario de modificar ciertos campos en los documentos ya registrados de compra y venta. 365 Easy Invoicing: Dirigida a aquellos usuarios de 365 Business Central que necesiten rellenar y registrar facturas y/o abonos de venta y de compra más rápidamente y de una forma más sencilla que haciéndolo mediante la solución estándar. Además, 365 Makers tienen en marcha crear y publicar otras extensiones para Microsoft Dynamics 365 Business Central en los próximos meses.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.