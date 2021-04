AleaSoft: El aumento de la demanda favorece la remontada de los precios en los mercados eléctricos

Las bajas temperaturas registradas en el centro del continente por la ola de frío, junto con la vuelta de las festividades de Semana Santa, ha permitido la recuperación de la demanda de electricidad. Ese aumento de la demanda, combinado con los precios del gas y del CO2 que continúan al alza, han traído un aumento generalizado de los precios en los mercados eléctricos. Se salva Alemania, donde el aumento de la producción eólica consiguió moderar los precios Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

La producción solar durante la semana del lunes 5 de abril de 2021 disminuyó en la mayoría de los mercados analizados en AleaSoft en comparación con la semana anterior. La excepción fue el mercado portugués en el que se aumentó un 19%. En el mercado alemán, la producción solar fue un 33% menor, mientras que en el francés y el italiano fue un 20% y un 13% menor, respectivamente. En el mercado español también disminuyó la producción solar, que incluye la fotovoltaica y la solar térmica, aunque sólo un 5,3%.

Para la semana del lunes 12 de abril, las previsiones de producción solar de AleaSoft indican que la producción disminuirá en el mercado español y en el mercado italiano. Por el contrario, se prevé un aumento de producción en el mercado alemán.

Durante la semana que terminó el pasado domingo 11 de abril, la producción eólica cayó en con respecto la semana precedente en la península ibérica. En el mercado francés se registró poca variación con una ligera caída del 0,2%. Por el contrario, en los mercados de Alemania e Italia, la producción con esta tecnología creció un 72% y 23%, respectivamente.

Para la semana que termina el 18 de abril, las previsiones de producción eólica de AleaSoft indican que la producción eólica será menor a la registrada la semana anterior en la mayoría los mercados analizados en AleaSoft excepto en el mercado portugués, en el que se prevé una reducción de la producción con esta tecnología.

Demanda eléctrica

La demanda eléctrica se incrementó durante la semana del 5 de abril respecto a la semana anterior en todos los mercados eléctricos europeos. Como se comentaba en el análisis de AleaSoft del 22 de marzo, la caída de las temperaturas y la bajada de la actividad laboral durante la Semana Santa del 29 de marzo, fueron las principales causas de este aumento. En cuanto al primer factor, los descensos más notables fueron en Bélgica, Alemania y Francia, con diferencias entre 4,4 °C y 6,7 °C. Esto provocó una subida de la demanda en el mercado francés, muy sensible a los cambios de temperatura, de casi un 13%. Por otra parte, en Italia se registró una ligera caída de la demanda, inferior al 1,0 %.

Las previsiones de demanda de AleaSoft pronostican un aumento en la mayoría de los mercados eléctricos de Europa para la semana del 12 de abril.

Mercados eléctricos europeos

La semana del 5 de abril, los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos analizados en AleaSoft aumentaron respecto a los de la semana anterior. La excepción fue el mercado EPEX SPOT de Alemania con un descenso del 7,6%. Por otra parte, la mayor subida de precios, del 33%, fue la del mercado MIBEL de España, seguida por las del mercado MIBEL de Portugal y del mercado EPEX SPOT de Francia, ambas del 32%. En cambio, el menor incremento de precios, del 2,2%, se produjo en el mercado EPEX SPOT de los Países Bajos. En el resto de los mercados, los aumentos de precios estuvieron entre el 6,9% del mercado N2EX del Reino Unido y el 19% del mercado Nord Pool de los países nórdicos.

En esa segunda semana de abril, el precio promedio semanal más elevado fue el del mercado británico, de 67,35 €/MWh, seguido por el del mercado IPEX de Italia, de 63,25 €/MWh. Mientras que el menor promedio fue el del mercado Nord Pool, de 29,66 €/MWh. En el resto de los mercados, los precios se situaron entre los 41,10 €/MWh del mercado alemán y los 60,76 €/MWh del mercado español.

Por otra parte, el día 5 de abril, Lunes de Pascua, se alcanzaron precios horarios negativos en los mercados de Alemania, Bélgica y los Países Bajos. El precio horario más bajo, de -60,00 €/MWh, se alcanzó en la hora 16 en el mercado belga. Este precio fue el más bajo de este mercado desde abril de 2020. También destaca el precio de la hora 24 del día 7 de abril en el mercado francés, de 163,77 €/MWh, siendo el más elevado desde septiembre de 2020 en este mercado.

Durante la segunda semana de abril, el incremento de la demanda respecto a la semana anterior, que fue Semana Santa, el descenso de la producción solar en la mayoría de los mercados y los precios altos del gas y el CO2 favorecieron las subidas de precios en los mercados eléctricos europeos. Sin embargo, el importante aumento de la producción eólica en el mercado alemán permitió que los precios descendieran en este mercado. En cambio, la producción eólica descendió en los mercados de Francia, España y Portugal, en los cuales se alcanzaron las mayores subidas de precios.

Las previsiones de precios de AleaSoft indican que la semana del 12 de abril los precios, en general, continuarán aumentando favorecidos por el aumento de la demanda y el descenso de la producción eólica en la mayoría de los mercados.

Futuros de electricidad

Los precios de los futuros de electricidad para el siguiente trimestre registraron un comportamiento al alza generalizado en todos los mercados europeos analizados en AleaSoft, si se comparan los precios de cierre de las sesiones del 1 y 9 de abril. En el mercado ICE de la región nórdica aumentó un 11%, mientras que en NASDAQ comparando el 31 de marzo con el 9 de abril, la subida fue de un 2,9%. En el resto de los mercados el aumento de precios se mantuvo entre el 1,9% y el 0,2%.

En cuanto a los precios de los futuros de electricidad para el próximo año 2022, el comportamiento de los mercados fue más heterogéneo. Mientras en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos disminuyeron entre el 0,1% y 0,9%, en el resto de los mercados analizados aumentó entre el 1,0% y el 3,4%. Se destaca también en la subida de estos productos el mercado ICE de la región nórdica con un aumento del 2,5%, mientras que en el mercado NASDAQ de los países nórdicos comparando el miércoles 31 de marzo con el viernes 9 de abril, el crecimiento en el precio fue de 3,4%.

Brent, combustibles y CO2

Durante la segunda semana de abril, los precios de cierre de los futuros de petróleo Brent para el mes de junio de 2021 en el mercado ICE se mantuvieron por encima de los 62 $/bbl. Pero, en general, fueron menores que los de la semana anterior. El precio de cierre máximo de la semana de 63,20 $/bbl se alcanzó el jueves 8 de abril.

La preocupación por el incremento de contagios de COVID‑19 ejerció una influencia a la baja sobre los precios del petróleo debido a los efectos sobre la demanda de las nuevas restricciones para frenar el avance de la pandemia. Además, un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría suponer un incremento del suministro a nivel mundial.

Sin embargo, el día 1 de abril, la OPEP+ acordó empezar a incrementar sus niveles de producción a partir de mayo, asumiendo que la demanda se incrementará en los próximos meses.

En cuanto a los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de mayo de 2021, el martes 6 de abril, alcanzaron un precio de cierre de 19,78 €/MWh, un 6,2% mayor al del martes anterior y el más elevado de los últimos dos años. Sin embargo, el resto de la semana los precios descendieron y el viernes 9 de abril el precio de cierre fue de 18,94 €/MWh. Los trabajos de mantenimiento en los principales yacimientos de petróleo y gas de Noruega, así como la evolución de las temperaturas podrían seguir influenciando los precios del gas en los próximos días.

Por lo que respecta a los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2021, el día 6 de abril alcanzaron un precio de 44,24 €/t, el más elevado del al menos los últimos nueve meses. Pero, posteriormente, los precios descendieron hasta registrar el precio de cierre mínimo semanal, de 43,49 €/t, el jueves 8 de abril. Este precio todavía fue un 2,4% superior al del jueves anterior.

La evolución de los mercados de energía y las perspectivas para la primavera de 2021

El próximo jueves 15 de abril, tendrá lugar la segunda parte del webinar “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Primavera 2021”, organizado por AleaSoft y con la participación de dos ponentes de Axpo: Fernando de Juan Astray, Head of Origination and Long‑Term Products en Axpo Iberia, y Ana Manzano, Originator Long‑Term Products en Axpo Iberia, junto con Oriol Saltó i Bauzà, Manager of Data Analysis and Modelling en AleaSoft. A ellos se unirá Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft, en la mesa de análisis posterior.

Durante el webinar se analizarán las perspectivas de los mercados de energía tanto a medio como a largo plazo, los nuevos actores en los mercados financieros para absorber la demanda de financiación dada la avalancha de potencia instalada prevista, la toma de posición de los grandes stakeholders a nivel mundial con respecto al cambio climático y cómo los Corporate PPA pueden ser una solución tanto para la industria como para el desarrollo de las energías renovables.

Para tener una visión clara del futuro de los mercados de energía es necesario disponer de previsiones de precios horarios de mercados tanto a medio como a largo plazo. Las distribuciones de probabilidad de los precios futuros a partir de una previsión confiable y de calidad son un input imprescindible para los modelos de gestión de riesgos, para las coberturas y para la planificación.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/ola-frio-vuelta-semana-santa-favorecen-remontada-precios-mercados-electricos/