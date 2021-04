La fórmula de belleza de éxito a medida por Gemma Prudencio que ha revolucionado el sector Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Gracias a los avances tecnológicos e innovadores ha sido posible llegar a soluciones para problemáticas que, hasta el momento, parecían inalcanzables, así se ha visto en A Coruña Radio.

No es excepción en el mundo beauty y de la cosmética, ya que uno de los grandes avances ha sido el poder difuminar las marcas del paso del tiempo en el rostro. Las arrugas son el principal motivo de consulta según cuentan profesionales especializados.

“Antes de elegir un producto y empezar a utilizarlo, debemos analizar nuestra situación. Lo que a mí me funciona a la perfección, puede que para ti sea perjudicial. Realizar un diagnóstico personalizado es la clave para vernos bien y sentirnos mejor por dentro”, bajo esta explicación, Gemma Prudencio, Farmacéutica y CEO de Gems Beauty Lab, expone la necesidad de un asesoramiento profesional.

Gemma Prudencio es un referente de peso en el sector. Tras años de experiencia formulando para terceros, formó sus propias marcas, Gemma’s Dream y Oneceutic. Estas han sido acogidas por el público con gran aceptación y se ha consolidado notablemente su popularidad, dado que ofrecen un diagnóstico personalizado dirigido directamente por la farmacéutica Gemma Prudencio como coach Beuatylife para recomendar las mejores rutinas en cada situación en particular.

Bajo el propósito anunciado de: “En Gems Beauty Experience, nuestro objetivo es que, si tienes 60, aparentes 50 en menos de un mes, que tu edad biológica sea menor que la cronológica”, se ofrece una rutina personalizada según los criterios mencionados, de la mano de productos del laboratorio que han sido desarrollados específicamente para este fin.

Precisamente, es esta excelencia y persecución de la máxima calidad por parte de Gemma Prudencio en el laboratorio ha dado pie al reconocimiento internacional: en los Premios IDermo 2016-2017, en los Premios A tu Salud en Innovación y Calidad Cosmética en 2020 y en los Premios Pasteur en Investigación Cosmética en el mismo año.

Diagnóstico personalizado para una rutina de belleza por Gemma Prudencio Para obtener un diagnóstico eficaz en todo momento, Gemma menciona la importancia de preguntarse acerca de las características de la piel. Entre estas consultas, se evidencia la necesidad de conocer el comportamiento de la piel, textura, su tendencia a brillar o si presenta arrugas, manchas y otras imperfecciones. Para reconocer el tipo de piel y poder diferenciar entre una piel grasa o seca, proporciona una guía para diferenciar entre las diferentes opciones, diferenciando entre piel grasa, seca o mixta.

Tras un análisis exhaustivo que abarca, principalmente, tres bloques: el tipo de piel, sensibilidad y preocupaciones que afectan a cada mujer, en Gems Beauty han desarrollado seis fórmulas potenciadoras de cremas y mascarillas que han resultado ser una revolución en el mercado por ofrecer una solución en cada caso. Existe un total de cinco Skin Boosters, cada uno difiere entre sí y ha sido diseñado según la función específica a realizar – reafirmar, hidratar, uniformizar el tono, revitalizar – y un serum especializado en el contorno de ojos para el cuidado específico de la zona.

El reconocimiento y popularidad de Gemma es una realidad dentro y fuera de las pantallas. Desde el canal de YouTube e Instagram de la especialista se ha creado una comunidad que sigue de cerca los consejos que ofrece periódicamente. Un ejemplo de ello es la recomendación de productos según el tipo de piel. Gemma recomienda peelings hidratantes para pieles grasas, mientras que confía en productos ricos en activos como retinol encapsulado, vitamina C con subpartículas de oro, vitamina E, glicólico, colágeno, DMAE y vitamina E entre otros activos, para pieles secas, con manchas y fotoenvejecidas. Lo mejor concertar una cita para recibir un diagnóstico para crear una rutina ideal y revitalizar en poco tiempo el aspecto de la piel.

Además, es posible encontrar más información sobre sus servicios en su Canal de YouTube Gemma’s Dream Beautylife o través de sus redes sociales Instagram @gemsbeautylab y Facebook Gemma’s Dream Beautylife.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.