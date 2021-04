Nibble, una plataforma de crowdlending ideal para obtener altos ingresos pasivos Comunicae

viernes, 9 de abril de 2021, 14:57 h (CET) Nibble es una plataforma para invertir en préstamos concedidos solo por los prestamistas unidos bajo la marca Joymoney en Rusia y España. Nibble conoce bien el proceso de scoring realizado por Joymoney durante el cual se seleccionan los prestatarios y puede predecir cómo se comportarán los clientes de cada categoría de préstamo. Una de las razones por la cual no hay prestamistas externos en la plataforma es que Nibble no puede estar completamente seguro de su proceso de selección de préstamos para invertir En febrero de 2021 Nibble cumplió un año. A pesar de que Nibble es una plataforma joven, es una parte del holding IT Smart Finance que opera en el mercado fintech desde el año 2014. Las empresas que otorgan préstamos que se publican en Nibble para futuras inversiones, también forman parte del holding y llevan operando desde 2014. El hecho de que todas las operaciones se realicen dentro de un mismo holding, permite controlar todos los procesos, reducir riesgos y aumentar la rentabilidad para los inversores. Eso significa que si una empresa del holding enfrenta dificultades financieras, el holding la ayudará.

Joymoney, junto con el servicio de calificación crediticia Scorista, desarrolló modelos predictivos únicos que analizan a los prestatarios. El uso de este sistema de doble puntuación permite a Nibble ofrecer a los clientes estrategias personalizadas que evitan un alto riesgo.

Maxim Pashchenko, Fundador de Nibble dice: “Nibble tuvo un buen desempeño en 2020. Pero, si decir la verdad, el momento del lanzamiento de nuestra plataforma no fue el mejor. Hicimos muchos esfuerzos para lograr estos indicadores: más de 1.500 usuarios registrados, más de 600 usuarios invirtieron en nuestra plataforma, la suma total de intereses pagados fue de más de 50.000 euros, la inversión total en la plataforma alcanzó casi medio millón de euros”.

Se desarrolló un nuevo producto, Inversión Flexible, para ayudar a los inversores a diversificar su cartera. Se trata de tres estrategias de inversión con tasa de interés anual del 9,7% al 19%. El producto se hizo lo más transparente posible para los inversores puesto que tiene una descripción de todos los riesgos que puede enfrentar una persona que invierte su dinero. Nibble ofrece a los inversores una estrategia con garantía de recompra gracias al fondo de reserva que está creado por el grupo de empresas en las que se invierten los fondos.

Al final de cada mes, el Comité de Riesgos analiza los préstamos emitidos, calibra el modelo de scoring y hace previsiones de tipos de interés para los próximos períodos.

Maxim Pashchenko explica: “Actualmente nos encontramos en el proceso de obtención de una Licencia contra el blanqueo de capitales (AML) y una Licencia de proveedor de crédito de la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (FSA). Aunque no son obligatorias por ley, las obtenemos para que los inversores se sientan lo más seguros posible al invertir con Nibble. Creemos que la actitud abierta de la empresa hacia la política de riesgos ha fortalecido la confianza de los inversores en nuestra plataforma”.

El objetivo de Nibble es hacerse una de las 3 principales plataformas de inversión en Europa, se piensa aumentar los volúmenes de inversión y expandir la línea de productos en 2021.

