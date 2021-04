Viajar por el Mediterráneo: propuestas para el verano de 2021. Por ARANTRAVEL Comunicae

viernes, 9 de abril de 2021, 14:57 h (CET) Este verano se podrá volver a viajar por Europa de forma segura y responsable A continuación, se detallan algunas propuestas para viajes: los destinos turísticos a los que ir en 2021 por el Mediterráneo propuestos por la agencia de viajes Arantravel.

Un viaje entre las bellezas del Mediterráneo

Un mar cristalino, una naturaleza impresionante y una buena comida hacen del Mediterráneo uno de los lugares más populares para los turistas de todo el mundo. La confluencia de diferentes etnias, tradiciones e historias es un valor añadido y un mayor incentivo para organizar un viaje de verano aquí. Destinos específicos, magníficos lugares rodeados por el Mediterráneo con algunas de las ciudades más encantadoras de Europa para visitar.

Montenegro. Destino imprescindible

Desde hace algunos años, Montenegro es uno de los destinos turísticos más populares de los Balcanes. Es una delgada franja costera, repleta de murallas, castillos medievales y una historia impresionante. Lugares fascinantes donde el tiempo parece detenerse y donde el mar y las montañas se abrazan dando vida a hermosos paisajes.

La bahía de Kotor Patrimonio de la UNESCO de la región, la bahía de Kotor, con sus altos acantilados y sus extensos golfos, se confirma como un lugar característico tanto por la variada morfología del territorio como por el hermoso pueblo situado en su parte más remota.

Es un antiguo pueblo medieval rodeado de murallas y con un centro histórico muy especial. Tampoco se debe perder la bonita Perast, a 20 minutos en coche de Kotor. A partir de aquí, es posible dirigirse hacia el monte Lovcen. Para llegar allí hay que conducir 17 km con vistas espectaculares. ¡Una verdadera ruta escénica! Casi cerca de la cima, muchos turistas optan por hacer una parada en el Mausoleo de Njegos, el mayor y más importante monumento del Parque Nacional que lo alberga, dedicado al héroe nacional homónimo. En el camino, también es posible visitar Cetinje, la antigua capital de Montenegro.

El lago Skadar, Podgorica y Budva El mayor lago de los Balcanes, con su vasta flora y fauna, es uno de los lugares más populares para visitar en Montenegro, incluso para los que deciden cruzarlo sentados cómodamente en un barco, luego pueden dirigirse a la actual capital de Montenegro, Podgorica, una ciudad rodeada de vegetación y repartida en una zona llana, realzada por la proximidad de lagos y ríos que merece la pena admirar al menos una vez en la vida.

Un viaje fascinante y económico, que permite a quien lo realiza perderse en realidades distinta y casi contrastadas entre sí, desde el casco antiguo hasta la ciudad nueva, occidental y extremadamente comercial.

En este punto habrá dos alternativas: continuar hacia el norte para ver el antiguo monasterio de Ostrog y sus maravillas culturales, o dirigirse hacia el sur y dejarse fascinar por toda la costa y su belleza con vistas al mar.

Pero Montenegro también es capaz de ofrecer mucha contemporaneidad: desde la isla de Sveti Stefan hasta Budva.

Montenegro ofrece soluciones para todos, todo depende del tipo de experiencia que un turista pretenda vivir, incluso vacaciones activas con los mejores lugares para los amantes del deporte.

Croacia: por qué elegirla para un próximo viaje

Croacia es la otra cara del mar Adriático y presenta una mezcla perfecta de mar cristalino, islas características y ciudades interesantes.

De hecho, hay unas mil islas, de las cuales 50 están habitadas. Algunas son adecuadas para los jóvenes, otras más aisladas, perfectas para las familias que buscan la relajación absoluta.

Las islas de Hvar, Brac, Pag, Krc y Rab son, sin duda imprescindibles de conocer. Pero son las ciudades las que guardan el importante patrimonio histórico de la nación, empezando por la capital, Zagreb. Dividida entre la Ciudad alta y Ciudad Baja, cuenta con el encanto multicultural de las capitales, así como con las numerosas atracciones, monumentos y parques que llenan la estancia en esta ciudad.

La ciudad de Dubrovnik también tiene sus encantos, conocida como "la perla del Adriático", es una elegante ciudad llena de historia y belleza natural.

Y si la idea es combinar cultura y diversión, Split es la ciudad adecuada. No hay que perderse el Palacio de Diocleciano, su atracción medieval más famosa.

Ciudades, islas, pero también excursiones excepcionales. No hay que perderse los lagos de Plitvice si se visita Croacia, situados en el parque del mismo nombre, ofrecen un paisaje que hará que brillen los ojos y el corazón con su densa vegetación y sus cascadas de aguas cristalinas.

Sin duda Croacia es uno de los destinos al extranjero para el verano 2021.

Albania: Un destino en alza

Otro destino muy apreciado por los turistas, tanto por sus playas como por sus lugares salvajes e incontaminados es Albania. No faltan la historia y el arte, como el que se encuentra en Tirana, con su Galería Nacional de Arte y sus concurridas calles. Sin embargo, a partir del norte, la "porción" albanesa del lago de Shkodra, también crea aquí paisajes de cuento de hadas enclavado en las blancas rocas de las montañas. En el lado del Adriático se encuentra Durazzo con su encanto histórico debido a la coexistencia de bizantinos y romanos y, en consecuencia, las ruinas de los dos imperios.

Por el lado del Jónico, en cambio, partiendo de Valona hasta Saranda tener una alternancia de hermosas playas y auténtica naturaleza, que alcanza su máxima manifestación en Syri i Kaltër, un manantial cárstico situado en la ladera occidental del monte Mali i Gjerē y caracterizado por inusuales tonalidades de azul para formar un ojo oculto inmenso en una exuberante naturaleza.

Una vez en el sur, se esconden las sorpresas más interesantes: las ciudades de Berat y Gjirokaster, donde las fortalezas y los edificios históricos son los protagonistas indiscutibles.

No hay que olvidar que esta es también la zona más recomendada para los hoteles y alojamientos

Grecia: Una tierra que no necesita demasiadas presentaciones

Sus colores indiscutibles son el azul y el blanco y sus magníficos lugares acogen a los turistas en la temporada de verano desde hace muchos años. Aquí se respiran todos los orígenes de la civilización moderna y en las calles de las ciudades embriaga el constante olor a filosofía. Bastaría con ver las ruinas de Atenas, con su Acrópolis y su Partenón, para sentirse inundado por una cultura densa, que casi se puede tocar.

Hay un hecho que no se puede pasar por alto: de toda Grecia, las islas siguen siendo la parte más popular. Empezando por las Cícladas con la romántica Santorini, para llegar a la extravagante Mykonos y a las más tradicionales Paros y Naxos. Las más cercanas a Italia son, las islas Jónicas, entre ellas la más famosa Corfú, la hermosa Zakynthos, Cefalonia y Lefkada.

En este 2021 casi se habia resignado a la idea de no poder viajar todavía, en cambio, aunque la pandemia aún no es sólo un recuerdo, este verano será posible viajar por Europa.

¿Las condiciones necesarias? Pasaporte de vacunación o PCR negativa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.