Aquassport: Deportes de aventura en Arriondas

viernes, 9 de abril de 2021

En los últimos años los deportes de aventura en Arriondas son cada vez más buscados por los turistas en todos los destinos a los que acuden, y por ello agencias como Aquassport se han enfocado en orientar sus servicios a los deportes extremos, y así conseguir el disfrute completo de sus clientes, como se ha visto en fuentes de noticias.

En Arriondas, es cada vez más común ver la presencia de distintas empresas destinadas a los deportes. Aquassport cuenta con más de 28 años de experiencia en el mundo turístico y garantiza una experiencia de calidad a los usuarios. Además, la gran variedad de actividades recreativas y extremas convierten a la empresa en una de las más reconocidas de la zona.

Deportes de aventura en Arriondas Las aventuras extremas son cada vez más llamativas para los turistas que buscan nuevas experiencias. Existe una gran variedad de actividades que se pueden realizar para vivir una experiencia única. Aquassport ofrece desde partidas de paintball, hasta descensos por los canales del río Sella.

En el caso de Arriondas, el pequeño pueblo asturiano es conocido por el clima cálido y por los espacios naturales que están destinados al disfrute de los visitantes. La localidad está situada en la comarca del Sella, en las inmediaciones del Parque Nacional de los Picos de Europa en Asturias. Es decir, los turistas pueden vivir aventuras extremas en medio de la naturaleza. De hecho, gran parte de la actividad turística del pueblo se debe a la posibilidad de practicar deportes extremos en él.

¿Cuáles son los deportes de aventura en Arriondas más solicitados? Los turistas podrán encontrar una amplia variedad de actividades de deportes extremos, siendo la más famosa el descenso por el río Sella. En Aquassport tienen muchísimas actividades disponibles.

Parque de aventuras En relación con los deportes de aventura, una de las mejores opciones en Arriondas son los parques extremos. Se estima que es uno de los aspectos más solicitados a la hora de reservar hoteles de la zona. El Parque Aventura de Aquassport incluye distintas fases, como el rocódromo, las tirolinas, los troncos deslizantes, entre otros. Las distintas fases de superación se realizan entre 4 y 7 metros de altura, siempre con sujeción de seguridad.

Raquetas de nieve Arriondas se caracteriza por contar con un clima totalmente variado, es decir, desde ríos y bosques, hasta llegar a la nieve. Actividades como las raquetas de nieve son muy comunes en la localidad asturiana, ya que es una forma divertida de disfrutar de la nieve de manera segura. Además, muchas empresas de turismo incluyen el precio en sus servicios, de manera que no implica un gasto extra.

Paintball Para aquellas personas que deseen una dosis de acción, el paintball es la mejor opción. Es una actividad que implica adrenalina, estrategia y situaciones de riesgo. El objetivo del juego es poner la bandera en el campo contrario, evitando ser alcanzado por las bolas de pintura proyectadas por los contrincantes. Aquassport proporciona a los jugadores todo el material necesario de protección.

Lucha amarilla Otro de los juegos reconocidos de Aquassport es la lucha amarilla. Es una actividad que se realiza a cinco metros de altura y que consiste en derribar al adversario. El equilibrio, destreza y resistencia son cualidades imprescindibles en este juego. El equipo de Aquassport ofrece a los participantes todo el material de seguridad necesario.

Descenso por el río Sella Una de las actividades más solicitadas de Aquassport es el canoaraft. El descenso por el río Sella es una actividad que ha ganado popularidad en los últimos años. Es la actividad perfecta para realizar en familia, con amigos o con la pareja. Se trata de un recorrido de 15 quilómetros en canoa, desde Arriondas a Llovio.

