La Covid-19 impulsa la venta online de instrumentos musicales Los meses de confinamiento despertaron en muchos una afición latente pero escondida Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de abril de 2021, 03:07 h (CET) La venta de guitarras se disparó con la crisis del coronavirus. Los meses de confinamiento despertaron en muchos una afición latente pero escondida. Y no solo creció la venta de guitarras sino también la de teclados, amplificadores… Tanto tiempo en casa despertó la creatividad.

Pese a que, en un primer momento, la crisis supuso un parón en la venta de instrumentos musicales y muchas tiendas tuvieron que cerrar, con el tiempo, la venta online se ha ido abriendo paso. Tal y como se destaca desde el site especializado Buscarinstrumentos, en los primeros meses de la pandemia se incrementaron hasta en un 30% las búsquedas online de instrumentos.



Pico de ventas entre marzo y abril de 2020 Con la llegada de la crisis del coronavirus, las previsiones del mercado de instrumentos musicales eran muy negativas. Con el cierre de toda actividad esencial, muchas marcas tuvieron que estar semanas sin fabricar instrumentos. Los elevados precios de este tipo de productos unidos a la parálisis del mercado musical presagiaban unas condiciones de mercado críticas para el sector. Sin embargo, según se subraya desde Buscarinstrumentos, entre marzo y abril de 2020 se produjo un pico de ventas muy alto, comparable al de unas navidades normales. Se registró un aumento de popularidad en las búsquedas superior al 30% que iguala los picos de navidad en el 2021 para un mismo período. “La destrucción y el cierre de pequeñas tiendas de instrumentos disparó las ventas de tiendas online como Thomann y otras del sector hasta niveles increíbles” señala Jaime Echagüe, experto del sector y responsable de la empresa.

Hegemonía de la tienda alemana Thomann Pese al auge de la venta online en estos últimos meses, en España el líder en ventas es la tienda alemana Thomann. Hecho que no es llevado muy bien por las tiendas online españolas que ahora sí que se están adaptando, aunque tardaron más en unirse al mundo del ecommerce.

Problemas de stock Sin embargo, todo este crecimiento de la venta online produjo un problema, tal y como se señala desde el portal especializado. Y es que, se agotaron las existencias en almacenes los instrumentos musicales empezaron a no llegar. Sobre todo, los artículos más comprados fueron los más afectados por la falta de stock. Un caso muy llamativo es el de pianos digitales super ventas como pueden ser el Yamaha P45 y el Roland FP 30 (los más buscados con diferencia en el mercado). Un día simplemente dejaron de llegar porque la mayoría de la producción está en Asía y las líneas logísticas aéreas estaban completamente rotas. Del mismo modo, el atasco del buque Ever given en el canal de Suez ha empeorado la situación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Covid-19 impulsa la venta online de instrumentos musicales Los meses de confinamiento despertaron en muchos una afición latente pero escondida ​La magia de Scheherazade y Traviata, junto a los grandes del cine en Madrid en abril El 22 de abril en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional llegará la gran producción de “La Traviata” de Giuseppe Verdi con la Orquesta Clásica Santa Cecilia Kaih presenta su nueva canción “NTI” ​Una canción que, en muy poco tiempo, pretende convertirse en uno de los temas más escuchados en Panamá y Colombia Van Morrison presenta 'Only A Song', el primer single adelanto de su nuevo disco Un álbum de 28 canciones con toques de blues, jazz, R&B y soul que verá la luz el próximo 7 de mayo Mala Rodríguez se une a Faithless en su single 'Necesito a alguien' Una sorprendente colaboración para revisitar uno de los temas más aclamados del último álbum de la banda británica