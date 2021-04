Activista, anticapitalista y defensor del amor libre: un insólito Jesucristo en el nuevo libro de Alex Raco

La última novedad de Editorial Sirio relata una historia real que adentra a los lectores en la vida y pensamientos de Jesús, y enlaza con los grandes temas de la actualidad como el feminismo o el medio ambiente. El autor italiano afincado en España, Alex Raco, el mayor especialista en Europa en hipnosis regresiva, presenta su libro más impactante Vida, muerte, resurrección, milagros como el de la multiplicación de los panes y los peces… Cuestionando grandes dogmas y verdades de la Iglesia Católica, el escritor y referente europeo en hipnosis regresiva Alex Raco presenta su nuevo libro ¿Era Jesús?, una obra fascinante que se adentra en la cara más desconocida de Jesucristo.

"¿Tengo delante de mí al hijo de Dios?" Esta es la pregunta recurrente que se hacía Alex Raco mientras escuchaba las palabras de Jack, pseudónimo del protagonista de esta historia. Jack, un hombre de cuarenta años con una vida exitosa, recuerda en una sesión de hipnosis una existencia pasada sorprendente y nada común: la de Jesucristo. A través de varias sesiones de hipnosis regresiva, descubre a un Mesías que poco tiene que ver con la representación cotidiana del Jesús que aparece en los textos bíblicos.

Activista, anticapitalista, defensor del amor libre… Alex Raco revela a un Jesús más humano que, a través de sus vivencias, enlaza con algunos de los grandes temas de la actualidad: feminismo, capitalismo, medio ambiente, amor romántico… e incluso la tan anhelada búsqueda de la felicidad.

En este nuevo e insólito viaje, incluso Alex Raco, especialista en hipnosis regresiva y con más de 1.5000 regresiones a sus espaldas, se sorprende. ¿Era Jesús? es el tercer libro del autor afincado en España, Alex Raco.

Un Mesías más coach que milagroso

Desde el primer momento, el libro invita a formar parte de este nuevo e insólito viaje en el tiempo con un Jesús que rompe estereotipos. Las diferentes etapas de su vida pasada se convierten en un mecanismo para poner el acento crítico a temas muy actuales, como puede ser el consumismo, el capitalismo, el feminismo, la protección del medio ambiente y de los animales o cuestiones sociales muy presentes en lasociedad.

A través de las diferentes sesiones de regresión, Jack explica aspectos hasta ahora tabú de lo que se conoce de la vida de Jesús. Un Mesías bisexual, que practicaba el amor libre “[…] el sexo biológico no importa, lo importante es el amor que sientes hacia la otra persona. Ya sea con un hombre o con una mujer, si el sexo se hace con amor, constituye una forma de energía liberada a través del cuerpo que nos une a nuestra esencia divina y que incluso puede utilizarse para procrear […] Hago el amor con algunas personas que pueden entender la verdadera razón por lo que lo haces”. Un Mesías sencillo y práctico que obraba el milagro de convencer a sus seguidores de compartir su comida: “Todos trajeron comida para el día desde casa. Los apóstoles vinieron a mí para decirme que teníamos un problema porque muchos de los que se habían unido a nosotros no tenían nada para comer […] les pedía a los últimos que habían llegado y que todavía tenían sus suministros intactos que compartieran una parte de ellos […] para que todos pudiéramos vivir juntos ese momento de alegría. Y así nos asegurábamos de que hubiera comida para todos. Luego fueron los escribas quienes hicieron de aquella simple acción un milagro”. Un Mesías que no resucitó al tercer día: “[…] no muero en la cruz […] Estoy sentado a los pies de la cruz. Pilatos ha autorizado a los soldados entregar mi cuerpo a mi padre, José de Arimatea. Me lleva a la tumba que había hecho construir para sí mismo. Me acuestan dentro del sepulcro en una posición semisentada porque aún no he recuperado la conciencia. Se quedan conmigo durante unas horas y me controlan el pulso para asegurarse de que sigo vivo […] En la mañana del tercer día, noto un olor acre, similar al del vinagre. A medida que recupero la conciencia gradualmente, comienzo a sentirme mal. Un fuerte sentimiento de culpa se apodera de mí: si han logrado salvarme y aún sigo vivo, significa que he mentido a mis apóstoles y a las personas que me seguían”.

Sesión a sesión, Raco recoge el testimonio de la vida pasada de Jack, que cuestiona grandes mitos cristianos y aporta nueva luz la vida de uno de los grandes personajes de la Historia y su entorno (su madre, María; sus padres, el biológico y el putativo; Judas, Pedro y otros apóstoles; Poncio Pilatos; entre muchos otros)

La meditación, la soledad y el recogimiento interior, compartido también por el autor, representan una forma de crecimiento colectivo. ¿Era Jesús? explica como todos los seres vivos están conectados en un ecosistema único, donde todos dependen de todos. De ahí que este Jesús moderno lance el deber de cuidar del entorno, del prójimo y de los animales, sin buscar el bien individual.

El libro, basado en una historia real, está editado por la Editorial Sirio, la misma que editó en España sus anteriores best sellers, Nunca es el final y Más allá del amor. ¿Era Jesús? se podrá encontrar en las principales librerías de España y plataformas de compra online, así como en formato ebook https://www.editorialsirio.com/era-jesus. Al mismo tiempo, también se publica en Italia con Mondadori.

Un libro que parece una novela, gracias a su fluidez y claridad narrativas, pero que en realidad constituye una historia real que hace reflexionar sobre la existencia y el comportamiento humano. Del libro de Alex Raco, se desprende un ensayo nunca visto hasta ahora, donde el concepto de hombre y Dios toman nuevas dimensiones.

Sobre Alex Raco

Alex Raco nació en Roma, el 1 de marzo de 1967 y ha vivido entre EE.UU., Italia y España, país donde actualmente reside. Licenciado por la American University en Roma, cuenta con un MBA por la prestigiosa Universidad Bocconi de Milán. Además, cuenta con postgrados universitarios en Trastornos de Ansiedad, Psicopatología Clínica e Hipnosis Ericksoniana. Autor de dos best sellers internacionales como Más Allá del Amor y Nunca es el final, publicado en inglés, portugués, español e italiano, consiguió solo en Italia más de 25.000 copias vendidas durante la primera semana.

En una primera etapa trabajó como ejecutivo para empresas multinacionales como P&G, Sara Lee y Disney. En 2007 después de experimentar una regresión a vidas pasadas por primera vez, decidió dejar el mundo empresarial y dedicarse a la hipnosis de forma profesional. En este ámbito se ha formado con el Doctor Brian Weiss en EE.UU.

Desde entonces ha tratado a centenares de personas y guiado más de 1.500 sesiones de hipnosis a vidas pasadas

Sobre Editorial Sirio

Editorial con más de 36 años de experiencia en el sector. Especializada en libros de crecimiento personal, coaching, alimentación saludable y mindfulness, entre otras temáticas. Con fuerte implantación en el mercado hispanohablante a través de una consolidada red de distribución que opera a nivel nacional e internacional en 15 países como son EE.UU, México, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republicana Dominicana y Uruguay. Entre sus bestsellers se encuentran la reedición de El Juego Interior del Tenis de W. Timothy Gallwey, Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker, Mis reflexiones sobre Ho’oponopono de Mabel Katz o Alimentación Consciente de Suzanne Powell.