¿Qué información es la necesaria para comprar un tocadiscos? Por tutocadiscos.me Comunicae

jueves, 8 de abril de 2021, 13:15 h (CET) Lo vintage siempre vuelve, y es un hecho que cada vez más personas están cambiando Spotify por vinilos y tocadiscos. Escuchar vinilos en estos dispositivos son momentos especiales, capaces de rememorar épocas pasadas, por lo que es muy importante tener en cuenta ciertos factores para elegir un tocadiscos de calidad Aunque son artículos muy especiales, su funcionamiento, por lo menos desde el punto de vista de la experiencia del usuario, no es tan sencillo como darle al botón de aleatorio de una playlist de cualquier reproductor de música digital. Sin embargo, vale la pena informarse acerca del mecanismo y de los aspectos a tener en cuenta en un tocadiscos, ya que la experiencia musical es extraordinaria.

Un aspecto positivo de que haya vuelto la moda de los tocadiscos es que las empresas que producen este tipo de reproductores de vinilo ahora incorporan la última innovación y tecnología del mercado. Esto quiere decir que la esencia del vinilo se mantiene e incluso se mejora pues, actualmente, la mayoría de tocadiscos incorporan entrada USB, Bluetooth, etc.

Además de ello, estos son los principales factores a tener en cuenta para buscar un tocadiscos:

Presupuesto . El dinero que se esté dispuesto a gastar será el principal determinante de la calidad del dispositivo. Un producto más económico estará fabricado con materiales más baratos. Sin embargo, hoy en día se pueden encontrar tocadiscos con muy buena relación calidad-precio en páginas como Amazon.



Mecanismo de los platos. Pueden ser de tracción directa, de correa o de polea. Cuantas menos piezas se empleen, menos probabilidad de estropearse tendrá el aparato, como es en el caso de los de tracción directa.

Altavoces integrados. Muchos de los tocadiscos que se producen hoy en día incorporan altavoces. Así, no hay que gastar dinero extra en unos externos. Sin embargo, habrá que fijarse en si estos altavoces tienen la potencia que se espera.



Conexiones . Algunos dispositivos permiten grabar el audio de los vinilos y exportarlo a un formato digital, como puede ser mp3. Para ver si es posible o no hay que fijarse si tienen toma RCa estéreo, puerto USB o PDIF.



Aguja y brazo . Las agujas pueden ser de dos tipos, de imán y de bobina. Las primeras son más económicas, pero si se calibran bien, apenas se nota la diferencia. El brazo, por otro lado, puede ser automático o manual, con la principal diferencia de que si es manual hay que ser muy preciso a la hora de pinchar.



Diámetro del disco. Aunque parezca evidente, el tamaño del plato debe coincidir con la medida de vinilo que se vaya a escuchar. Los tamaños más comunes son los discos de 12 pulgadas.

A grandes rasgos, tener en cuenta estos factores serán determinantes para escoger el tocadiscos adecuado. No obstante, también hay que tener en cuenta otro aspecto que no se ha contemplado y que también suele ser determinante en la toma de decisiones: el diseño. Actualmente se pueden encontrar tocadiscos muy coloridos y prácticos, pues vienen en maletín y se pueden transportar a cualquier parte. Además, son una excelente pieza de decoración que le dan un toque vintage o aesthetic a cualquier rincón del hogar.

