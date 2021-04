Entradas FC Barcelona en Football Host Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de abril de 2021, 13:00 h (CET)

Muchos aficionados alrededor del mundo experimentan multitud de emociones con el fútbol. La pasión por este deporten no entiende de países, idiomas o culturas. Por este motivo, nace Football Host, una plataforma virtual que desea mejorar la experiencia futbolística. Esta plataforma pretende conectar aficionados de todo el mundo (guest o invitado) con fans locales (host o anfitrión) para vivir al máximo un partido, sumarse a los cánticos tradicionales y sumergirse de lleno en el ambiente, así se ha visto en El sitio web similar.

Asimismo, Football Host permite disfrutar de un día inolvidable en el Camp Nou viendo un partido del FC Barcelona. El host es el encargado de organizar la experiencia pre-partido y post-partido para el invitado. El guest podrá vivir la experiencia de ir de camino al estadio junto a otros aficionados y de acabar celebrando un título en los lugares emblemáticos.

¿Cómo comprar entradas FC Barcelona en la plataforma de Football Host? Para comprar entradas FC Barcelona, el primer paso es acceder a la plataforma de Football Host.A continuación, la página principal muestra una ventana central donde se llevará a cabo el proceso. La ventana está divida en dos secciones, una con un motor de búsqueda para equipos y otro para ciudades. Una vez escrito el nombre del equipo o ciudad, se establece una fecha de inicio y una de terminación.Este será el rango de tiempo que la plataforma utilizará para encontrar entradas, en este caso, entradas FC Barcelona.

Si la búsqueda es fructífera, mostrará los próximos partidos del Barcelona en un recuadro con varios segmentos. Cada uno de ellos hace referencia al partido, fecha, competición, estadio, experiencias disponibles y entradas disponibles. Así pues, la plataforma ofrece dos opciones de compra: comprar la experiencia con un host (que incluirá también las entradas) o bien comprar solamente las entradas para el partido.

¿Qué hacer en caso de leer el status “Bajo petición”? Cuando este aviso aparece, significa que aún no existe una experiencia o entradas disponibles para el día seleccionado.Sin embargo, la plataforma ha habilitado un formulario para conseguir entradas bajo petición. En él, se debe indicar el nombre, email y un pequeño y conciso mensaje sobre el número de entradas o información adicional.

Particularidades de convertirse en host Desde su propia perspectiva, Football Host es una plataforma que permite vivir grandes experiencias a los fanáticos del fútbol. Para convertirse en un host, lo único que se debe hacer es darse de alta en el apartado Conviértete en Host y posteriormente subir la experiencia.

En dicho recuento, se debe agregar cada detalle del pre-partido, partido y post-partido. En caso de que la plataforma considere que es apto y que cumpla con sus políticas, el host es publicado en la página. Por ejemplo, si un aficionado quiere comprar entradas FC Barcelona, un host se las facilitará juntamente con la experiencia.

Adicionalmente a las entradas, se agrega el servicio del host, quien será el guía durante la experiencia. Esta persona se encargará de ofrecer o recrear exactamente la experiencia subida a la plataforma. En esencia, es algo más que el simple hecho de comprar entradas FC Barcelona o para cualquier partido.

Fooball Host permiteelegir cualquier partido y promete al usuario vivir una experiencia única gracias a la red de host o de anfitriones.

