La vuelta al trabajo en la oficina resulta necesaria y saludable para seis de cada diez trabajadores Un 61% de los trabajadores españoles ha reconocido que teletrabajar les ha causado más dolores, molestias y tensiones que en su puesto habitual Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de abril de 2021, 05:04 h (CET) Si al principio la gran mayoría de los trabajadores de ‘cuello blanco’ es España valoraba de forma positiva el teletrabajo durante la pandemia, las conclusiones tras unos cuantos meses son bien distintas.

Según los datos de un informe elaborado por Fellowes, para seis de cada diez trabajadores la vuelta al trabajo en la oficina resulta no sólo necesaria sino también saludable.

Entre los motivos que argumenta este amplio colectivo destacan tanto los factores psicosociales como los factores físicos asociados a la salud del propio trabajador.

Y es que la interacción social, relacionarse con otras personas y dejar atrás el sentimiento de soledad que les producía el teletrabajo son las principales razones por las que mentalmente el ‘white collar worker’ español considera imprescindible retomar la normalidad volviendo a su puesto de trabajo.

Pero según se desprende de este informe de Fellowes, la preocupación por su estado de salud también ocupa un lugar de privilegio en su motivación para la vuelta a la oficina. El hecho de que un 61% de los trabajadores españoles que teletrabajó en el último año haya reconocido que el trabajo desde casa les ha producido más dolores, molestias y tensiones que el trabajo en la oficina, sea la principal razón. No obstante, a casi un 50% les gustaría volver a una oficina adaptada a los tiempos que corren: ergonómicamente preparada, funcional e idónea para ejecutar tareas que no han podido desarrollar en su hogar correctamente.

Aunque en sus respectivos centros de trabajo no se tomen todas las medidas oportunas para que los puestos sean ergonómicos al 100%, indican en este informe que al menos sí cumplen con requisitos fundamentales como el de un escritorio y una silla adaptada a sus necesidades e incluso el uso de reposapiés en la mayor parte de los casos. Los hogares, mientras, no estaban preparados para disponer de un despacho de trabajo con las comodidades necesarias y por ello un tercio de los teletrabajadores desarrollaban su labor en lugares poco propicios para mantener un entorno saludable.

Si a esto le añadimos que tanto los descansos como la concentración se han visto mermados por tener que trabajar en el entorno familiar, un 57% de ellos consideran que han sido menos productivos de lo que deberían. Aún así la conciliación familiar y la posibilidad de trabajo híbrido alternando oficina con el hogar lo valoran positivamente la mayoría de los trabajadores.

Finalmente este estudio de Fellowes vuelve a incidir en que el lugar desde el que se desarrolla el teletrabajo es clave para los problemas de salud, ya que aproximadamente un tercio de estos trabajadores utilizaron estancias como la cocina o el sofá del salón para trabajar con todos los problemas que ellos conllevan. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La vuelta al trabajo en la oficina resulta necesaria y saludable para seis de cada diez trabajadores Un 61% de los trabajadores españoles ha reconocido que teletrabajar les ha causado más dolores, molestias y tensiones que en su puesto habitual ​Cómo hacer una empresa más sostenible La clave implica tener un equilibrio entre el ámbito económico, social y ambiental Nueve estrategias para que tus reuniones sean más prácticas De los 11 millones de reuniones de trabajo que se celebran cada día en EEUU, la mitad supone una pérdida de tiempo Redes sociales, ¿deben tener presencia CEOs y personal directivo más allá de LinkedIn? La experta en ventas y motivación Mónica Mendoza analiza el cambio de paradigma que plantea el mundo de social media en la empresa Ventas y marketing, condenados a entenderse: ¿cómo alinear ambos departamentos? SumaCRM by Efficy resalta la importancia de alinear los objetivos de los dos departamentos, así como el flujo de trabajo de comercial y marketing