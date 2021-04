Adecco y Venator buscan 35 operadores/as para su planta química en Huelva Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 13:16 h (CET) El proceso de selección de las 35 incorporaciones previstas estará gestionado por Adecco, que selecciona para Venator: 13 operadores/as con experiencia, 7 operadores/as junior y 15 titulados en rama técnica para la escuela de formación Venator. Una gran oportunidad para todos aquellos que busquen formar parte de la plantilla de Venator, formación específica en industria química y crecer en un nuevo proyecto profesional Pese a los datos del paro conocidos hoy, con un incremento interanual del 4,22% y 39.846 parados más que hace un año, en Andalucía existen nuevas oportunidades de empleo que pueden ayudar a los desempleados a salir de esta situación. Por ello, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, y Venator, multinacional del sector químico líder en la fabricación de pigmentos y aditivos, buscan 35 operadores/as para el proyecto de rejuvenecimiento de la plantilla en Huelva.

El proceso de selección de las 35 incorporaciones previstas lo gestionará Adecco que se encargará de cubrir las vacantes. De esta forma, Adecco seleccionará 13 operadores/as con experiencia para contratos indefinidos, 7 operadores/as juniors para contratos en prácticas y 15 operadores/as sin experiencia para la escuela de formación Venator. Una gran oportunidad para todos aquellos que busquen estabilidad laboral, formación específica y crecer en un nuevo proyecto profesional.

La misión de los operadores/as de la planta química de Venator es la fabricación, desarrollo y control de procesos de los productos químicos de la empresa, de acuerdo con las instrucciones de operación y estándares de seguridad que aseguran la calidad final del producto.

La Escuela de Operadores Venator ofrece la oportunidad de recibir una formación como operador de planta química para obtener una capacitación adaptada a las necesidades de Venator. Este proyecto formativo es la primera vez que se realiza en Huelva, con la idea es darle estabilidad a futuro.

Los 15 seleccionados para la escuela de formación Venator deberán tener un Grado Superior relacionado con la Industria (Química Industrial, Química Ambiental, Mecatrónica, Electricidad, Electrónica, Fabricación Mecánica, Mecánica, Análisis y control, Equipos Electrónicos de consumo, etc), o Ingeniería Química, o Industrial. Es imprescindible la implicación, compromiso, autonomía y capacidad de desarrollo dentro de la empresa. Se valorarán otras formaciones superiores.

Los 15 seleccionados en la Escuela de Operadores Venator tendrán la oportunidad de formarse de manera totalmente gratuita durante tres meses con profesores cualificados procedentes del IES José Luis Graiño y propios ingenieros de Venator. Posteriormente, tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la planta durante un mes de prácticas en Venator. Los 15 seleccionados tendrán posibilidades reales de incorporación a plantilla una vez superada esta formación.

Para acceder a las otras ofertas, es imprescindible estar titulado en un Ciclo Formativo de grado superior en química industrial o en Ingeniería en Química o similar (en el caso del puesto de prácticas deberán tener la titulación a partir del año 2016 en adelante y cumplir los requisitos para poder acceder a esta modalidad contractual), tener el Carnet de Operador de Calderas y de Carretillero. Para las 13 vacantes de operador/a con contrato indefinido se requiere, además, experiencia en planta química de al menos 2 años, y para los 7 puestos de contratos en prácticas, se valorará la experiencia y es necesario no haber tenido un contrato en prácticas con anterioridad.

Para todas las vacantes ofertadas se buscan personas con competencias de trabajo en equipo y comunicación además de compromiso, flexibilidad y capacidad de toma de decisiones a su nivel.

Venator ofrece contratos de carácter indefinido y salario según convenio. En el caso del puesto temporal, los contratos serán en prácticas durante los dos primeros años, con la posibilidad de pasar a contrato indefinido a partir del tercer año. La jornada laboral en ambos casos será de 40 horas semanales, con horario a turnos de mañana, tarde y noche.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en los siguientes links:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/escuela-operadores-de-planta-venator?ID=d5a09a12-d711-4dab-be6e-bd8562db6d42

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operadora-de-planta-cto-practicas?ID=dea16915-aed5-4265-abf4-cdd422667326

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operadora-de-planta-fijos-plantilla?ID=2c7c554a-8ff9-4171-ae52-514a9e2e8356

