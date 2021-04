Gestión y marketing sanitario de Call Center Sanitario Emprendedores de Hoy

martes, 6 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Gestión y marketing sanitario de Call Center Sanitario proporciona soporte a los servicios sanitarios, concretamente en el área de atención al cliente y en el marketing sanitario. Se trata de una empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado y sede en Málaga. El objetivo principal de la empresa, es atender cada llamada de los pacientes y gestionar las citas médicas de una gran cantidad de clínicas privadas, como se ha visto en Medio digital.

La empresa surgió para dar respuesta a muchos profesionales del área médica que no cuentan con el tiempo ni el personal capacitado para atender cada una de las llamadas realizadas por los pacientes. Gestión y marketing sanitario atiende todas las llamadas de manera profesional y eficaz.

Orígenes de gestión y marketing sanitario de Call Center Sanitario Gestión y marketing sanitario nació en el año 2011, con la misión de brindar ayuda al sector sanitario. Ofrece atención telefónica y atención al cliente, cubriendo así las necesidades de cada persona y orientándola hacia la mejor solución de acuerdo al caso en cuestión.

Los servicios están dirigidos a centros policlínicos, centros médicos, grupos de centros sanitarios, clínicas, hospitales o cualquier centro que proporcione atención sanitaria. La misión es ampliar y fidelizar la clientela de cada uno, a partir de una atención eficaz y de máxima calidad.

La primera interacción de todo paciente con un centro de salud es a través de una llamada. Por esta razón, es imprescindible garantizar en todo momento una atención exquisita e inmediata, es decir, una gestión eficaz en cada llamada.

Por otra parte, cada uno de los operadores de gestión y marketing sanitario de Call Center Sanitario cuenta con un amplio conocimiento en el área médica y en las diferentes áreas de diagnóstico. De esta manera, se presta un servicio de calidad.

Ventajas del marketing sanitario La compañía cuenta con un equipo profesional con todos los conocimientos que se necesitan en el sector sanitario privado. De esta forma, son capaces de aumentar el número de clientes a través de diferentes herramientas de marketing.

Todo esto, sin dejar de lado el trato único y la máxima calidad en cada uno de los servicios. El equipo está formado por profesionales de diseño gráfico, diseñadores web, informáticos, comerciales y publicistas, con el fin de asegurar que cada uno de los departamentos sea manejado por la persona correcta.

La atención es totalmente personalizada El equipo de tele operadores de gestión y marketing sanitario Call Center Sanitario cuenta con los conocimientos y la preparación necesaria para brindar un servicio de calidad y totalmente personalizado.

Por otra parte, al tratarse de un Call Center dedicado a un sector específico, se puede asegurar una máxima calidad. Cada uno de los operadores crear el vínculo necesario con cada uno de los posibles clientes y esto tiene la ventaja de que pueden aportar la ayuda y la solución más eficaz en cada uno de los casos.

Esto también permite una reducción de costes de personal, además de crear una máxima fidelidad con los clientes. Una vez son atendidos con la calidez y profesionalidad correcta se puede asegurar que volverán a llamar o asistir al centro de salud indicado, siempre que sea necesario.

Finalmente, más allá de ser un simple Call Center, realmente se trata de un departamento exterior de cada clínica, hospital o centro sanitario. Se encarga de crear nuevas estrategias y acciones, con la única finalidad de captar nuevos pacientes.

De esta forma, no solo ayuda a solventar los problemas de diferentes personas con problemas de salud, sino que también propicia el crecimiento de los diferentes centros dentro del sector sanitario. Consecuentemente, genera una mayor calidad y captación de nuevos pacientes.

