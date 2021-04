La serie juvenil Panic se estrenará el 28 de mayo en Prime Video La producción está basada en el libro homónimo éxito de ventas de The New York Times Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 6 de abril de 2021, 03:38 h (CET) La primera temporada de Panic, la nueva serie juvenil de la creadora, productora ejecutiva y escritora Lauren Oliver, se estrenará el próximo viernes 28 de mayo en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Panic es la nueva serie de drama de Amazon Prime Video basada en el best-seller homónimo de Lauren Oliver, que a su vez firma como creadora y guionista de la serie. Cada verano en un pequeño pueblo de Texas, los estudiantes de último año compiten en una serie de desafíos en los que el ganador se lo lleva todo, creyendo que ésta es su única oportunidad para escapar de su entorno y mejorar así sus vidas.



Pero este año, las reglas han cambiado: el bote de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso. Los jugadores se enfrentarán a sus miedos más profundos y oscuros y se verán obligados a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para ganar.



Panic es una serie de Amazon Studios creada y escrita por Lauren

Oliver, quien también comparte la producción ejecutiva junto a Joe Rot, Jeff Kirschenbaum y Adam Schroeder. Linley Bird y Alyssa Altman son co-productoras ejecutivas de la serie.



El reparto de la serie lo integran Olivia Welch como Heather Nill, Mike Faist como Dodge Mason, Jessica Sula como Natalie Williams, Camron Jones como Bishop Mason, Ray Nicholson como Ray Hall y Enrique Murciano como el Sheriff Cortez. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La serie juvenil Panic se estrenará el 28 de mayo en Prime Video La producción está basada en el libro homónimo éxito de ventas de The New York Times Nadie al volante en la furgonetilla de #0 Podréis pensar que soy más papista que el papa, incluso un clásico recalcitrante, pero es oír la palabra ‘sitcom’ y hago una reverencia mental a series como ‘Friends’ o ‘7 vidas’ La comunidad feminista del mundo del tatuaje ​¿Dónde quedan las mujeres? Esa es la pregunta a la que responde ​Ink Happened, una comunidad digital feminista que trabaja para destacar el proyecto artístico de mujeres tatuadoras de todo el planeta Entrevista a María Varela, Realizadora de deportes en televisión "Es una vida comprometida y sin horarios" Por la H: Hito de Pasapalabra ​La sencillez de la emoción es, a mi entender, la fuerza de la televisión, más allá de la calidad técnica, los artificios creativos o los tiempos