Paintball en Alicante, el mejor plan para este verano

Si estamos buscando alternativas de ocio diferentes, divertidas y originales para realizar en grupo con nuestros amigos o con la familia durante este verano, una de las mejores opciones que os recomendamos es echar un buen rato jugando al paintball en unas instalaciones como las de Paintball Titanes, con experiencia desde hace años. Esta empresa cuenta con un servicio y unas instalaciones de primer nivel en Alicante. Sin duda el mejor sitio para disfrutar de nuestras partidas con las mayores garantías de calidad, seguridad y diversión asegurada para todas las edades.



A la hora de buscar nuevas actividades al aire libre para este verano, que nos permitan pasar ratos divertidos y emocionantes con nuestros amigos o con nuestra familia, jugar al paintball puede ser una forma de ocio que cada vez más personas se animan a probar en nuestro país, debido a todas sus ventajas. En especial, cuando se realiza en unas instalaciones de gran calidad, utilizando un servicio de primer nivel como el que pone a disposición de los usuarios esta empresa con muchos años de experiencia en este sector.



El paintball es básicamente un juego que consiste en llevar a cabo un enfrentamiento entre dos equipos, en el que los participantes tendrán que ir eliminando poco a poco a sus oponentes, utilizando como armas unos marcadores de pintura. Una actividad que puede ser realmente divertida, con risas más que aseguradas -no tenemos más que imaginarnos la situación sobre cómo sería disparar con pintura a nuestros amigos-, pero que también puede ser un juego de estrategia realmente interesante, que puede poner a prueba nuestras capacidades físicas y nuestra coordinación como equipo si lo llevamos al siguiente nivel.



Todo lo que tienes que saber para jugar al paintball

Si queremos probar a practicar esta actividad durante este verano, existen una serie de factores que merece la pena conocer previamente para disfrutar al máximo de la experiencia de juego. En primer lugar, cuando acudimos a instalaciones de calidad como las de Paintaball Titanes en Alicante, tenemos la posibilidad de elegir entre varios tipos de campos de tiro para poder jugar, cada uno de ellos con unos elementos y características diferentes. La elección dependerá principalmente de la modalidad de juego a la que queramos jugar, como capturar la bandera, duelo por equipos, conquistar el fuerte, destruir y capturar, o 15 puntos y vencerás.



En función de estas alternativas de juego, que podemos elegir dentro del paintball, tendremos que escoger a continuación el campo de batalla más adecuado. Por ejemplo, en Paintball Titanes Alicante podemos destacar el campo de batalla Bandera Titanes, como el terreno perfecto para la modalidad de juego de “Atrapa la Bandera”; el campo de batalla Traffic con temática automovilística, para los duelos por equipos, debido a la gran cantidad de elementos que dispone para poder esconderse; o el campo de batalla El Fuerte, que está específicamente diseñado para jugar con la modalidad de “Conquistar el Fuerte”.



Los niños y el paintball infantil

Una duda muy común a la hora de practicar paintball en familia, es si se trata de una actividad adecuada para los niños pequeños. La respuesta es que sí, y que además, es un juego totalmente seguro cuando se realiza en instalaciones de calidad y con el equipamiento adecuado. De hecho, existen en Paintball Titanes modalidades de paintball infantil para niños a partir de diez años, que están específicamente diseñadas para ellos y con las que podrán pasar momentos realmente divertidos con su familia o con sus amigos.



Dentro de la categoría de paintball infantil, también tenemos la posibilidad de elegir entre las diferentes modalidades de juego que hemos visto anteriormente, como "Atrapar la Bandera", duelo por equipos o "Conquistar el Fuerte". Por lo que la edad no será un problema para empezar a practicar paintball de manera habitual y que se convierta así en una de las actividades principales para aprovechar al máximo este verano.

