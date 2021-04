Restaurantes y terrazas de la Comunitat Valenciana comienzan a incorporar un menú para perros en su carta Comunicae

lunes, 5 de abril de 2021, 10:28 h (CET) La start-up valenciana impulsa en Denia un servicio ‘dog friendly’ a las mascotas que busca expandirse por toda la hostelería española Irte de tapas mientras tu perro disfruta de un aperitivo o comida ya es posible: la ciudad de Denia incluye desde esta semana una serie de locales de hostelería que incorporan menús caninos, comida y snacks para perros en su carta habitual.

Un grupo de emprendedores valencianos, DoggieSnax - De tapas con mi perro, han ideado esta divertida propuesta de menús caninos como una solución para incrementar los ingresos en la hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia.

“Incorporar menús caninos en los bares, cafeterías y restaurantes no afecta a las restricciones de aforo, no requiere aumentar la capacidad de los locales, ni incrementa su carga de trabajo o gastos fijos. Pero puede ayudar y favorecer su economía sin realizar una gran inversión”, explica Helga Figueroa, CEO de la empresa.

Esta iniciativa incorpora a 7 bares y cafeterías de la localidad de Denia, pero la idea es expandirse a toda España. “El Redolí, Mon Blau, Dakota, L'Ànfora, Noguera, Hotel Les Rotes y Hotel Palau Verd son los primeros locales en sumarse a esta propuesta, pero esperamos que muy pronto se unan más”. Nos comenta Helga Figueroa.

La start-up DoggieSnax quiere promover los locales ‘dog friendly’ y normalizar así el acceso de los perros a todo tipo de negocios. Su objetivo es distribuir los productos en negocios de toda España, tanto de restauración como en servicios de habitaciones de la hostelería.

Por otro lado, la iniciativa surge para mejorar la convivencia y acceso a todo tipo de sectores y que las familias puedan disfrutar de su tiempo de ocio con sus perros, a los que ya consideran parte de la familia.

Más del 40% de los hogares conviven con una mascota en casa

En la actualidad, más de cuatro de cada diez hogares españoles poseen una mascota con la que convive toda la familia. Precisamente, la idea de DoggieSnax - De Tapas con mi perro surgió en el año 2019, tras la asistencia de Helga Figueroa al programa Turisme Emprèn en Valencia como representante de su centro de formación Koira Adiestramiento Canino.

“La ruta más popular de nuestras quedadas y paseos de Koira es ‘De tapas con mi perro’, que termina tomando unas tapas en alguna terraza. Un día, en un local nos ofrecieron menús caninos. Fue un éxito. Y pensé, ¿por qué no servirlos en todos los bares? Con el valor añadido de que sean menús y snacks caninos sabrosos, apetecibles y sanos para nuestros perros”, indica la CEO de la empresa.

Además de ofrecer una línea de productos de menús caninos, DoggieSnax es una plataforma online para que negocios ‘dog friendly’ y familias con perro se encuentren. Se trata de un directorio online que facilita información sobre actividades y sitios donde poder ir con perro en el tiempo de ocio: parques, rutas, hoteles, restaurantes, bares, destinos, playas, servicios…

Desde la empresa consideran que esta iniciativa de menús caninos promueve la tolerancia y el respeto mutuo: “Buscamos que los perros dejen de percibirse como una molestia y sean considerados un cliente más. Si una persona acude a un local con su perro es porque está bien educado”.

“DoggieSnax asesora locales que no sólo quieran dar la bienvenida a los perros, sino que quieran atenderles como uno más de la familia, fidelizar a sus clientes, aumentar el ticket medio y mejorar la experiencia con productos y servicios caninos”, agrega Helga Figueroa.

DoggieSnax invita a los locales ‘dog friendly’ a sumarse a su iniciativa: pueden hacerlo a través de su portal web detapasconmiperro.com. Cualquier amante de los animales puede incluir locales de su confianza y enviar sus referencias a través de su web www.detapasconmiperro.com , además de comentar sus experiencias DoggieSnax a través de los perfiles en redes sociales con y el hashtag #detapasconmiperro y etiquetando @detapasconmiperro

