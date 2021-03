Loot Boxes en Videojuegos ¿La prohibición está cerca?

Los Videojuegos, al igual que los juegos de casino en línea, representan un mecanismo de entretenimiento que ha permitido a muchos sobrellevar el confinamiento durante la pandemia de covid-19. Existen millones de alternativas para todos los gustos y muchas compañías aplican incentivos para que los usuarios descubran nuevas modalidades de apuestas, niveles, etc.

Empresas como Synergy Casino, implementan medidas de juego responsable para evitar conductas adictivas o riesgos asociados al juego. Además, implementan filtros de verificación de identidad, para asegurarse de que ningún menor de edad esté registrado en la plataforma.



Es cierto que en este sector del entretenimiento online existen incentivos como casino bono registro y tiradas gratis. Sin embargo, éstos son limitados y únicamente ofrecen beneficios cuando un usuario es nuevo, a fin de que se familiarice con la interfaz de la web y los juegos.

En el mundo de los videojuegos, también existen mecanismos a través de los cuales los usuarios deben pagar dinero extra para desbloquear recompensas, niveles, accesorios exclusivos, etc. De esto se tratan las “Loot Boxes” y en este artículo se discutirá todo sobre el debate que existe en España acerca de su posible prohibición.



¿Qué son las “Loot Boxes” o Cajas de Botín?

Imagina que has descargado o adquirido un nuevo videojuego online, donde puedes ver usuarios de todas partes del mundo. Si se trata de los míticos juegos de aventura, pelea y guerras, seguramente veas vestuarios exóticos, armas poderosas o pociones raras que no encuentras disponibles en el catálogo.



Sin embargo, investigando en foros te das cuenta de que, muchos usuarios encontraron estos accesorios exclusivos comprando “Loot Boxes”. Se trata de una especie de botín que venden ciertos videojuegos donde el contenido es secreto antes de pagar. De este modo, una vez que se desvela, al usuario le puede tocar un artículo muy codiciado, pero no siempre es el caso.



Entre los videojuegos más populares que implementan este mecanismo, se encuentran: Overwatch Call of Duty en su edición Advanced Warfare League of Legends FIFA Heartstone Stars Wars Battlefront II Counter Strike



¿Cuál es el problema con las “Loot Boxes”? Una dinámica que parece inofensiva se puede tornar obsesiva en un dos por tres. Los niños y adolescentes pueden terminar gastando enormes sumas de dinero para conseguir el botín premiado con el accesorio, arma o vestimenta más codiciado. Sin importar si toma 20 o 30 intentos, los usuarios se aferran a la posibilidad de encontrar un beneficio exclusivo y al final del día termina siendo igual o peor que jugar a la lotería.



Entre otros de los peligros asociados que generan adicción entre los jugadores se encuentran:

La incertidumbre está asociada a una ganancia emocional que genera adicción. Al abrir uno de estos cofres, el juego te presenta una animación, luces y sonidos que estimulan la sensación de sorpresa. Los jugadores creen que comprando estas cajas siempre se llevarán un premio raro, cuando algunos videojuegos incluyen artículos regulares que son más sencillos de encontrar.



Los influencers y jugadores famosos suelen promover la compra de las cajas más caras en sus redes sociales.



Uso de la modalidad “Pay to Win”, que implica gastar dinero real en adquirir monedas del juego.



No hay transparencia respecto al mecanismo aleatorio que emplean para generar los premios.



La probabilidad de que obtengas el objeto codiciado que buscas en uno de estos cofres es mínima, haciendo que pagues cada vez más hasta conseguirlo.



España tiene en la mira penalizar este tipo de prácticas Las acciones para combatir la adicción a los videojuegos y el uso indebido de éstos a través de los cofres de botín no se hicieron esperar. Por ejemplo, desde 2018, Bélgica prohíbe y penaliza con cárcel a las empresas que incluyan cofres de botín en sus videojuegos. España no ha hablado aún de una prohibición total, pero sí buscará que los menores de edad no accedan a este tipo de modalidades.



El gobierno de España ha detectado que este tipo de prácticas incitan a un consumo y gasto compulsivo que puede generar complicaciones patológicas con el tiempo. Muchos juegos incluyen un control parental para evitar cualquier compra sin la supervisión de un adulto. Sin embargo, la mayoría de los padres ni siquiera saben cómo funcionan estos sistemas o si los juegos que utilizan sus hijos incluyen este tipo de prácticas.