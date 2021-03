Las prótesis capilares: una alternativa real Las prótesis capilares son soluciones estéticas para la caída del cabello que te permiten recuperar la imagen de manera eficaz Redacción Siglo XXI

martes, 30 de marzo de 2021, 11:05 h (CET) Durante las últimas décadas, el cuidado de la imagen por parte de los hombres en las socidades occidentales como la nuestra ha sufrido un crecimiento exponencial. Y es que, cada día son más los hombres que invierten tiempo y dinero para que su imagen sea buena. Desde cremas faciales, depilación, cremas coporales... la industria de la belleza se frota las manos con esta nueva tendencia del hombre de hoy.



Sin embargo, uno de los temas que más preocupa a los hombres (y cuya preocupación ha ido aumentando sobremanera durante los últimos años, aunque es un problema que siempre ha existido) es el de la alopecia. El perder en el cabello supone una preocupación e incluso un trauma para muchos hombres.

Para ello, durante las últimas dos décadas, existe un negocio que ha experimentado un fuerte auge: los tratamientos capilares para frenar la perdida de cabello o para recuperarlo en caso de haberlo perdido.



De hecho, son comúnmente conocidos los viajes a Turquía para realizarse implantes capilares aunque es un negocio que se está expandiendo. Y no solo existen los implantes, sino que existen multiples técnicas para tratar este problema:

Prótesis capilares: una alternativa real y de calidad

Las prótesis son un sistema capilar que se adhiere al cuero cabelludo para cubrir la parte superior de la cabeza, total o parcialmente, y que se integra con el pelo de los laterales y nuca.



Son fáciles de colocar e indetectables tanto al tacto como a la vista, además te permiten llevar una vida completamente normal, haciendo deporte, bañándote, durmiendo… sin miedo a que pueda notarse o despegarse.



Sin embargo, también existen otro tipo de soluciones para diferentes problemas. Por ejemplo, las fibras capilares, la micropigmentación o los microinjertos, aunque este último está contraindicado para cabellos finos y claros. no obstante, también existen técnicas de prevención de la caída de cabello como las tópicas o las orales.

