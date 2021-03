¿Se puede obtener un préstamo sin nómina?

En nuestro país los préstamos tienen una regulación bastante rígida, tanto que a veces es un tanto absurda y evitan que personas solventes puedan obtener una cantidad de dinero que necesitan por carecer de algún documento.



Es lo que ocurre cuando se quieren obtener préstamos sin nómina, un tipo de crédito que muchas entidades niegan pese a que los piden tienen solvencia económica.



Veamos cuáles son los colectivos que tienen problemas para obtener financiación si carecen de una nómina.

El caso de los autónomos

Un autónomo no tiene una nómina a final de mes. Sus ingresos no son fijos y no dependen de que una empresa le pague lo mismo todos los meses, sino de los clientes que consiga.



Esto hace que tratar con entidades bancarias no sea sencillo. Aunque puede demostrar los ingresos que tiene mediante las declaraciones trimestrales de IRPF, no puede exponer lo que gana mes a mes.

Los jubilados tienen problemas parecidos

Otro colectivo que no tiene nómina de empresa son los jubilados. Ellos sí reciben una pensión todos los meses, pero a veces la burocracia es tan absurda que lo que les piden es una nómina que no pueden aportar, pese a que tienen los ingresos mensuales garantizados por el Estado.



Hay más colectivos que sufren estos problemas

Además de pensionistas y autónomos hay más colectivos con ingresos que no pueden mostrar una nómina cuando piden un préstamo.



Aquí entrarían los estudiantes con una beca, los parados o incluso los trabajadores temporales que no tienen una nómina fija a final de mes, pues sus ingresos dependen de los días que hayan podido trabajar.



¿Cómo obtener un crédito sin tener una nómina?

Por suerte para estos colectivos sí que hay entidades que permiten obtener este tipo de préstamo sin tener que presentar una nómina de un empleo fijo.



Para conceder o no este crédito en lo que se fijan es en la solvencia, en que el cliente que pide el dinero lo vaya a poder devolver de acuerdo con su situación económica.



De esta manera, para ver si un cliente es solvente o no aceptan los ingresos de una beca, la pensión de un jubilado, los ingresos por trabajo temporal o cualquier otro tipo de ingresos siempre que sean suficientes para pagar el préstamo que se va a pedir.



¿Y si no tenemos ingresos suficientes? Si no tenemos ingresos suficientes la situación se complica, pero aun así sigue siendo posible obtener un préstamo online.



Al no poder garantizar la devolución del dinero que vamos a pedir nos solicitarán un aval. Nos puede avalar una persona que sí que disponga de solvencia, o podemos usar como aval tanto nuestro coche como nuestra casa.



Se pueden obtener estos préstamos estando en ASNEF Por complicar aún más la situación, podemos exponer el caso de una persona que no tiene nómina y está dentro de un fichero de morosos como es ASNEF.



Incluso en estos casos hay soluciones, pues hay empresas financieras que aceptan las solicitudes de estos clientes, siempre dando unas condiciones peores por el mayor riesgo que asumen.



En estos casos la cantidad que nos concederán será menor, los intereses más altos y el tiempo para devolver el dinero más corto, pero hemos de saber que incluso estando en ASNEF vamos a poder obtener uno de estos préstamos.