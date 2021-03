PERRICONE MD NATURAL LIFT, la experiencia que incluye set premium de productos y masterclass de yoga facial Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:04 h (CET) La firma ofrece la posibilidad de adquirir en su web una experiencia lifting que incluye un kit de productos exclusivos y una masterclass de yoga facial con la reputada Ara Rosón La firma Perricone MD se ha hecho un hueco importante en el entorno de la cosmética de lujo y de autor gracias a sus revolucionarias soluciones anti-edad, que desgranan cada uno de los ápices del envejecimiento del organismo y de la piel para frenarlo mediante propuestas concretas para preocupaciones específicas. Siendo así, no resulta extraño que la marca haya lanzado una experiencia completamente rejuvenecedora y reafirmante, un programa que se puede adquirir en exclusiva en su web: www.perriconemd.es.



Bajo el nombre Perricone MD Natural Lift, el sello cosmético aborda las principales consecuencias del paso de la edad, como son la pérdida de firmeza, la aparición de las arrugas, finas líneas o surcos, y la falta de luminosidad. Perricone MD no se aventura en esta propuesta únicamente con sus fórmulas magistrales puesto que, para tal propósito, la firma se ha unido a Ara Rosón, uno de los principales referentes nacionales en materia de gimnasia y yoga facial.



Perricone MD Natural Lift consiste, pues, en un paquete de productos que recoge los principales cosméticos para combatir los signos de la edad, así como una clase magistral que se realiza de la mano de Ara Rosón. De este modo, ambas partes -los tratamientos de uso tópico y el yoga facial- consiguen amplificar considerablemente sus propios resultados.

“La experiencia Perricone MD Natural Lift no es solo un tratamiento, sino una filosofía de cuidado que ayuda a cambiar nuestras rutinas. Un programa que se puede hacer a corto y largo plazo y que, de forma progresiva, produce resultados asombrosos sobre la piel. Como un lifting sin cirugía que reduce arrugas, finas líneas, redefine el óvalo facial y mejora la firmeza de todo el rostro, devolviéndole una estructura y apariencia juveniles” - Raquel González, directora de educación de Perricone MD

PERRICONE MD NATURAL LIFT EN DETALLE

Esta experiencia sigue un método revolucionario y alternativo a los tratamientos quirúrgicos, cuyos resultados se alcanzan con un uso continuado a medio y largo plazo. La técnica, en combinación con los productos de Perricone MD, actúa a nivel de hueso, músculo y piel y trata todas las causas que producen el descolgamiento del rostro para obtener verdaderos resultados naturales de lifting facial.

Cuando se adquiere el kit en Perricone MD, se agenda una videoconferencia mediante la cual Ara Rosón ofrecerá su clase magistral, siguiendo sus pasos habituales y potenciándolos con los productos que representan algunas de las ciencias principales de Dr. Perricone, tales como el DMAE (reafirmante), la tecnología Cold Plasma Plus+ (antiedad e integral), o el Acyl Glutathione (reduce arrugas y finas líneas), entre muchos otros ingredientes de última generación.

“Una vez aprendidos los pasos, los productos y la técnica de Natural Lift trabajarán en sinergia, ofreciendo resultados de firmeza y revitalización al trabajar tanto a nivel muscular, de hueso y de piel.” - Ara Rosón, fundadora de Natural Lift

PRODUCTOS PRESENTES EN PERRICONE MD NATURAL LIFT

El set se compone de algunos de los Best-seller de Perricone MD. En cada paso, habrá ejercicios y técnicas que se combinarán con la aplicación de los DMAE Firming Pads, tonificantes y reafirmantes; Eyelid Lift Serum, para trabajar el arco de la ceja y el párpado superior; Neuropeptide Facial Cream, a partir de neuropéptidos, capaz de redefinir el óvalo facial; Cold Plasma Plus+ Sub-D/Neck, para tratar el descolgamiento de los tejidos del cuello y la mandíbula; y Photo-Brightening Moisturizer, la hidratante más vendida por Perricone MD, con vitamina C y SPF 30 para proteger la piel.

Perricone MD Natural Lift tiene un precio de 550€ y está exclusivamente a la venta en Perriconemd.es.

