Gallery Hoteles premiado por un modelo innovador inspirado en Silicon Valley Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 09:32 h (CET) Los Horeca New Business Models Awards 2021 reconocen la creación del primer coliving en un hotel destinado a profesionales en tiempo récord Trabajar y vivir desde la comodidad de un hotel, con desayuno, servicio de limpieza, lavandería, gimnasio, sauna, piscina y eventos de networking. Gallery Hoteles apostó desde el pasado otoño por un concepto llamado coliving, nacido en el seno de Silicon Valley donde los profesionales comparten espacios comunes que potencian las sinergias entre ellos. Con esta inspiración, el equipo de Gallery Hoteles transformó su modelo de negocio hotelero tradicional hacia un nuevo modelo innovador para dar respuesta a los nuevos comportamientos y necesidades del cliente actual creando una nueva línea de negocio. Por ello han sido distinguidos con el premio en la categoría New Business Model de los Horeca New Business Models Awards 2021, un galardón que reconoce su capacidad de crear el primer coliving en un hotel: la experiencia de vivir y trabajar en un hotel como en tu propia casa.

Los Horeca New Business Models Awards 2021 de HIP (Horeca Professional Expo) -el congreso de innovación líder para profesionales de la hostelería y la restauración en España- se han entregado en IFEMA. Su objetivo es reconocer el trabajo, el liderazgo y la transformación de aquellas empresas y profesionales que apuestan por la innovación para el sector.

Más información sobre los premios aquí:

https://www.expohip.com/awards/horeca-new-business-models-awards-2021/

Long Stay Coliving, vivir en el hotel

Gallery Hoteles adaptó el modelo coliving, surgido en Silicon Valley para vivir, trabajar y emprender bajo un mismo techo, para que directivos y empresarios pudieran alojarse durante largas estancias (a partir de 1 mes) estableciendo un precio fijo. Con el Long Stay Coliving los clientes tienen la opción de vivir y trabajar en la habitación del hotel y disfrutar de todos los servicios que ofrece el establecimiento.

“El grupo hotelero se reinventó y creó un modelo de home office pensado para que los profesionales trasladaran su oficina de teletrabajo desde su casa al hotel, donde encontrarían un entorno cómodo, adaptado a sus necesidades y donde poder conectar con otros profesionales --explica Ariadna Randuà, Responsable de Marketing y Comunicación- Todo ello se enmarca dentro de la marca paraguas Gallery Homtel activa en los establecimientos de Barcelona (Gallery Hotel), Málaga (Hotel Molina Lario) y Mallorca (Hotel Honucai), y que engloba, además del Long Stay Coliving, otras opciones de uso diurno como la habitación adaptada como oficina, Professional Room, y los espacios de Coworking’’.

“Nuestros pilares se basan en la adaptación a las necesidades de nuestros clientes y entorno. Y nuestro éxito ha sido ser capaces de mantener nuestra propia esencia, proporcionando al cliente una experiencia de acogida, convivencia y comodidad única que los hace sentir cómo en su propia casa" - asegura Marta Golobardes, Directora General de Gallery Hoteles- por eso seguiremos apostando por crear productos centrados en las nuevas necesidades y comportamientos de nuestros clientes. Un ejemplo de ello, es el producto que lanzaremos en las próximas semanas llamado Gallery Staycation. Una propuesta de largas estancias pensadas para el periodo vacacional en la que nuestros clientes harán de nuestros hoteles, su segunda residencia de verano’’.

Gallery Hoteles se suma a las iniciativas de Barcelona y MálagaRecientemente, el Grupo acaba de sumarse a la nueva campaña Barcelona Workation de Turisme de Barcelona cuyo objetivo es captar profesionales extranjeros que trabajan en remoto desde la ciudad Condal para empresas de sus países. Se prevé que esta campaña provocará la llegada de más profesionales interesados en nuevas maneras flexibles de vivir como el coliving de Gallery Hoteles. Málaga, por su parte, ha hecho lo propio con la iniciativa Málaga Work Bay, dirigida al mismo segmento de público.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.