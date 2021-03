Lever Touch: tradicion, pasión y sostenibilidad Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:18 h (CET) Veintisiete años de experiencia en técnicas de reparación y mantenimiento de automóviles a gran escala. El próximo desafío: impacto ambiental -1, Digitalización total y Formación interna de técnicos especializados Técnicas artesanales eco-sostenibles, una academia para la formación de futuros profesionales y una digitalización de vanguardia.

Estos son los nuevos proyectos de Lever Touch, una empresa italiana especializada en la reparación y mantenimiento de coches con presencia global.

Con más de 27 años de experiencia, la empresa con sede principal en Nápoles dispone de otras 6 sucursales: tres en Europa (España, Francia y Alemania) y tres en América (Estados Unidos, Argentina y Brasil), garantizando una operatividad a escala mundial.

La presencia de la compañía en Europa se refuerza todavía más con los “Lever Touch Smart Centers”: hasta la fecha, más de 1.500 puntos en todo el mundo utilizan la tecnología Lever Touch, lo que hace que la empresa sea capaz de prestar asistencia en todo momento y a todo tipo de clientes.

Lever Touch es una compañía experta en reparaciones exprés, tanto en sus centros propios como en su red de partners, gracias a técnicas artesanales aplicadas a gran escala y a un profundo conocimiento de las SMART Repair (técnicas que aceleran el proceso de reparación del coche). La pasión, la habilidad y el talento son los ingredientes básicos de los trabajos de reparación para clientes particulares, flotas de vehículos, compañías aseguradoras y fabricantes de automóviles.



Asistencia en todo el ciclo d vida de un vehículo

Lever Touch destaca por su asistencia durante todo el ciclo de vida de un vehículo, ofreciendo todos los servicios de reparación y mantenimiento de la carrocería, la pintura, la mecánica y la electrónica. Desde su fabricación, transporte y distribución a las Campas o Concesionarios, hasta el momento en el que vehículo se encuentra en una etapa avanzada de desgaste.

Un proceso completo, posible gracias a las seis líneas de servicio que ofrece, cada una dedicada a un tipo de cliente y servicio específicos: fabricantes de automóviles, compañías de seguros, operadores logísticos, flotas, particulares, talleres y concesionarios.

Reparaciones exprés y técnicas de vanguardia

El punto fuerte de Lever Touch ha sido desde siempre la rapidez en la intervención, gracias a los Express Repair Center de Italia y España y al expertise de los varilleros que, con las técnicas PDR (Paintless Dent Repair), eliminan las abolladuras de las superficies de un vehículo por completo.

En los últimos años, este sector especializado ha sido testigo de la aparición de técnicas innovadoras que permiten eliminar los daños más graves.

La Reparación de Abolladuras sin Pintura (PDR) es una técnica con impacto ambiental -1, 100% eco-sostenible ya que no requiere el uso de pintura u otros elementos dañinos para el medio ambiente, sino que se basa únicamente en la habilidad y el talento de técnicos especializados. Una técnica que forma parte de las SMART Repair (Small to Medium Area Repair Technology) o Técnicas de Reparación para Superficies Pequeñas y Medianas (ej. chapa y pintura exprés) que ofrecen una solución más rápida, menos costosa y de calidad superior, en comparación con las técnicas tradicionales. Las Smart Repair se utilizan sobre todo para rasguños, abolladuras por granizo y estacionamiento, daños en los parachoques o en las llantas y recuperación de interiores.

Durante el año 2020 Lever Touch ha puesto en marcha un proyecto de digitalización total que se completará en los próximos cinco años y que supondrá profundos cambios en diferentes áreas de la empresa, desde la contabilidad hasta la gestión de contratos o la reparación. Una innovación garantizada a través del departamento de IT Solutions, con las herramientas y tecnologías más avanzadas del sector.

Express Repair Centers de Lever Touch, hasta 3.000M2 de eficiencia y rapidez

Los talleres de reparación de automóviles de Lever Touch ofrecen reparaciones integrales en tiempos récord gracias a dos puntos clave: herramientas de última generación y personal altamente especializado.

Los Express Repair Centers están equipados con zonas de reparación PDR, boxes de reparación exprés, áreas de calibrado digital, cabinas de pintura rápida y muchas más herramientas, para convertirse en un referente del sector automovilístico a nivel internacional.

El concepto clave sigue siendo la rapidez: cada vehículo entra y sale de la instalación en menos de 24/48 horas.

Invertir en el talento: Lever Touch Academy

Lever Touch Academy es una escuela de formación que se encuentra en el mismo taller mecánico en Barcelona, capaz de transferir todos los conocimientos, garantizando el aprendizaje de un oficio exclusivo y de los más solicitados del sector: el del varillero.

A través de su curso de varillero en Barcelona, la empresa pretende formar a nuevos técnicos PDR, así como a mecánicos y otras figuras profesionales altamente especializadas: capital humano con talento dentro de la empresa, capaz de proporcionar asistencia a los clientes en cualquier momento y en cualquier parte del mundo.

Números récord

A finales de 2020, la Compañía presumía de casi 500.000 reparaciones en 24 países, más de 400 intervenciones en siniestros de granizo y más de 25 proyectos realizados con compañías de seguros. Cifras con tendencia a aumentar a pesar de las limitaciones causadas por la actual emergencia sanitaria. Sin duda, Lever Touch es una empresa en continuo crecimiento, preparada para asumir nuevos retos y convertirse en el partner de los mejores profesionales de la industria automovilística y en líder indiscutible del sector.

