Damm reafirma su compromiso por el medioambiente con las latas más sostenibles Comunicae

jueves, 25 de marzo de 2021, 14:54 h (CET) La cervecera presidida por Demetrio Carceller Arce se ha convertido en la primera compañía de bebidas del mundo en recibir la certificación de la Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Desde este mes de marzo, todas las latas envasadas en la fábrica de Estrella Damm de El Prat de Llobregat (Barcelona) estarán certificadas de acuerdo con los estándares de ASI por una producción, abastecimiento y administración responsables para todo el ciclo de vida del aluminio Un compromiso continuo con la sostenibilidad. Bajo la gestión de su presidente ejecutivo, Demetrio Carceller Arce, el cuidado del medioambiente se ha convertido en uno de los pilares estratégicos de Damm. La empresa de bebidas líder en España ha logrado los estándares de calidad ASI Performance y Chain of Custody, convirtiéndose en la primera compañía del sector en el mundo en lograr esta doble certificación, que garantiza una producción, abastecimiento y administración responsables del aluminio.

Tras la puesta en marcha de diversos programas dirigidos a promover la eficiencia energética y la mejora continua de los procesos industriales, desde este mes de marzo, todas las latas de Damm envasadas en su fábrica de El Prat de Llobregat (Barcelona) estarán certificadas con el sello Performance Standard de ASI, que asegura altos estándares ambientales, éticos y sociales para toda la cadena de aluminio. Esta certificación abarca no solo el envasado y almacenamiento de la cerveza de las latas suministradas por Ball Corporation, sino también otras actividades como la gestión, almacenamiento y recuperación de residuos, incluidos los envases del consumidor final.

La apuesta de Damm por la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático quedó reflejada en la última junta general de accionistas, donde Carceller Arce identificó como prioridad de la compañía la aceleración de la agenda medioambiental para consolidarse como la cervecera más sostenible. La adquisición de esta certificación supone un nuevo hito de Damm a la hora de fomentar el ecodiseño de los envases y embalajes, mejorando su reciclabilidad e incrementando constantemente el porcentaje de materias primas de origen reciclado en su composición.

Desde el 1 de diciembre de 2020, Estrella Damm ya produce el 100% de sus latas con anillas de cartón 100% biodegradable. Un proyecto pionero, que supondrá la reducción de más de 260 toneladas de plástico al año, que se suman a las 99 toneladas ahorradas con la sustitución de los retráctiles decorados de los packs por un nuevo embalaje fabricado con fibras naturales que cuentan con la certificación PEFC.

Damm, un proceso sinónimo de garantía

Para hacerse acreedora de la certificación ASI Performance, Damm se ha visto sometida a una auditoría que abarcó todo el ciclo de vida de sus productos: desde el diseño, hasta los planes de reducción de emisiones, pasando por la gestión de los recursos naturales y los residuos en sus instalaciones. Por su parte, el sello Chain of Custody abarca prácticas verificadas bajo los estándares de la ASI, que van desde el minado y la refusión hasta la fundición de aluminio, la laminación, la fabricación de latas y el llenado.

La certificación ASI también reconoce la labor de Damm en la sensibilización sobre el reciclaje de aluminio, a través de los 349 compactadores de latas que la cervecera coloca cada año a lo largo de la costa mediterránea.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.