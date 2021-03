La ex coordinadora de coronavirus de la Casa Blanca se une ActivePure Technologies Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 08:35 h (CET) La empresa ActivePure Technologies, fabricante de purificadores de aire, ha anunciado que Deborah Birx, ex coordinadora del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, se une a su equipo como directora principal médica y asesora científica. Su objetivo es trabajar para dar a conocer la Tecnología patentada ActivePure, una tecnología patentada capaz de destruir en el aire y en tres minutos el 99,9 del Sars-CoV-2, el virus causante de la enfermedad COVID-19 El pasado 12 de marzo la empresa ActivePure® Technologies (Aerus LLC) anunció la incorporación a su plantilla de la Doctora Deborah Birx, investigadora científica y ex coordinadora junto al Dr. Anthony Fauci del grupo que ha gestionado la pandemia en la Casa Blanca.

El objetivo de Birx al unirse a esta empresa como directora principal médica y asesora científica es dar a conocer la Tecnología espacial ActivePure®, desarrollada y comercializada por la compañía con sede en Dallas. La Doctora Birx defiende que, con el uso de estos dispositivos capaces de destruir en aire y en tres minutos el 99,9 del Sars-CoV-2 se puede ayudar a las personas a volver a sus rutinas normales.

Deborah Birx, médico retirada del ejército con rango de coronel e investigadora científica, es una de las expertas en enfermedades infecciosas de más alto rango del mundo y ha servido en tres administraciones diferentes junto a los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump.

Como Coordinadora Global del SIDA de EE. UU durante 7 años, dirigió el Plan presidencial de Emergencia para la Ayuda del SIDA, el programa de salud mundial más grande lanzado por una sola nación en la historia. La doctora ha publicado en revistas más de 220 artículos revisados por pares y es autora de casi una docena de títulos en publicaciones científicas.

“Me complace unirme a ActivePure® Technologies, una empresa que proporciona una barrera de protección adicional contra este virus y otros patógenos”, dijo en su presentación la Doctora Birx. “Mi trabajo para ActivePure® es una extensión lógica de mis 40 años de carrera en ciencia y servicio público. ActivePure® es una empresa basada en la ciencia y haré todo lo posible para continuar salvando vidas y garantizar que las personas estén seguras con sus familias, en el trabajo, en las escuelas y en su tiempo de ocio”.

Además de su puesto en ActivePure®, la Dra. Birx también se ha unido a la compañía biofarmacéutica Innoviva y al Instituto George W. Bush como miembro del equipo de salud global.

ActivePure® es un proveedor global de sistemas de desinfección y limpieza diseñados para destruir virus y otros patógenos en el aire y en las superficies, utilizando una tecnología única y patentada.

En diciembre, la Rama Médica de la Universidad de Texas (UTMB), confirmó que la tecnología ActivePure® implementada dentro de sus dispositivos inactivó más del 99,9% del virus SARS-CoV-2 altamente concentrado en el aire en un entorno cerrado en solo 3 minutos.

En septiembre, el laboratorio independiente, MRIGlobal, con sede en Kansas City, certificó que la Tecnología ActivePure® consigue una inactivación en superficies del 93% en 3 horas y del 98% en 6 horas de cepas activas de SARS-CoV-2, incluso cuando está cubierto por una biopelícula protectora.

Actualmente, la Clínica Cleveland está llevando a cabo un ensayo clínico de 2 años para estudiar el impacto de ActivePure® en la reducción de las infecciones en quirófanos.

En España AENOR certifica la capacidad Bactericida y Fungicida de la Tecnología ActivePure® según la norma EN/17272-2020, así como la capacidad en la desactivación de patógenos mediante la dispersión en el aire sobre superficies alejadas de los dispositivos con Tecnología ActivePure®.

Diseñada originalmente para la NASA, la tecnología patentada ActivePure® está destinada a minimizar de forma proactiva y continua los patógenos y contaminantes en aire y en superficies de espacios interiores. Eso incluye virus, bacterias, moho, compuestos orgánicos volátiles y cualquier otro patógeno. Space Foundation la reconoció como el primer purificador de aire y superficie de su tipo desarrollado originalmente para el espacio con el sello Certified Space Technology y en 2017 la tecnología ActivePure® fue incluida en el Salón de la Fama de la Tecnología Espacial.

La marca tiene varios dispositivos que se comercializan en España a través de la empresa Way Ahead (ActivePure España). La tecnología ActivePure® va incorporada en purificadores de aire portátiles y unidades instaladas como parte de los sistemas de climatización y ventilación (HVAC). Las unidades portátiles permiten a los clientes utilizar ActivePure® en minutos, simplemente conectando el dispositivo a una toma de corriente.

Los sistemas de desinfección de aire y superficies con esta tecnología producen rápidamente moléculas ActivePure que destruyen los contaminantes al contacto, lo que reduce alérgenos y virus de tipo ADN y ARN, así como el riesgo de transmisión de enfermedades.

La compañía está respaldada por la ciencia y esta es una de las principales razones por las que la Dra. Birx ha confiado en ella, al considerar que la tecnología ActivePure® es una gran solución. De ActivePure® se dice que es el sistema purificador y desinfectante de aire y superficies más potente y de acción más rápida disponible en el mercado. Es la única tecnología que funciona de inmediato, en tiempo real, segura para su uso en espacios ocupados y por ello se puede implementar en hogares, residencias, oficinas, comercios, hostelería, instituciones educativas, instalaciones deportivas y cualquier espacio cerrado en el que vayan a convivir personas.

“Como experta médica de reconocido a nivel mundial, tenemos la suerte de que la Doctora Birx se una a nuestro equipo”, dijo Joseph P. Urso, CEO de ActivePure® Technologies, que también explicó el momento crucial de la pandemia que vivimos a nivel mundial, en el que todos queremos volver a la normalidad, pero también queremos hacerlo con seguridad, por eso la mejor manera de garantizar la tranquilidad es añadir elementos adicionales de protección, como la tecnología ActivePure®.

