Servitec: Los servicios de asistencia técnica independientes como alternativa a los oficiales

martes, 23 de marzo de 2021, 16:56 h (CET) Las marcas hispano-italianas Ferroli y Cointra se han establecido como marcas punteras en el sector de la calefacción doméstica, climatización y aire acondicionado Sus diseños punteros de calderas de gas y gasoil, calentadores, termos eléctricos y termodinámicos y bombas de calor que incorporan las últimas innovaciones del sector le han permitido a estas dos compañías, que forman parte del mismo grupo empresarial, adueñarse de una parte importante de la tarta del mercado de calefacción y climatización español en el que compiten otras marcas también reconocidas por su calidad y excelencia como Junkers o Vaillant. Los sistemas de calefacción Ferroli y Cointra cuentan con sofisticados sistemas de última tecnología como la tecnología patentada de optimización automática de la combustión "Combustion Smart" que monitorea constantemente las variaciones en las condiciones de entrada de combustible o gas permitiendo así aumentar la eficiencia y un ahorro significativo de combustible o la tecnología "Blue Forever" que evita que se pegue la cal a la resistencia del termo eléctrico lo que extiende la vida útil de la resistencia y del termo eléctrico y mejora la eficiencia del termo al haber contacto directo entre el agua y la resistencia sin cal de por medio, así como innovaciones en el campo de la conectividad a internet y control remoto a través del teléfono móvil o innovaciones en el campo de la integración con sistemas de instalaciones de paneles solares térmicos, como la tecnología de electrónica de potencia Sunny Tech, la cual controla de manera constante la temperatura del agua precalentada por los paneles solares térmicos y ordena la activación del quemador de la caldera cuando la temperatura de este agua baja por debajo del nivel preestablecido.

Todas estas innovaciones le han facilitado tanto a Ferroli como a Cointra ganarse una reputación de excelencia y máxima calidad. Sin embargo, la excelencia técnica y el alto grado de innovación quedarían en vano sin el énfasis que ambas marcas han puesto en los servicios de instalación y servicios postventa de reparación, asistencia técnica y revisión periódica de sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Uno de los principales mercados para ambas marcas en España es el mercado Valenciano. Debido a las condiciones de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana, la necesidad de sistemas de calefacción en invierno y aire acondicionado en verano son enormes. El mercado Valenciano se ha establecido como uno de los principales mercados europeos en el ámbito de la climatización. Sin embargo, debido al tamaño de dicho mercado, no siempre es posible para el Servicio TecnicoFerroli Valencia o el Servicio Tecnico Cointra Valencia tener la disponibilidad suficiente para actuar y proveer de servicios de instalación, reparación, mantenimiento y revisión de calderas, sistemas de calefacción y aire acondicionado en la provincia de Valencia con la rapidez y prontitud que un cliente con su caldera estropeada puede llegar a requerir. Es por esto que puede decirse que tanto Ferroli como Cointra se han beneficiado enormemente de la irrupción de empresas alternativas al Servicio Técnico Oficial que cuentan con personal técnico especializado con la experiencia y capacidad de prestar los servicios postventa que exigen los clientes de Ferroli y Cointra con los mismos niveles de calidad del SAT Oficial.

Una de las empresas punteras en la prestación de SAT Ferroli y Cointra en la Comunidad Valenciana es Servitec Valencia. La empresa, que cuenta con un equipo de más de 10 técnicos calderistas profesionales, se ha convertido en un referente en la prestación de servicios de asistencia técnica urgente para ambas marcas en la provincia de Valencia. "Estamos realizando una media de 5 avisos diarios de asistencia técnica para ambas marcas en la ciudad, ya que muchos clientes nos llaman como alternativa al SAT Oficial, el cual a menudo se encuentra colapsado por la alta demanda, especialmente en las semanas más frías del invierno y las más calurosas del verano", dice Alejandro Duque, presidente de la empresa.

Servitec Valencia estima que la demanda de servicios de asistencia técnica de instalación, mantenimiento y reparación, tanto para Ferroli como para Cointra, crecerá de manera exponencial en los próximos años debido a que ambas marcas están creciendo y aumentando sus ventas en la provincia de Valencia de manera acelerada. Este tipo de empresas, alternativas a los SAT Oficiales, florecen a lo largo y ancho del territorio español y realizan una labor fundamental que garantiza que los habitantes de las ciudades y municipios puedan recibir servicios de asistencia técnica de manera urgente, sin necesidad de tener que esperar a que el SAT Oficial esté disponible, lo que puede suponer tener que esperar varias semanas para solucionar un problema urgente como puede ser el fallo de una caldera que no produce agua caliente en los días más fríos de invierno.

