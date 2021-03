Boulevard, cómo un libro llega a ser el más vendido en Amazon sin tener ni un ejemplar impreso Comunicae

martes, 23 de marzo de 2021, 15:40 h (CET) El Top1 en ventas en Amazon, y con más de 30 millones de lecturas en Wattpad, es un ejemplo del proceso de transformación de la cadena del libro hacia un modelo bajo demanda ¿Puede convertirse un libro en best-seller sin tener un stock por detrás? ¿Una librería es capaz de ofrecer un éxito de ventas sin tener ni un solo ejemplar en su estantería? La realidad dice que sí. Este es el caso de Boulevard (Editorial Naranja), obra que ha triunfado en Latinoamérica, Wattpad y ahora, en Amazon España y que lo ha hecho sin tener stock. ¿Cuál es su clave para el éxito? El modelo de distribución e impresión bajo demanda.

¿En qué consiste esta modalidad de venta de libros? Esta evolución en el modelo de comercialización del libro parte de un cambio de los factores en el proceso de distribución. En el modelo tradicional el editor acude a una imprenta para producir miles de ejemplares y enviarlos a las librerías a través del distribuidor. Modalidad que aumenta los riesgos para el editor y que provoca un alto porcentaje de devolución de los libros, imprimiendo más unidades que los que el lector puede asumir.

En el modelo de venta de libros bajo demanda el libro se pone a la venta, principalmente en comercios electrónicos, pero no dispone de ninguna unidad impresa previamente en ningún almacén. El libro solo se imprime una vez que ha sido vendido. Un proceso que en la actualidad puede realizarse en unas pocas horas.

Un modelo que además ofrece grandes posibilidades sobre todo al librero independiente y sus lectores, quien a través de este modelo puede brindar a sus clientes desde obras como Boulevard hasta la oferta internacional de grandes sellos como Oxford y Cambridge, o cualquier ejemplar de entre los tres millones de ejemplares que ofrece el catálogo bajo demanda de Podiprint, principal exponente del modelo bajo demanda en España.

Un libro bajo demanda es además sinónimo de libro siempre disponible ya que no depende de una tirada previa que pueda agotarse. Con el 100% de disponibilidad, sin la posibilidad de que existan roturas de stock y con un tiempo de respuesta en dropshipping de impresión y envío en 48 horas, la efectividad y la satisfacción del lector en la recepción del pedido suman enteros para que el modelo bajo demanda siga generando oportunidades de venta en una cadena de valor del libro que camina firme en la venta online.

Una oportunidad que además traspasa fronteras. El modelo bajo demanda ofrece la posibilidad de internacionalizar el libro en papel ya que en ningún momento existe una exportación del libro, sino la impresión del libro en el país donde se ha logrado la venta. Multiplicando sus opciones de éxito sin mover previamente ni un solo libro.

Un modelo que se basa en la sostenibilidad, en las nuevas tecnologías productivas en la impresión de libros y en la dinamización digital de las novedades a través del marketing digital, de la que se benefician, lectores, librerías y editoriales.

