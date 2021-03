Máquina cobro automático CashSecurity

La máquina cobro automático de efectivo ha llegado para hacer más fácil el trabajo en muchos negocios. Cashsecurity es la...

La máquina cobro automático de efectivo ha llegado para hacer más fácil el trabajo en muchos negocios. Cashsecurity es la evolución de los antiguos cajones portamonedas, pues se trata de un cajón portamonedas inteligente que ayuda a la evolución de cualquier negocio consiguiendo una gestión automatizada. Su hardware se integra fácilmente con cualquier software y plataforma del mercado (Windows, IOS, Android, Linux), asegurando un reemplazo fácil y sencillo. Es un equipo ideal para eliminar los posibles errores de cobro de los humanos, ofreciendo una experiencia óptima y automatizada como se ha visto en fuentes.

¿Cómo funciona la máquina de cobro automático? El equipo posee una pantalla donde se detallan claramente las instrucciones a seguir para realizar el cobro. En primer lugar, el sistema especifica la cantidad del cobro y, en el siguiente paso, se introduce el efectivo para completar el proceso. En caso de hacer un pago superior al importe a pagar, la máquina cobro automático lo detecta y realiza la devolución del cambio correspondiente.

Cuando la jornada termina, hay que hacer el cierre de caja y gracias a la máquina de cobro automático el cuadre está automatizado y se realiza de forma rápida en aproximadamente 3 minutos, eliminando los posibles errores humanos.

Ventajas de la máquina de cobro automático Control de efectivo Se sabe en cada momento cuánto dinero efectivo hay en la caja, así como la distribución de monedas y billetes que tenemos. Así, no solo controlamos el efectivo, sino que demás podemos establecer políticas eficientes en las devoluciones de efectivo de cada compra, asegurándonos de que no vamos a quedarnos sin cambio nunca.

Errores humanos Los errores al cobrar y al realizar las devoluciones de efectivo nos generan trastorno, no solo en la pérdida material de dinero. Los errores en las vueltas nos restan confianza en el equipo de trabajo y suponen además una experiencia negativa en los clientes. La máquina cobro automático CashSecurity no comete este error porque registra la venta por su importe y, a continuación, el cliente o el empleado introduce el dinero. Automáticamente cuenta el dinero que ha sido introducido, lo almacena y devuelve la vuelta exacta. Todo este proceso se controla mediante pantallas que van mostrando los distintos movimientos de dinero que se van produciendo.

Mejora la seguridad Con los cajones de efectivo convencionales es necesario abrir la parte donde se encuentra el dinero para realizar cada transacción. Actualmente, los cajones convencionales son muy vulnerables y los delincuentes solo tienen que alargar la mano para llevarse el fruto del trabajo. Por el contrario, la máquina nunca se abre en las transacciones. La medida de seguridad evita la apertura mientras se está atendiendo al público y disuade a los delincuentes de cometer hurtos en los establecimientos en los que está instalado. En conclusión, aumenta en gran medida la seguridad del negocio, la seguridad de los clientes y la seguridad de los empleados.

Higiene La higiene es fundamental en muchos negocios, especialmente los dedicados a la venta de productos alimenticios, a la hostelería, a la venta de productos relacionados con la salud, etc. Las personas que manipulan el género del negocio no tienen por qué tocar el dinero de los clientes. El dinero pasa por muchas manos y no es higiénico. Para evitar tocar el dinero, es el cliente el que introduce el dinero en la máquina cobro automático CashSecurity y, en función de los importes y de los tipos de monedas almacenados, devuelve el cambio de forma exacta. El cliente es consciente de que este tipo de dispositivos mejoran la higiene de los productos que está comprando y lo valora muy positivamente.

Billetes falsos En España se detectan más de medio millón de billetes falsos al año. La falsificación de billetes es una de las máximas preocupaciones del Banco de España y del Banco Central Europeo. Cuando nos entregan un billete falso no solo se están llevando nuestro producto de forma fraudulenta, sino que además, el ladrón recibe el cambio en billetes y monedas de curso legal. Es decir, la pérdida es doble. Este problema desaparece al detectar billetes y monedas falsas, evitando este riesgo.

¿Cómo adquirir la máquina de cobro automático? CashSecurity comercializa la maquina con servicio técnico en toda España y resto de Europa, a través del canal de distribución. En la página web facilita todo tipo de información sobre la máquina cobro automático. Además, los pasos a seguir para adquirirla son muy sencillos. El personal altamente cualificado ofrece asesoramiento profesional a los clientes para alcanzar la máxima satisfacción y ofrecer el mejor servicio.