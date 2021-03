¿Es comparable el trading de CFD con los juegos de azar?

Brad Alexander, analista senior de Libertex, explica la evolución del trading minorista El trading minorista ha experimentado una enorme evolución en los últimos años. Brad Alexander, analista senior de Libertex,

Brad Alexander explica: "Cuando me involucré por primera vez en el trading, las tácticas de venta dirigidas a los aspirantes a traders eran similares a agresivas campañas de lanzamiento, planes para hacerse rico rápidamente, bonificaciones poco realistas, apalancamientos ridículos y la idea de que podrías convertirte en un trader experto, gastando miles en un curso intensivo de dos días.

Para colmo de males, el mundo estaba lleno de brókers no regulados que estaban 'deslizando' las cotizaciones y dificultaban la ganancia de beneficios por parte de los buenos traders minoristas. Esto estaba respaldado por ejecutivos de atención al cliente agresivos, cuyo único trabajo era alentarte a no cobrar tus ganancias y depositar más dinero en tu cuenta".

Según el analista, a medida que ha pasado el tiempo, los reguladores como la FCA en el Reino Unido y la CySEC, que cubre a los traders europeos, tomaron medidas drásticas contra las tácticas de venta agresivas, los apalancamientos peligrosos, el descuido en el cumplimiento y otras prácticas nefastas para proteger al trader minorista de CFD y FX. Además, en lo que respecta a los reguladores, había una barrera clara entre los juegos de azar online y el trading online. "En su mayor parte, las distinciones eran claras", afirma.

Brad Alexander afirma: "Personalmente, como formador y trader, puedo decir, con seguridad, que el potencial de generar ganancias con el trading de CFD y FX es mucho mayor que el del juego online, sin importar lo bueno que seas al póquer, cuánto confías en tu equipo de fútbol o lo afortunado que te sienta en la ruleta.

Por supuesto, no hay garantías en ningún tipo de trading. Aun así, hay al menos dos áreas en las que un buen bróker puede ayudar a tener éxito y evitar la tentación de apostar en las operaciones financieras".

La primera de las áreas es la regulación: "Un buen bróker -como Libertex, por ejemplo- está regulado por la CySEC, con todas las reglas y prácticas para garantizar que se recibe un trato profesional, que la cuenta es segura y que las operaciones se ejecutan de manera justa".

El segundo es la formación: "Cualquier bróker que no ofrezca formación constante y consistente o no proporcione noticias del mercado a sus clientes no está ofreciendo un gran servicio".

Según Alexander apostar es solo eso: "Pones el dinero, suspiras y rezas para que vaya bien".

El trading es mucho más. La sensación de logro al cerrar una posición rentable es el resultado de un análisis y una sincronización inteligentes, que solo un trader formado puede lograr. Esta sensación está fácilmente al alcance cuando se trabaja con un bróker de renombre, que puede enseñar a los nuevos traders de CFD y FX acerca de la gran variedad de instrumentos disponibles, análisis de mercado y gestión de riesgos.

Recientemente, los medios internacionales han puesto su foco en el mundo del trading de CFD en Estados Unidos, donde la industria es bastante diferente a la de Europa. Brad Alexander explica: "Es posible que hayas visto que un gran grupo de traders minoristas, encerrados en casa por las restricciones, muchos con estímulos gubernamentales para financiar sus cuentas, se enfrentó a Wall Street. Impulsados por el ruido en redes sociales, estos traders en la plataforma móvil Robinhood enviaron los mercados a un frenesí.

Nosotros, los traders europeos, que operamos con un bróker reputado bajo las regulaciones CySEC o FCA, sabemos que el bróker debe limitar o suspender el trading en condiciones volátiles, de vez en cuando. Las condiciones de estas limitaciones están reguladas, indicadas en sus términos y condiciones y diseñadas para proteger tu cuenta y garantizar que el bróker mantenga el cumplimiento financiero.

Desafortunadamente, cuando Robinhood se vio obligado a suspender el trading de algunas acciones, los traders minoristas y los políticos, simplemente, no entendieron el concepto (o las leyes) y lloraron por la restricción del trading y las libertades civiles.

Los que estamos dentro de este negocio vimos algo más: Robinhood no manejó muy bien la situación. Incluso publicaron un tuit el sábado siguiente tras la volatilidad, casi insultando a sus clientes que no sabían que los mercados están cerrados los fines de semana. Esto no fue solo un mal servicio al cliente; fue un gran indicativo de que Robinhood no tenía ningún deseo de formar a sus clientes".

Para evitar los juegos de azar y aprovechar al máximo la actividad en el trading de forex y CFD, lo mejor es hacerlo con un bróker regulado y de buena reputación que ofrezca la formación adecuada, como Libertex.