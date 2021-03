Bicicletaelectrica10.com: Como darle una nueva vida a la bicicleta convirtiéndola en eléctrica

Ahora que la pandemia ha puesto de moda la movilidad alternativa, parece que hay que abandonar el antiguo medio de transporte. Pero hay otras formas de darles una nueva vida La pandemia cambió muchas cosas e hizo crecer muchas otras. Sin duda, las bicicletas y otros vehículos individuales no contaminantes se enfrentan a un gran "boom", especialmente para los vehículos eléctricos. Este sector está en constante crecimiento y cada vez son más los usuarios que empiezan a probar desde patinetes eléctricos hasta monociclos, monopatines o motos. Pero, ¿qué pasa con el antiguo medio de transporte? ¿Es hora de jubilarlo? La verdad es que no, se le puede dar una nueva vida y también ahorrar dinero cambiando la forma de moverse por la ciudad. Este es el caso de las bicicletas. Gracias a las mejoras en las baterías y otros sistemas eléctricos, han sido muchas las personas que se han pasado a las famosas "bicicletas eléctricas" y muchas otras que piensan seriamente en hacerlo. El problema es que, a pesar de que ciudades como Madrid han anunciado ayudas para apoyar sus ventas, sus precios siguen siendo relativamente altos y se necesita una gran inversión para conseguirlas, pero no hay porqué preocuparse, hay otras mucho más económicas. Son alternativas menos conocidas. ¿Cuales? Existen kit de conversión de bicicleta eléctrica para convertir una bicicleta clásica en eléctrica. Y lo puede hacer cualquiera con algo de conocimiento y un poco de paciencia.

Kit de conversión de bicicletas eléctricas

Cuando se lee esto puede sonar a chino, pero es mucho más común de lo que se piensa. A alguien que está tratando de abrirse al mundo de las eléctricas, le puede interesar.

Estos kits constan de una serie de elementos y herramientas que suelen venderse juntas (a veces la batería viene aparte) y que sirven para electrificar la bicicleta clásica. Estos inventos constan de cuatro elementos clave, incluso en las versiones más básicas: el motor, que suele ir unido a la llanta o en el eje pedalier, la batería, el mando y el acelerador. Como ocurre con todo, hay varias versiones más top (y caras) que ofrecen mucho más detalle, pero gracias a un kit como el que expliqué, ya se tiene todo lo necesario para empezar.

Un conjunto que convierte la bici en una bici eléctrica

En cuanto a los precios, algo crucial en todo esto, parten de los 400 euros (siempre se pueden encontrar opciones más económicas buscando, pero quizá no tengan la calidad suficiente) y de ahí para arriba. Una marca fuertemente recomendada es Bafang, ya que fabrica motores robustos y duraderos y a muy buen precio. Obviamente, todo depende de la calidad, potencia y prestaciones que se busquen. Una vez con el kit comprado, hay que instalarlo en la bicicleta o buscar un mecánico para que lo haga. Si se es un poco manitas, intentarlo no es difícil, se pueden seguir instrucciones en videos, que serán de ayuda ante cualquier duda. Al final, no parece tan complicado como la gente se imagina y solo se necesita algo de conocimiento, entusiasmo y paciencia.

