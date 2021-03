¿Recién compraste y quieres que duren lo más posible?: ¡Potencia la vida útil de tus neumáticos! ​Las mejores marcas, cómo Goodyear, Pirelli, Michelin, Dunlop, Bridgestone, entre otros, todas marcas que puedes comprar en línea desde cualquier parte de España en páginas como ​Otiro.es Redacción Siglo XXI

jueves, 18 de marzo de 2021, 13:19 h (CET) Todo propietario de un vehículo automotor conoce la importancia que tienen los neumáticos para la calidad y el rendimiento del propio vehículo. Pero más que cambiarlos a cada rato, en lo que debemos enfocarnos es en su mantenimiento. No debes ser un experto para aprender a monitorear los neumáticos de tu vehículo y comprar una marca de calidad te puede ayudar en gran parte del proceso.



Las mejores marcas, cómo Goodyear, Pirelli, Michelin, Dunlop, Bridgestone, entre otros, todas marcas que puedes comprar en línea desde cualquier parte de España en páginas como Otiro.es o que puedes en prácticamente cualquier tienda física especializada, aunque con las medidas de restricción correspondiente para la prevención del Covid-19.



Esto permite tener seguridad sobre la compra que se realiza, ya que sabemos que se compaginan con lo que nuestro automóvil necesita, para poder aprovecharlo al máximo de la mejor manera posible.

Siempre atento a la presión de los neumáticos Se debe hacer al menos una vez al mes, debido a que un neumático desinflado puede convertirse en un verdadero problema, generando la pérdida del propio neumático e incluso daños al vehículo. Se recomienda hacerlo antes de viajes largos o antes de montar carga, puesto que esto puede perjudicar directamente la funcionalidad del neumático.



Una presión baja en neumáticos puede ser la causa de muchos problemas con nuestro vehículo; por lo tanto, es indispensable mantener los neumáticos a una presión óptima como las que sugiere Race.es en su artículo; medidas con un manómetro, aún cuando el sistema digital de algunos automóviles señalen la presión de los mismos gracias a sensores.



Chequea la banda de rodamiento constantemente

Lo principal en este apartado es fijarse en la textura de las llantas; tomando en cuenta los bordes y nervios de los neumáticos. Si el neumático pierde su textura original y empieza a tornarse liso, significa que es hora de cambiarlo por uno nuevo, ya que cada vez irá perdiendo más agarre hasta volverse extremadamente peligroso, en especial durante el invierno cuando hay mayor humedad e incluso nieve en algunas zonas.



Alinea el vehículo constantemente, para bienestar de los neumáticos

Saber que un neumático no está alineado es sencillo, notarás un desbalance hacia un lado del vehículo mientras conduces. Conducir así tiene muchas consecuencias, pero en especial afecta a los neumáticos, ya que los desgasta de forma desigual. Resulta indispensable acudir a un taller especializado, donde alineen el vehículo lo más pronto posible, ya que este problema puede provocar la pérdida de las llantas y la necesidad de reemplazarlas antes de tiempo. En 2019, Reynasa.es publicó un artículo que describe cuáles son las consecuencias de no alinear tu vehículo, pero en especial cuando debes hacerlo y cómo debes hacerlo.



Mejora tus hábitos y tu habilidad de conducción Es recomendable que modifiques ciertos hábitos poco saludables para tu vehículo a la hora de conducir, como ir demasiado rápido, rodar por demasiado tiempo o de una forma intensa y errática. La poca habilidad al volante incrementa la necesidad de pisar el freno constantemente, lo que también perjudica la vida útil de los neumáticos. Evita en la medida de lo posible transitar por terrenos difíciles y de hacerlo, utiliza los neumáticos adecuados.

