Bioksan: ¿Por qué no pegan ojo los españoles?

miércoles, 17 de marzo de 2021, 15:19 h (CET) Cada vez se consumen más fármacos que no buscan la naturaleza del problema y su tratamiento integral, solo su solución a corto plazo. El próximo 19 de marzo se celebra el "Día Mundial del Sueño" bajo el lema "Sueño regular para un futuro saludable", con la intención de educar al mundo sobre la importancia que tiene para la salud global Según la última encuesta del CIS sobre salud mental, desde que empezó la crisis sanitaria, un 41,9% de los encuestados reconocía haber tenido problemas de sueño. La consecuencia directa de esto es que se ha disparado el consumo de hipnóticos, antihistamínicos y somníferos. En este sentido, llueve sobre mojado, ya que, en 2020, según datos del Ministerio de Sanidad, una de cada diez personas tomaba estos fármacos a diario y España era unos de los países de la UE donde más se consumían.

El insomnio se ha convertido en uno de los grandes males de la sociedad actual, por eso la investigación trabaja sin descanso para lograr tratamientos alternativos y de tipo natural para tratarlo.

Es el caso de los nutracéuticos y, en concreto, de la empresa canaria Bioksan, que ha creado una fórmula única en el mercado elaborada con productos naturales que ayuda a lograr un tratamiento integral de este problema, más allá de la conciliación del sueño.

La gran mayoría de productos que existe a día de hoy para tratar este trastorno se centra únicamente en lograr que el paciente duerma, sin tener en cuenta las causas que provocan el insomnio. Bioksan ha ido más allá y, tras un exhaustivo examen del cuadro clínico que presenta este tipo de pacientes, ha llegado a la conclusión de que la forma más efectiva y duradera de atajar el problema es tratar los múltiples factores que lo causan.

En este sentido, la empresa apuesta por hacer uso de los elementos que siempre han estado en la naturaleza para hacer frente a los problemas de salud actuales. Reencontrase con lo esencial y volver a conectar con el origen mediante la utilización de productos de la tierra.

Fruto de todo ello, ha creado Zenex, un complemento nutricional compuesto por ingredientes 100% naturales que contribuye a un normal funcionamiento del metabolismo, el sistema nervioso y la función psicológica. Además, aborda los estados de estrés y ansiedad e induce a un sueño de calidad, duradero y reparador.

Concretamente, esta fórmula única contiene Sensoril® (Ashwagandha), una planta proveniente de la India muy utilizada en la medicina ayurvédica que se utiliza para revitalizar el organismo. Aumenta la recuperación frente al estrés y disminuye los niveles de cortisol, lo que contribuye a una inducción del sueño natural y balanceada. La fórmula también contiene extracto de Griffonia, planta de origen africano que ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y los hábitos depresivos.

Zenex está elaborado con Extracto de Cereza, que aporta un 20% de melatonina de origen natural, hormona que regula los ciclos de vigilia-sueño. También incluye magnesio, que ayuda a una correcta gestión de la energía del organismo, a la recuperación muscular y a la síntesis de neurotransmisores, lo que repercute en un mayor control de la actividad nerviosa. Por último, incluye Vitamina B6, que favorece el correcto desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, entre otras funciones.

“Los acontecimientos de los últimos meses no han hecho más que confirmar lo que nosotros siempre hemos defendido: la importancia de trabajar la prevención y la atención integral de la salud de las personas. No se trata de medicalizar la vida con un producto para cada dolencia sin saber de dónde procede, sino de analizar su origen y, a partir de ahí, tratarlo”, explica el CEO de Bioksan, Joaquín Solloso.

En este sentido, Bioksan ha lanzado una campaña en la que promueve la importancia de reconectar con nuestro origen. “Vivimos en ecosistemas urbanizados en los que creemos que es más sencillo recurrir a una pastilla que a la planta que aliviaría nuestra dolencia”, asegura Solloso, quien, en este sentido, insiste en las grandes posibilidades que nos ofrece la naturaleza y que hemos olvidado. “Salud, planeta y progreso social son las claves de la filosofía de Bioksan”, concluye.

Sobre Bioksan

Bioksan focaliza todo su empeño en investigar, desarrollar y comercializar recursos científicamente probados, que provienen de la naturaleza y cuyo objetivo es lograr una mejora integral de la salud. Para ello, destina un 3% de su facturación anual al desarrollo de sus productos. Además, implementa en colaboración con unidades hospitalarias y profesionales sanitarios, ensayos clínicos con el fin de encontrar nuevas soluciones a los problemas que plantea la sociedad actual.

La compañía nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2014 y cuenta actualmente con más de 50 empleados. Comercializa sus productos en toda España y desde su creación ha experimentado un crecimiento anual del 50 % en su facturación. Estos datos han llevado a Bioksan a conseguir un puesto entre las 1.000 empresas europeas que más han crecido en los últimos años, en la quinta edición del ranking anual del Financial Times ‘FT1000 Europe's Fastest Growing Companies’.

En su compromiso continuo con la salud de las personas y del medioambiente, cumple estrictamente las normas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y, más concretamente, el protocolo HMPC que estos establecen, tanto en la elaboración como en la producción y promoción de sus productos.

Compromiso responsable

Para ello, vigila la trazabilidad de sus materias primas con el fin de reducir el impacto ambiental al máximo. Es una empresa carbono neutral en el 100% de su actividad. La Responsabilidad Corporativa es parte esencial de la actividad de Bioksan. En este sentido, destina el 6% de su facturación anual a proyectos solidarios como el patrocinio de la escuela Mount Eagle en Uganda o la promoción de acciones socioeducativas relacionadas con la infancia y la juventud en diferentes barrios de Madrid, a través del programa INJUCAM.

Campaña "Orígenes": https://www.youtube.com/watch?v=dTxRF9BOj2c

