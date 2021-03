ProWorkSpaces anuncia el Hackathon Flex Offices para impulsar la transformación del sector Comunicae

miércoles, 17 de marzo de 2021, 13:43 h (CET) Se abre la convocatoria para los interesados en participar en este evento que se celebrará el 10 de abril, simultáneamente, en Madrid y Pamplona. El objetivo es que los participantes presenten proyectos, ideas y soluciones sobre el teletrabajo, el coworking y la oficina flexible en general La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios, ProWorkSpaces, en cooperación con la asociación juvenil XIRIMIRI convocan el Hackathon Flex Offices el próximo 10 de abril. El evento está pensado para atraer a jóvenes universitarios de Madrid y Pamplona que deseen participar en esta experiencia colectiva buscando y planteando, durante toda una jornada, soluciones y mejoras respecto a las nuevas tendencias como el coworking, la oficina flexible, las nuevas demandas laborales y el teletrabajo, entre otros.

"En nuestra sociedad, y acentuado por las nuevas circunstancias, el modelo laboral está cambiando muy deprisa. Si hace un año la mayor parte era presencial y con horarios establecidos, estamos viendo cada vez más cómo las tareas pueden desarrollarse desde distintos lugares: la oficina, el domicilio o ‘terceros espacios’ como oficinas de coworking. El objetivo de este hackathon es obtener un aluvión de información e ideas nuevas de personas jóvenes ajenas al sector, pero que formarán parte de la población activa en pocos años", explica Eduardo Salsamendi, Presidente de ProWorkSpaces,

Convocatoria de inscripción

Los jóvenes interesados en participar pueden inscribirse a través de EventBrite en el Hackathon ProWorkSpaces para las citas de Madrid o Pamplona.

Los participantes serán seleccionados por orden de inscripción por el organizador, la Asociación Xirimiri, quien además gestionará los dos grupos de 10 personas que se reunirán físicamente en cada una de las dos localizaciones y estarán conectados por videoconferencia para poder intercambiar ideas e impresiones sobre el sector de oficinas flexibles. Cada grupo contará con el apoyo de un dinamizador de la Asociación Xirimiri y un mentor de ProWorkSpaces.

Entre todos los proyectos desarrollados durante esta maratón de ideas el jurado de la organización escogerá el ganador, que obtendrá un premio relacionado con las oficinas flexibles, centros de negocios y los espacios de coworking.

HACKATHON FLEX OFFICES

Quién : Jóvenes universitarios

: Jóvenes universitarios Cuándo : Sábado 10 de abril, de 9h a 18h

: Sábado 10 de abril, de 9h a 18h Dónde : Madrid: First Workplaces - Plaza de Castilla First Pamplona: Klammer Workspaces

: Inscripción : Madrid: https://www.eventbrite.es/e/entradas-hackathon-proworkspaces-madrid-146544840563 Pamplona: https://www.eventbrite.es/e/entradas-hackathon-proworkspaces-pamplona-146543955917

