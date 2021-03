Schaeffler cierra el ejercicio 2020 con un sólido cuarto trimestre

El Grupo Schaeffler hace frente a la crisis pese al descenso del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 10,4%. La diversificación con tres divisiones y cuatro regiones impulsa los resultados operativos (margen EBIT antes de efectos especiales del 6,4%; ejercicio anterior: 8,1%) El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones, de 539 millones de euros, adelanta el del ejercicio anterior (473 millones de euros).

Se propone un dividendo por acción ordinaria sin derecho a voto de 25 céntimos.

Las previsiones reflejan una evaluación prudente del mercado.

Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industria, ha presentado los resultados de 2020. La pandemia mundial del coronavirus ha generado un significativo descenso del volumen de negocios. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler ha ascendido aproximadamente a 12.600 millones de euros (ejercicio anterior: aproximadamente 14.400 millones de euros). El volumen de negocios ha registrado un descenso del 10,4% a tipo de cambio constante. Todas las divisiones han sido afectadas por el descenso. No obstante, se ha registrado una mejora notable en la segunda mitad del año, y particularmente el cuarto trimestre, a la que han contribuido las tres divisiones. De las cuatro regiones ha sido China la que se ha recuperado con mayor rapidez y la que ha cerrado el ejercicio con un 8,7% de volumen de negocios adicional a tipo de cambio constante. En las regiones de Américas, Europa y Asía/Pacífico el volumen de negocios ha disminuido.

Los beneficios antes de los resultados financieros, los beneficios (pérdidas) de las empresas participadas por el método de puesta en equivalencia y los intereses e impuestos (EBIT) se han vistos afectados negativamente por 946 millones de euros en efectos especiales (ejercicio anterior: 372 millones de euros). Los efectos especiales están relacionados principalmente con la ampliación de los programas de transformación y eficiencia RACE (División Automotive Technologies), GRIP (División Automotive Aftermarket) y FIT (División Industrial) establecidos en 2019, así como con un deterioro reconocido del fondo de comercio asignado a la División Automotive Technologies que ha dado lugar a un EBIT de -143 millones de euros (ejercicio anterior: 790 millones de euros).

A pesar de la disminución del volumen de negocios, el margen EBIT de la empresa antes de efectos especiales ha ascendido a 6,4% (ejercicio anterior: 8,1%), lo que demuestra que las medidas implementadas en los programas de las divisiones y los ajustes de costes adicionales están teniendo un impacto. Tras un primer semestre flojo, con un margen EBIT del 1,2%, el margen EBIT ha mejorado y se ha situado en el 10,5% en el segundo semestre del año, superando también al del ejercicio anterior (8,4%).

Las pérdidas netas atribuibles a los accionistas de la casa matriz del período del informe han ascendido a 424 millones de euros tras los ingresos netos de 428 millones del ejercicio anterior. Los beneficios por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de -0,63 euros (ejercicio anterior: 0,65 euros).

Antes de efectos especiales, los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han sido de 325 millones de euros (ejercicio anterior: 686 millones de euros). Sobre esta base, el Consejo de Administración de Schaeffler AG propondrá un dividendo de 25 céntimos por acción ordinaria sin derecho a voto (ejercicio anterior: 45 céntimos) en la Junta general anual. Ello representa un índice de reparto aproximado del 50% (ejercicio anterior: aproximadamente el 43%) de los ingresos netos atribuibles a los accionistas antes de efectos especiales.

Fuerte entrada de pedidos de movilidad eléctrica en Automotive Technologies

La División Automotive Technologies ha generado un volumen de negocios de 7.821 millones de euros (ejercicio anterior: 9.044 millones de euros). A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha disminuido un 11,6% en relación al ejercicio anterior. En un entorno de mercado ya en descenso, la evolución del volumen de negocios de la división se ha visto enormemente afectado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. La producción mundial de automóviles ha descendido aproximadamente un 16%, y Schaeffler no ha escapado de esta tendencia negativa. Sin embargo, el volumen de negocios del segundo semestre del ejercicio ha crecido y ha superado en un 3,5% la cifra del mismo período del ejercicio anterior. En conjunto, la División Automotive Technologies ha superado al mercado en más de cuatro puntos porcentuales. La División Automotive Technologies ha generado una cartera de pedidos de 10.200 millones de euros. 2.700 millones de euros de estos pedidos estaban relacionados con la unidad de negocio de e-Mobility, muy por encima del objetivo establecido de 1.500 a 2.000 millones de euros.

La significativa disminución de la producción mundial de automóviles ha reducido el volumen de negocios de tres de las cuatro regiones. La región de Europa se ha visto especialmente afectada; el volumen de negocios en esta región ha disminuido un 19,7% a tipo de cambio constante. La región Américas ha informado de un descenso del volumen de negocios del 13,7% a tipo de cambio constante. En la región Greater China, el volumen de negocios ha aumentado un 5,8% a tipo de cambio constante. En la región Asia/Pacífico el volumen de negocios ha disminuido un 13,2% a tipo de cambio constante.

El EBIT antes de efectos especiales se ha reducido un 44%, hasta 278 millones de euros (ejercicio anterior: 496 millones de euros). El margen EBIT de la División antes de efectos especiales ha descendido al 3,6% (ejercicio anterior: 5,5%). Antes de efectos especiales, el margen EBIT del 10,0% del segundo semestre del ejercicio ha mejorado considerablemente comparado con los seis primeros meses (-5,5%) y con el mismo período del ejercicio anterior (6,1%).

Automotive Aftermarket con un sólido margen a pesar del descenso del volumen de negocios

La División Automotive Aftermarket también ha experimentado un descenso del volumen de negocios en 2020. El volumen de negocios ha descendido a 1.641 millones de euros (ejercicio anterior: 1.848 millones de euros) impulsado por los volúmenes. Esto representa una disminución del 7,0% a tipo de cambio constante. El volumen de negocios ha registrado un descenso en todas las regiones, aunque durante el segundo semestre del ejercicio las tendencias han mejorado en todas ellas.

En la región Europa, el volumen de negocios ha disminuido un 7,8% a tipo de cambio constante. La región Américas ha informado de un descenso del volumen de negocios del 4,3% a tipo de cambio constante. El descenso del volumen de negocios del 1,9% a tipo de cambio constante ha sido más moderado en la región Greater China. El volumen de negocios de la región Asia/Pacífico ha disminuido un 12,3% a tipo de cambio constante.

El EBIT antes de efectos especiales ha ascendido a 259 millones de euros (ejercicio anterior: 305 millones de euros), una reducción del 15,1%. A pesar del considerable descenso del volumen de negocios, los ajustes de costes han mejorado el margen EBIT de la división antes de efectos especiales para el segundo semestre del ejercicio en comparación con los seis primeros meses, volviéndolo a situar al nivel del mismo período del ejercicio anterior del 17,4%. El margen EBIT antes de efectos especiales correspondiente a 2020 se ha situado en el 15,8% (ejercicio anterior: 16,5%).

La División Industrial ha generado un importante volumen de negocios adicional en el sector de la energía eólica

La División Industrial ha registrado un volumen de negocios de 3.183 millones de euros (ejercicio anterior: 3.535 millones de euros), un descenso de -9,2% a tipo de cambio constante. Las tendencias han variado en los diferentes sectores. El sector de la energía eólica, por ejemplo, ha generado un considerable crecimiento del volumen de negocios, con la aportación, en particular, de la región Greater China. No obstante, este crecimiento no ha sido suficiente para compensar por completo el fuerte descenso de la demanda en todo el mundo.

En la región Europa, el volumen de negocios ha disminuido en -18,4% a tipo de cambio constante debido a la menor demanda en la mayoría de las soluciones sectoriales, en particular en la mayoría de los sectores de automatización industrial. El negocio con los distribuidores (Distribución Industrial) se ha caracterizado por una menor demanda de servicios y la correspondiente reducción de los niveles de existencias. La región Américas ha experimentado un considerable descenso del volumen de negocios del -13,5% a tipo de cambio constante, limitado por el descenso registrado por la Distribución Industrial y las soluciones sectoriales de las materias primas y del sector aeroespacial. El volumen de negocios de la región Greater China se ha incrementado un 18,1% a tipo de cambio constante durante este ejercicio, debido principalmente al alentador resultado del sector de la energía eólica y la transmisión de potencia. En la región Asia/Pacífico, el volumen de negocios ha disminuido un -13,6% a tipo de cambio constante, situándose a un nivel inferior al del ejercicio anterior. El descenso se puede atribuir principalmente a la Distribución Industrial y al sector de los vehículos de dos ruedas. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2020 la tendencia del volumen de negocios ha mejorado considerablemente en ambos sectores.

El EBIT antes de efectos especiales se ha reducido un 26,3% hasta 266 millones de euros (ejercicio anterior: 361 millones de euros). El margen EBIT de la División antes de efectos especiales ha disminuido un 1,7%, hasta el 8,5% (ejercicio anterior: 10,2%).

Cash flow disponible por encima del ejercicio anterior

Con 539 millones de euros (ejercicio anterior: 473 millones de euros), el cash flow disponible del Grupo Schaeffler antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones ha sido positivo y se ha situado dentro del rango de aproximadamente 500 a 600 millones de euros establecido por las previsiones ajustadas publicadas el 9 de noviembre de 2020. Las inversiones realizadas en inmovilizado material y activos intangibles durante el período del informe por un valor de 632 millones de euros han disminuido y se han situado por debajo del nivel del ejercicio anterior (1.045 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 5,0% (ejercicio anterior: 7,2%). La tasa de reinversión ha ascendido a 0,67 (ejercicio anterior: 1,01).

A 31 de diciembre de 2020, la deuda financiera neta del Grupo ha ascendido a 2.312 millones de euros (31 de diciembre de 2019: 2.526 millones de euros), por lo que la ratio Gearing, es decir, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios, ha ascendido al 125,8% (31 de diciembre de 2019: 86,6%). El Grupo Schaeffler, cuyo total de activos ha aumentado aproximadamente a 13.200 millones de euros a 31 de diciembre de 2020 (ejercicio anterior: aproximadamente 12.900 millones de euros), tenía en esta fecha una plantilla de 83.297 empleados (ejercicio anterior: 87.748), una reducción de aproximadamente el 5,1%.

Previsiones para 2021 basadas en una evaluación prudente del mercado

El Grupo Schaeffler espera que su volumen de negocios aumente considerablemente en 2021, con un crecimiento superior al 7% a tipo de cambio constante. El límite inferior se basa en una evaluación conservadora del mercado en términos de crecimiento mundial de la producción de turismos y vehículos comerciales ligeros. Asimismo, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 6 al 8% en 2021. Además, el Grupo Schaeffler prevé un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de aproximadamente 100 millones de euros en 2021. Esta previsión refleja un incremento del capital circulante impulsado por los volúmenes, la normalización del volumen de inversiones y el aumento de los gastos en medidas de reestructuración en comparación con el ejercicio anterior.

El Grupo tiene previsto que su División Automotive Technologies registre un crecimiento del 2 al 5% por encima de la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros. Sobre esta base, la empresa espera que la División Automotive Technologies genere un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante claramente positivo, y que el margen EBIT antes de efectos especiales mejore ligeramente en comparación con el ejercicio anterior y se sitúe por encima del 4,5%.

Para la División Automotive Aftermarket, el Grupo prevé un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 5 al 7%, y un margen EBIT antes de efectos especiales ligeramente inferior al del ejercicio anterior, por encima del 11,5% en 2021. Estas previsiones reflejan un aumento de los gastos de productos, un incremento temporal de los gastos logísticos relacionados con la puesta en servicio del centro de montaje y embalaje en Halle (Saale, Alemania), los gastos relacionados con la digitalización y un impacto negativo de las conversiones de divisas.

Teniendo en cuenta el rango de las estimaciones realizadas por Oxford Economics y otros por lo que respecta el crecimiento de la producción industrial mundial, la empresa espera que en 2021 su División Industrial genere un crecimiento del volumen de negocios del 4 al 6% a tipo de cambio constante y un margen EBIT antes de efectos especiales de un solo dígito por encima del 8,5%.

El Dr. Klaus Patzak, CFO de Schaeffler AG, ha dicho: "Afrontamos con confianza el próximo ejercicio y esperamos un crecimiento relativamente sólido de nuestros mercados. No obstante, en estos tiempos de pandemia, el entorno económico sigue siendo exigente y no esperamos alcanzar los niveles anteriores a la crisis hasta después del año 2022. Nuestras previsiones reflejan este punto de vista".

Puesta en marcha e inicio de la ejecución de la Hoja de Ruta 2025

El 18 de noviembre de 2020, el Grupo Schaeffler presentó su Hoja de ruta 2025 en su Jornada sobre el mercado de capitales (Capital Market Day). La Hoja de Ruta 2025 actualiza la estrategia corporativa de Schaeffler hasta 2025, establece un programa para su ejecución e incluye un conjunto de objetivos a medio plazo. La Hoja de Ruta 2025 muestra el camino a seguir. Representa la continuidad y la ampliación de los puntos fuertes de la empresa, pero también la mejora y el progreso por lo que respecta a las nuevas tecnologías y a los modelos de negocio, así como a costes y eficiencia. Al mismo tiempo, el nuevo lema corporativo, "We pioneer motion”, expresa el compromiso de Schaeffler de continuar dando forma al movimiento y al progreso como proveedor de los sectores de automoción e industria diversificado con alcance global. Esto requerirá una utilización todavía más efectiva de las sinergias disponibles dentro del Grupo Schaeffler. El éxito de la empresa seguirá basándose en sus cuatro diferenciadores clave probados: la innovación, la calidad superior, la comprensión del sistema y la excelencia en la fabricación.

"El ejercicio 2020 se ha caracterizado por grandes incertidumbres que actualmente todavía persisten. Una vez más, nuestro posicionamiento como proveedor de los sectores de la automoción y la industria que opera a nivel mundial ha demostrado ser útil en tiempos difíciles y nos ha ayudado a sobrellevar bastante bien la crisis", ha afirmado Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. "Hemos aprovechado este año de crisis para desarrollar nuestra estrategia y orientarla hacia los retos y oportunidades actuales como parte de la Hoja de Ruta 2025. Ahora, nuestro principal objetivo es ejecutar con coherencia la Hoja de ruta 2025".

Se podrá consultar el balance anual en este enlace: www.schaeffler-annual-report.com

Aquí se puede encontrar su dossier de prensa digital: www.schaeffler.com/apc

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.300 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.