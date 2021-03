La AP-68 la autopista mÃ¡s cara de EspaÃ±a y la 4Âª entre las mÃ¡s caras de Europa, segÃºn Northgate

La AP-68 la autopista más cara de España y la 4ª entre las más caras de Europa, según Northgate Comunicae

martes, 16 de marzo de 2021, 16:10 h (CET) Solo las conexiones entre París y Marsella, Milán y Nápoles y las poblaciones noruegas de Bodø y Oslo son más caras que recorrer los 295 kilómetros de la Autopista del Ebro en un turismo. Por lo que respecta a los vehículos pesados, la AP-68 es también la conexión más cara de nuestro país (59,34 euros), pero se sitúa en la octava posición del ranking europeo, por detrás de Francia, Suiza, Noruega, Grecia, Italia, Serbia y Croacia La matriz británica de Northgate Renting Flexible, compañía líder en el ámbito de la movilidad profesional y pionera en la prestación de servicios de renting flexible tanto para profesionales como para particulares en España, ha hecho público el informe de ‘Las autopistas de peaje más caras de Europa’ (‘Europe's most expensive toll roads’), en el que ha analizado los costes de algunas de las principales autopistas, puentes y túneles de pago de 44 países europeos, tanto para turismos como para vehículos pesados, como parte de un estudio en el que plantea el transporte por carretera como alternativa segura a los viajes en otros medios de transporte como trenes o aviones.

De este estudio emana que la AP-68 (o Autopista del Ebro), que enlaza Zaragoza y Bilbao, es la vía más cara de España para turismos y la cuarta a nivel europeo, con un coste medio de 32,72 euros por recorrer sus 295 kilómetros. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta autopista registró una media de 14.078 desplazamientos diarios en 2019.

La autopista vasco-aragonesa, construida entre 1975 y 1980, solo se ve superada a nivel europeo por la francesa que enlaza París y Marsella, la italiana que conecta Milán y Nápoles y la noruega que va de Bodø a Oslo, con costes por turismo de 58,31, 56,25 y 50,07 euros, respectivamente.

Este dato hace que la autopista más cara de España tenga un precio superior a las más costosas de países con más PIB que España, como Alemania o Reino Unido, cuyas representantes en el ranking de Northgate tienen un coste por turismo de solo 5,32 y 7,32 euros, respectivamente. La investigación de la pionera en renting flexible pone además de relieve que 1 de cada 4 países de la UE no cobra ningún tipo de peaje.

En materia de túneles, el Gran túnel de San Bernardo en Suiza es el más caro de Europa, con un coste de 25,34 euros por turismo, mientras que el túnel más caro es el puente del Gran Belt, que conecta las islas danesas de Selandia y Fionia y que cuesta de media 7,14 euros.

En la clasificación de las autopistas más caras para los vehículos pesados, España cae hasta la octava posición, de nuevo con la AP-68 a la cabeza, con un coste medio por trayecto de 59,34 euros. Superan este caso las vías más caras para el transporte de mercancías de Francia, Suiza, Noruega, Grecia, Italia, Serbia y Croacia.

A la cabeza de esa clasificación vuelve a estar la conexión entre París y Marsella (338,45 euros), seguida del Gran túnel de San Bernardo (152,19 euros) y de la conexión entre las localidades noruegas de Bodø y Oslo (129,55 euros).

El pasado mes de febrero, Northgate lanzó Flexing: su nuevo producto para particulares, a través del cual ha puesto a disposición de cualquier consumidor la flota de 55.000 vehículos que la compañía ya ofrecía a empresas y autónomos. Con un mes de contratación mínima y sin cuota de entrada ni penalizaciones por devolución o cambio de vehículo, Flexing constituye un servicio nuevo dentro del renting tradicional.

