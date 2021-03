Juan José Téllez, Los amores sucios Francisco Vélez Nieto

lunes, 15 de marzo de 2021, 11:00 h (CET) Cuando la existencia recorrida comporta todo un desafío de años fecundos y críticos, el refugio en la nostalgia del sabor desnudo evita la derrota del poeta.



Leo y disfruto nadando sobre olas en calma con los versos y sus metáforas desafiadoras, que nos ofrece tras diez años de ausencia poética Juan José Téllez. Periodista y escritor del más sorprendente mundo de múltiples encuentros con la dialéctica palpitante, permanente, de la palabra. Acertando diana en la que su escritura comprometida, pareja en consonancia con su pensamiento y compromiso social, en el espacio de la cultura de la palabra escrita.



Asomado a tu balcón de pecho de paloma, advierte: “huye de aquellos que te quieran demasiado, pues también llegará el rencor con aguacero. de súbito se nublarán los libros de familia y se apagarán entonces los árboles navideños".



Sus versos desnudos airean cantando muy directamente la sastrería provocativa; quiero decir, ligero de equipaje con el propósito de defenderse de este presente. Herencia del cansancio de este lastimado país de españolitos numerados con sílabas desgastadas, obligados a soportar la mediocridad constante, eso sí, acusándolo de falsedades y un amar a la patria de chatarrería.



CONSEJO DE AMIGO

Que no abran su casa las buenas familias Ni la gente de orden que bebe ternura. que no salgan tampoco las dulces muchachas que creen que el amor es limpio como ellas.



Juan José Téllez manifiesta que: “el amor sólo es limpio cuando es el primer amor”. Su andadura en la que se mezclan los episodios poéticos de un apasionado tiempo vivido, de una desafiante heterodoxia, eclecticismo, libertad en el fondo. "Os he hablado siempre desde el borde de la duda". Y esa es la autenticidad envuelta en una catarata de versos y su diversidad en las metáforas. Le molestan “aquellos libros que suenen a la misma canción de libros anteriores”. Los amores sucios no es un libro escrito con el corazón, sino que está escrito con las tripas.



Veracidad de sus planteamientos poéticos que van discurriendo en paralelo con la admirable actitud en la prosa. Téllez es un escritor de amplia biografía creadora. Admirable abarcador de espacios y, a la vez, compleja, en la que se percibe el desencanto de la sociedad descompuesta a la que le aplica la veracidad de la vivencias de sus versos.



¿Por qué Los amores sucios? ¿Puede el amor ser sucio o limpio? Cuando la existencia recorrida comporta todo un desafío de años fecundos y críticos, el refugio en la nostalgia del sabor desnudo evita la derrota del poeta. En esta nostalgia viva que expone la desnuda realidad con el peso de los años siempre altivo. Afrontar pese a todo la vida diaria. Téllez en un creador de la palabra comprometido con el vivir diario, señalando con absoluta claridad su razón de ser con la prosa y el verso.



Rompe el espejo que muerde mi retrato robot, pero no dejes que te atrape en su país misterioso. En el bar de las costumbres hay puerta de atrás, aunque falta un coche que nos lleve hacia nunca.



Estos versos me recuerdan, aunque cualquier parecido es imposible de poetas, el verso de Cernuda de “Abajo, todo, excepto la derrota”. Y aquel poema titulado Vientres sentados. Juan José Téllez Rubio no es un navegador que atraca en cualquier puerto. Es poeta con dignidad propia contra esto y aquello, mostrando fidelidad al primer amor y denuncia crítica ante el estado que nos quiere atados y con un número amarillo en la solapa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Juan José Téllez, Los amores sucios Manuel Jabois: "Miss Marte es como una marciana que aterriza en el pueblo de Xaxebe" Les hablo de ‘Miss Marte’ (Alfaguara), la segunda novela de Manuel Jabois (Sanxenxo, Pontevedra, 1978), periodista y escritor José Cenizo Jiménez. Tipos de interés. Relatos Breves. Ediciones Vitruvio Si desde la peana que contemplamos el mundo que nos rodea, nada de extraño que de vez cuando cerremos los ojos para sufrir lo menos posible Leyendas del Bosque Azul, de la escritora de fantasía Leslie G., participante en los Premios Caligrama desde 2019 ​El viaje es narrado de forma dinámica, sin aburrir al lector, en capítulos que se intercalan con lo que va sucediendo en el tiempo actual Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Alianza Editorial Narración esplendida, magistral y dura historia que impacta por su fuerza en el lector que puede en ciertos espacios quedar sumamente impresionado