¿Qué pasa con la vacuna anti-covid?

La U.E sirvió de mecenas con la aportación de 2,15 millardos de euros a 6 laboratorios, para la investigación de vacunas contra la Covid. El objeto era el de asegurar la reserva de 2275 millardos de unidades que debían entregarse en unos plazos desde que la eficacia del medicamento fuera probada. Ahora ya tenemos vacunas de algunos de los laboratorios esponsorizados, estos no cumplen con sus promesas de fechas de entrega. Tienen otras prioridades.

Tienes estos datos y muchos más en “Comprendre l’Europe” El canciller austriaco Sebastián Kurz declaró en una entrevista al dominical alemán "Welt am Sonntag", de principios de febrero: «Si los fabricantes de las vacunas rusa y china obtienen el reconocimiento europeo, Austria tratará, sin duda, de poner a disposición de la producción de las mismas, las capacidades de nuestras empresas nacionales adecuadas”. En este contexto el mandatario lamentó que los europeos tengamos que confrontar tres graves problemas: la dificultad para obtener las vacunas a causa de la burocracia y la lentitud de la Agencia Europea del Medicamento.

También a principios de febrero el diario alemán “Die Welt”, anunció que ya en enero los rusos se pusieron en contacto con la empresa farmacéutica alemana IDT Biologika, situada en Sajonia-Anhlat para producir allí la vacuna Sputnik V. Ángela Merkel se mostró favorable a la utilización de esta vacuna, incluso la fabricada en Moscú.



Después se ha anunciado y desmentido la disponibilidad para producir esta vacuna en varios países, entre ellos España e Italia-



No es de extrañar; El 2 de febrero la prestigiosa revista científica “ The Lancet” publicó un estudio que considera segura la vacuna rusa



Transparency International denunció el 2 del mes en curso: “La falta de transparencia sobre el desarrollo, la adquisición, la asignación y la distribución de las vacunas COVID-19 amenaza la recuperación global del COVID-19”



Esos laboratorios que han logrados sus vacunas anti-covid con la inversión de la UE no cumplen con los compromisos, no considero necesario recordar las muertes y los estragos que están causando, invocan las patentes. Cuestión muy discutible, puesto que han usado nuestro capital.



El problema es el secretismo de los contratos que se han firmado en nuestro nombre. Temo que existe complicidad, sería la única explicación, puesto que, en caso contrario tendríamos que asumir la incompetencia y la incapacidad de la UE para protegernos de los intereses de las grandes empresas cuando los ataques de aquellas al planeta y a las especies genera virus como indica el doctor Robert Beyer, Universidad de Cambridge: “"El cambio climático durante el último siglo ha hecho que el hábitat en la provincia de Yunnan, en el sur de China, sea adecuado para más especies de murciélagos",



El 29 de octubre de 2020 La Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPVES) publicó un informe que muestra la relación entre la degradación a la que se nos está sometiendo y los virus cada vez más mortíferos



Pese a las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de vacunar a todo el mundo, y a las advertencias de la organización de que si dejamos sin protección a los territorios pobres corremos el peligro de que el virus subsista y mute, solamente se escuchan los intereses geopolíticos y se continúan agudizando las desigualdades.

https://carlos-ortizdezarate.blogspot.com/