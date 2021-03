La provincia de Jaén luce desde hoy los principales atractivos de su oferta turística Está presente en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín que, por primera vez, se celebra de forma virtual por efecto de la pandemia. Jaime Ruiz de Infante

jueves, 11 de marzo de 2021, 11:40 h (CET) En este encuentro, que tiene lugar desde hoy hasta el próximo 12 de marzo, “la Diputación Provincial de Jaén contará con un mostrador virtual desde el que difundir los principales atractivos turísticos con los que cuenta Jaén, destacando las imágenes de las ciudades Patrimonio Mundial: Úbeda y Baeza, de Jaén capital y de sus parques naturales. También habrá información sobre la Ruta de los Castillos y las Batallas, el Viaje al Tiempo de los Íberos y se va a hacer una especial incidencia en la oferta de oleoturismo a través de OleotourJaén”, según detalla el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

“Esta es la vigésimo novena ocasión consecutiva en la que la Diputación acude a este encuentro promocionando el destino “Jaén, paraíso interior”. Sobre la participación jiennense en esta muestra turística, Lozano destaca que “la ITB sigue siendo la referencia de las ferias líderes en el sector de la industria turística mundial y una importante plataforma de negocios para la oferta turística global, siendo su principal característica el alto nivel de internacionalización de las empresas y administraciones participantes”. En esta ocasión, la Diputación de Jaén está acompañada por las empresas Artificis Servicios Turísticos, Hotel los Nogales, Hotel Torres y Hotel Plaza Manjón.

Para la provincia de Jaén el mercado alemán es uno de los más importantes junto con el francés y el británico, dado que “la provincia ofrece todos los recursos naturales y culturales que demandan estos turistas”, apunta el diputado de Promoción y Turismo. Así, Jaén mostrará todos sus atractivos turísticos a través de un mostrador virtual desde el que atenderá todas las citas y solicitudes de información sobre el destino.



La edición de este año de la ITB, que se presenta bajo el título "ITB Berlin Now 2021", se celebra íntegramente online debido a la situación sanitaria y la provincia jiennense participa junto a Turismo Andaluz en el formato denominado All-in for destinations, que es la modalidad de participación que más visibilidad da a los destinos.

