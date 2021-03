Apertura del primer HUB náutico y tecnológico de España Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 08:01 h (CET) El próximo mes de abril BRP SEADOO, la conocida marca canadiense de motos de agua, tiene prevista la inauguración de su nuevo concesionario oficial de la mano de Emotion Barcelona. En esta ocasión han apostado por la ciudad condal con unas modernas instalaciones de casi 1000 m2 ubicadas en el Puerto del Fórum tras una inversión de más de 1.500.000€ Después de más de 30 años en España, BRP SEADOO ha decidido situar en Barcelona el que promete ser su centro más moderno. Los clientes podrán ver in situ todos los modelos de motos acuáticas, contar con su servicio técnico y atención personalizada.

Sin embargo Emotion Barcelona se ha propuesto ir más allá y en este nuevo centro se impartirán cursos de formación oficial (Licencia de navegación, PNB, PER, Formación Básica en Seguridad Marítima, Formación Sanitaria, Buques de Pasaje,…), y prometen sorpresas exclusivas para sus clientes.

Las sinergias por bandera

Cabe destacar la suma de la emblemática Escola Nàutica Gènova al proyecto de Emotion Barcelona, convirtiéndose en el primer y único HUB náutico del país.

Se ofrecerán multitud de servicios distintos dirigidos a cubrir las necesidades de los usuarios y promover los deportes acuáticos.

El nuevo concesionario oficial BRP Barcelona contará con un innovador espacio de exposición mucho más cercano al usuario, sin barreras y que permitirá probar todos los modelos de la marca. Cuatro aulas de formación, un aula de radio, más de 200 metros cuadrados destinados al servicio técnico así como una zona de pupilaje. Además seincluirá un área dedicada al watersport con actividades que van desde rutas guiadas en moto de agua hasta el alquiler de embarcaciones, parasailing y flyboard.

Según ha dado a conocer la compañía canadiense, la puesta en marcha de este concesionario supondrá la creación de 35 puestos de trabajo directos y una trentena más indirectos, que se sumarán a los más de 7600 empleos que ya tiene en todo el mundo.

“Estamos muy contentos de seguir creciendo. Con la apertura de este nuevo centro, consolidamos nuestra presencia en la ciudad de Barcelona. Nos hemos propuesto ser el concesionario de referencia en la zona. Nuestras modernas instalaciones y su diseño han sido creados pensando en nuestros clientes. Deseamos que se sientan cómodos desde que entran y por supuesto estamos aquí para ofrecer el mejor servicio”, afirma Christian Trisac, Director General.

