Jorge Álvarez, nuevo Head of Business Development & Innovation en LHH

martes, 9 de marzo de 2021, 13:45 h (CET) Bajo su nueva responsabilidad Jorge Álvarez estará a cargo de definir la estrategia de desarrollo de negocio y la potenciación de soluciones innovadoras con el objetivo de fortalecer el plan de crecimiento de la consultora líder en procesos de cambio y transformación Jorge Álvarez se incorpora a LHH como Head of Business Development & Innovation, en la división del Grupo Adecco líder global en el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación y en la gestión y transición de las carreras profesionales.

Jorge, natural de Madrid, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con diversa formación de postgrado en Escuelas de Negocio como IMD, INSEAD y el Centro de Estudios Financieros.

Se incorporó al Grupo Adecco en el año 1998 y desde entonces ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad dentro de la organización, entre los que destacan el de Director Regional, Director Comercial de Adecco Outsourcing, Director Nacional de Ventas y Director Comercial de Adecco, cargo que ha ocupado en los últimos años.

Bajo su nueva responsabilidad como Head of Business Development & Innovation estará a cargo de definir la estrategia de desarrollo de negocio y la potenciación de soluciones innovadoras con el objetivo de fortalecer el plan de crecimiento de la consultora líder en procesos de cambio y transformación.

Sobre LHH

LHH (www.LHHspain.es) es la empresa líder a nivel mundial acompañar a las personas y organizaciones en sus procesos de cambio y transformación.

Especializada en diseñar e implementar Planes de Recolocación Externa, Proyectos de Recualificación Profesional y Programas de Reindustrialización en contextos de Despido Colectivo, así como servicios de Outplacement y Transición de Carreras en salidas individuales.

LHH cuenta con soluciones innovadoras en Planes de Bajas Incentivadas y Programas de Prejubilación que minimizan el coste de las Aportaciones al Tesoro para el colectivo de trabajadores de 50 o más años.

Tiene presencia en 64 países a través de 402 oficinas. En España, cuentan con 112 oficinas homologadas por el Servicio Estatal Público de Empleo.

