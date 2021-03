Joan Vázquez cantante, showman, actor

Joan Vázquez tiene talento, conoce el mundo del espectáculo desde hace veinte años y se mueve en un escenario sabiendo crear buen rollo, mide a la perfección los espacios y escoge sus espectáculos al milímetro para que lleguen al gran público, en estos momentos está actuando en La Seca- Espai Brossa en “Ocaña, Reina de las Ramblas” y su espectáculo, “Paquito Forever”, nunca se ha ido, como dice él.



Joan, ahora saca a la calle su primer disco, pensado, buscado y producido por el actor, es un disco que le ha puesto un nombre feliz “Feeling Good”, para dar, seguro, un poco de vida a tanta desgraciada desde que tenemos la visita, larga, demasiado, del virus.

Este primer trabajo del actor tenía que haber llegado a nuestra vida hace un año, pero lo ha hecho ahora.



Joan, ha escogido once canciones maravillosas, aquellas canciones que de alguna manera nos van a transportar al teatro y a alguna escenas cinematográficas que están clavadas en nuestras retinas y en nuestra vida, el teatro, el cine, como sea, es cultura, también lo es la música y el actor, en la selección de estas once canciones que canta con su personalidad, ampliamente conocida a través de sus trabajos en el mundo del espectáculo musical, canta en inglés y en catalán.



Encontraremos canciones de ahora, las que amaban nuestras bisabuelas, nuestros abuelos, nuestras madres y, en general, todo el mundo.



Con Joan, hemos hablado del disco, de las canciones y del momento en el que vivimos, Joan, es una persona positiva y deja bien claro que “Feeling Good” nace para acompañar buenos ratos aunque, en general, sean tan complicados. Ahí está, una luz musical, al final del túnel.



¿Cómo le están afectando los momentos difíciles por los que estamos pasando?

Nos ha salvado mucho poder trabajar a través de las redes, nos hemos podido ir comunicando a través de Skype, por teléfono, los mensajes y ahora el teatro parece que vuelve a estar activo aunque haya restricciones de público. Pero si puede hacerse una función eso quiere decir que ya vamos a mejor.



¿Ha podido hacer teatro durante este tiempo?

Durante el confinamiento no porque estaba todo cerrado, he hecho conexiones remotas, eso sí, he podido trabajar en la parte relacionada con la educación, hago medio y medio, me gusta mucho la docencia, las artes escénicas y, claro, todo lo que se hace a través de las redes. El trabajo on line nos ha salvado mucho porque hemos podido estar en activo. .



Acaba de poner en circulación “FeelingGood”, un disco que tenía previsto haber presentado antes.

Eso sí que ha supuesto un pequeño bajón, empezamos la grabación en 2019, en ese año sacamos un single y estaba previsto seguir con la grabación y sacar el disco en 2020, con la llegada de la pandemia tuvimos que dejar de trabajar, reenganchamos en verano y, debido a todo eso, la salida de “Feeling Good” se ha retrasado un año.



Ya lo tendrá aburrido

No, porque me gustan mucho las canciones del disco, su repertorio ahora nos hace mucha falta, parece que estamos bien pero no lo estamos, vamos a ver si mediante los pequeños granos de arena que ponemos todos vamos recuperando la esperanza y el buen rollo.





El disco contiene once canciones. ¿Podría haber escogido otras once?

Si, lo que sucede es que éstas me acompañan bastante, son aquellas canciones que, por alguna cosa, siempre te han tocado la fibra más que otras, lo estuve pensando mucho y al final acabé haciendo esta selección porque es como decir está canción tiene que estar y esta otra, también y esta otra, no la puedo dejar fuera, a todas ellas les tengo mucho cariño.



¿Por qué ha seleccionado “Funny Valentine”?

Es una canción que he escuchado siempre, pero la redescubrí mucho al oírla en la película “El talento de míster Repley”. Muchas de las canciones de este disco las había escuchado antes, Sinatra, siempre las había cantado, pero muchas me acompañan porque las recuerdo de momentos de película muy, muy potentes,



¿Había interpretado sobre el escenario, en alguna obra teatral, alguna de estas canciones?

“My Funny Valentine” la canté en teatro en un pequeño musical llamado “Jugant a Rodgers”, donde acompañándome al piano cantaba este tema. El resto, las había cantado en algún concierto informal, pero cantar las en el escenario no, es la primera vez que me acerco a la mayoría de ellas.



“Em posen molt els teus ulls” es una canción bárbara

¿Le ha gustado?, es un tema maravilloso, “Creep”, otro tema, es muy guay, el tema habla de una historia de amor muy frustrante y he tenido en cuenta no exagerar, soy muy mitómano, también en el tema del amor, idealizo mucho a las personas y en las canciones he querido conservar mucho la situación en la que algunas veces nos quedamos pillados con alguien al que no le vemos los defectos, y luego nos cogen por sorpresa.



“Moon River” evoca aquella escena cinematográfica de Audrey Hepburn tocando en la escalera de su casa.

Mi padre era muy fan de esta película, de pequeño, cuando veíamos la película en casa, no la entendía, no entendía la relación del hombre con la chica, no sabía lo que pasaba, tampoco sabía qué hacía aquel escritor con la mujer que le sostenía, no me enteraba de nada, luego, de mayor, dije, ¡caramba¡, ¡vale¡, esta canción, cuando va ella en el taxi por la Quinta Avenida de Nueva York, siempre me ha gustado mucho.



No acabo de ver el motivo por el que ha grabado “Cheek to cheek”

En “El paciente inglés” hay una escena de una enfermera que cuida al principal intérprete y, en esa casa del Toscana, que bailan debajo de la lluvia, suena esta canción, hay otra película que a mí me gusta mucho que sale Annette Benning, “Conociendo a Julia”, los protagonistas son Annette Benning y Jeremy Irons, esta película me gusta porque está centrada en el mundo del teatro, es una gran actriz del Wesd End, su marido es productor, y hay un tema que se va repitiendo mucho, es “Smoke gets in your Eyes”, me gusta mucho la historia de esta película porque todo el rato está mezclando lo que pasa en el escenario y en la ficción, “Cheek to cheek”, también suena en esta película, estas dos canciones me fascinan mucho, además, “Cheek to Cheek”, me gusta mucho porque es muy elegante, es una canción de sombrero alto, es esa cosa de si estoy bailando contigo no me falta nada más, a pesar de que haya personas que crean que bailar con una sola persona es un crimen porque lo que hay que hacer es bailar solo y hacer movimientos, cuanto más alejados de las personas, mejor, encuentro maravilloso bailar con alguien muy cercano.



Bueno, ahora con la pandemia, mejor lejos que cerca, pero, cuando se pueda, siempre es mejor bailar con una persona

Claro, mejilla con mejilla, como dice la canción, esta imagen vista en una discoteca puede hacer decir a la gente que se trata de una pareja de frikis y llevarles a pensar qué llevan encima para andar así, qué se han tomado.



¿Estamos ante un disco teatral y cinematográfico?

Si. Soy un poco romántico, me gustan las cosas clásicas, las de siempre, muchas de estas canciones son de espectáculos del teatro musical clásico, de los años treinta y cuarenta, lo que mas he hecho han sido musicales, este es el primer disco que publico no ligado a un espectáculo. Son canciones que he conocido en algún momento en el teatro o en el cine.



¿Se lo pasó bien haciendo este disco?

Ha habido momentos de todo, porque es un lío cuando eres el productor, tienes que coordinar las músicas, estar atento al local de grabación, no se trata de llegar y comenzar a grabar, hay que organizarlo todo, ocuparte de los arreglos, que las personas que trabajan contigo entiendan lo que quieres transmitir, que vean el tono que quieras dar a una canción determinada. Ha habido días muy buenos en cuanto a la expresión y a la creatividad, pero también días en que me he preguntado cómo arrancamos, en definitiva, me lo pasé muy bien. Encerrado en un estudio no tienes la reacción inmediata del público, ahora, con el disco en la calle, la gente ya te habla de tu trabajo. Hacer este disco ha sido totalmente diferente a hacer teatro, en el teatro tienes la respuesta inmediata del público, haces una cosa o dices una cosa y enseguida ves que está pasando, cantar en un estudio es muy distinto a hacerlo en directo, no estoy tan acostumbrado a un estudio de grabación, hay días que me he encontrado muy bien y otros que no ha sido tan agradable. El balance es bueno



¿Quién es el productor del disco?

Es una producción mía, el disco se puede encontrar en las redes, no está en las tiendas, está en Spotify, Google play, el disco, espero, que se pueda comprar físicamente en Amazon, haremos una presentación, espero que muy pronto, para las personas que quieran escuchar las piezas en directo. El disco es digital.



Su disco tiene un sonido vintage actualizado, ¿ese resultado forma parte de la intención del resultado final de “Feeling Good”?

Mi intención es que suene como si fuera en directo, que no sea muy producido, me gusta mucho la música contemporánea tal y como la escuchamos hoy en día porque encuentro que, a nivel de producción musical, hay unos avances brutales y se hacen cosas que no son instrumentos que a mí me gustan mucho y me agrada escucharlo. Pero, en este disco, mi obsesión era que todo sonara real, como si fueran un grupo de músicos que se hubiesen citado para tocar, que parezca lo menos tratado posible, lo menos producido posible, lo más parecido a que si usted hubiera ido a una cabaret o una sala de fiestas y escucharas en directo a un grupo tocando.



¿Es usted el pianista que suena en el disco?

En este disco no toco yo, lo hace David Campos, la persona con la que nos hemos encontrado para hacer los arreglos de las canciones. Yo toco muchas piezas relacionadas con el mundo de los musicales, pero no soy pianista de jazz y ahora quería que este disco sonara jazzístico. Buscaba eso, buscaba que el disco sonara como los discos de jazz de los años 50/60, incluso de discos que también se hacen ahora de Diana Cross que son canciones que podrían estar tocadas en directo y eso a mí me gusta reivindicarlo.



El disco tiene nueve temas en inglés y dos en catalán. ¿Algún motivo especial en la elección de idioma para las canciones?

Cuando hice el espectáculo “Something’s Coming”, en el que me acompañaba al piano, hubo un poco de controversia, una parte del público me decía que no entendían el inglés y que les gustaría saber qué decían las letras de las canciones, y otros opinaban que era lo mismo que cuando vas a ver un espectáculo a Londres y te da lo mismo no entender lo porque lo que importa es la sensación que te produce y la buena sensación que te llevas. Como hay gente que quiere entender la letra, al hacer el disco, pensé seleccionar alguna canción para esa gente, dejando las más románticas, aquellas en las que todo el mundo puede intuir lo que dice la letra, en su versión original. Si canto “Cheek to cheek” quiero escuchar esta frase conocida por todo el mundo.



¿Para cuándo la presentación del disco en directo?

Estamos esperando ver cuál es el mejor momento, ahora estoy con el espectáculo de Ocaña en el escenario grande de la Seca Espai Brossa, llevamos tres semanas y nos está yendo muy bien. Hay personas que tienen miedo a ir al teatro, veremos cómo estamos de cara a la primavera o el verano para hacernos una idea de la situación. Queremos que a la presentación del disco la gente pueda venir de forma mucho más cómoda, puede que tenga que ser al aire libre o en un lugar un poco grande que no sea un impedimento, la idea es presentarlo enseguida que se pueda e intentar que no hayan imprevistos.



Sus dos espectáculos sobre Ocaña y Paquito, ¿siguen funcionando?

Paquito, ahora no se está moviendo pero creo que es un espectáculo del que se puede decir no vuelvo porque nunca me he ido. Hay una cosa que me ha dado este confinamiento y la pandemia en general y que yo ya tenía un poco de manera natural, ahora tengo una mayor sensación de que estoy muy bien, tengo salud y las personas que quiero las tengo cerca y bueno, si va bien y hacemos esto, bien, pero si no, no sé, me gusta disfrutar de las cosas que hay en el momento y no me preocupo mucho, dejo fluir la vida, tranquilamente, sea lo que sea y como sea.



Me ha dicho que es muy romántico, ¿cree que en el amor hay que ser romántico?

Si, quizá no me he explicado bien, romántico para mí es esa cosa de tener un poco de nostalgia, no romántico dulzón, me gustan las cosas como vintage, me gustan las formas.



Se tienen que arrodillar para pedirle la mano

No, eso sería dulzón, el romanticismo natural, aquel amor que cuando lo consigues ya no te interesa tanto, ahora ya he aprendido a quedarme y a no estar siempre dando vueltas, lo que te gusta, a veces, es lo inaccesible, esto ya se ha acabado, tengo una edad y ahora ya disfruto del amor de verdad.



¿Por qué “Feeling Good”?

Estuvimos pensando llamarle “Crooner”, “Feeling Good” es una canción para sentirse a gusto, el disco es para eso, hay que ponerte esta música y si tienes un día oscuro, al escucharla, seguro que te mueves con otra idea, es un disco para disfrutarlo, para gozar, para sentirse bien.