AVON reafirma su compromiso con las mujeres y se propone donar $1 millón con Mi Historia Importa

viernes, 5 de marzo de 2021, 10:18 h (CET) Con Mi Historia Importa AVON ha creado un espacio digital en el que anima tanto a mujeres, como a hombres de cualquier país, a que compartan sus experiencias, logros personales, profesionales y familiares a través de sus testimonios de superación. Por cada historia compartida, la Fundación AVON destinará 1 dólar a organizaciones benéficas que apoyan a las mujeres En un año especialmente complicado debido a la Covid-19, AVON, la icónica compañía de belleza perteneciente al grupo Natura & Co, acaba de revelar los datos de un estudio realizado a 8.000 mujeres en todo el mundo del que se deprende que el 57 % de las encuestadas siente incertidumbre debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La imposibilidad de ver a sus seres queridos (49 %), el estrés financiero (47 %), la inestabilidad laboral (29 %) y la educación a distancia de los hijos (24 %) son las principales causas.

En un año en el que la lucha por la igualdad de género se ha visto frenada por la pandemia, el 41 % de las mujeres encuestadas reconoce haber perdido la confianza en sí misma como resultado de las restricciones a la movilidad. Esta realidad ha generado un ambiente de presión y soledad. Las encuestadas reconocen sentirse menos conectadas con su entorno, lo que les ha provocado sentimiento de ansiedad (44 %), aislamiento (42 %), falta de motivación (34 %) y dudas sobre sí misma (20 %). A pesar de que más de la mitad de las encuestadas recurren a las redes sociales para sentirse conectadas, el 29 % de ellas admite sentirse juzgadas cuando comparten sus luchas, mientras que el 27 % cree que nadie estaría interesado en escuchar su historia. Sin embargo, al 68 % le reconforta escuchar historias cotidianas de otras mujeres con las que se sienten identificadas, y el 72 % encuentra consuelo compartiendo sus experiencias con las demás.

Como resultado de los datos arrojados por este estudio y, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, AVON reafirma su compromiso con la mujer y lanza la iniciativa global Mi Historia Importa, con el objetivo de donar historias de experiencias, logros personales, profesionales y familiares a través de sus testimonios de superación. Por cada historia compartida, la Fundación AVON destinará 1 dólar a diferentes organizaciones benéficas alrededor del mundo.

"La misión de AVON es ayudar a las mujeres a superar las barreras y retos a los que se enfrentan en su día a día e impulsar su mejor versión. En este día tan significativo, el próximo 8 de marzo, queremos animar tanto a mujeres como a hombres a sumarse a nuestra iniciativa como una nueva forma de compartir, celebrar y hablar entre ellos”, declara Ángela Cretu, directora general de AVON. “Mi Historia Importa pretende convertirse en un espacio para recopilar historias auténticas, demostrando que las mujeres son fuertes, valientes y poderosas. Cuantas más historias podamos recopilar y más modelos positivos podamos mostrar, mayor será su impacto", añade.

Un año especialmente difícil

Como resultado de la nueva realidad, el estudio, llevado a cabo a nivel global, constata que el 92 % de las mujeres a nivel mundial sienten una mayor presión por las circunstancias vividas a raíz de la pandemia del coronavirus. “En un mundo en el que nuestras voces no son iguales, es importante apoyarse en personas que comparten sus experiencias personales. Al escuchar historias similares a la nuestras nos da fuerzas para seguir adelante”, apunta Ángela Cretu.

Mi Historia Importa forma parte de la evolución y posicionamiento para reflejar los valores que rigen a la compañía desde de la innovación, audacia e inclusión representados en Watch Me Now, como parte de esa nueva identidad que conserva la herencia de AVON como una empresa con un propósito, creando oportunidades para todo tipo de mujeres a través del poder de la belleza.

Compartir una historia en la Galería Mi Historia Importa www.watchmenow.avon.com

Sobre AVON

Avon hace 135 años que ha hecho de la belleza algo diferente. Avon es una compañía que conecta a las personas, con el poder de la belleza para transformar vidas a mejor. Millones de Distribuidoras independientes en todo el mundo venden marcas icónicas de AVON como AVON Color y ANEW a través de sus redes sociales, creando sus propios negocios de belleza a tiempo completo o parcial. Avon apoya el empoderamiento, el espíritu empresarial, el bienestar de las mujeres, defiende la igualdad de género, y creen en escuchar las necesidades de las mujeres, hablar de los temas que importan y crear un cambio positivo. A través de Avon y la Fundación Avon han donado más de 1.100 millones de dólares, centrándose en la lucha contra la violencia de género y el cáncer de mama. Avon forma parte del Grupo Natura &Co.

Más información en www.avonworldwide.com.

