CERAJISA col·labora amb la consultoria d'empreses CEDEC amb l'objectiu d'afermar el seu projecte empresarial

CERAJISA e HIJOS DE JUSTO S.L. són empreses del mateix grup empresarial establertes a Àvila l'activitat del qual se centra en el sector de la construcció, amb una solvència i contrastada experiència acumulada durant diverses dècades de trajectòria empresarial CERAJISA comercialitza tot tipus de materials per a la reforma d'habitatges, contemplant l'assessorament i venda de productes de bany, paviments, revestiments i xemeneies entre molts altres. Per part seva, HIJOS DE JUSTO té com a activitat la comercialització de materials de construcció i ferreteria per a la construcció, oferint a més tot tipus de serveis de transports, excavacions i contenidors.

Conjuntament amb una altra de les empreses del grup, RECICLAJE MEDIAOAMBIENTAL CyL, S.L., tenen com a objectiu principal cobrir totes les necessitats dels seus clients a l'hora d'afrontar un projecte de construcció, ja sigui d'obra nova o de reforma. Per a això, ofereixen un assessorament especialitzat gràcies a un equip de professionals amb àmplia experiència en el sector, que aconsellen els materials i productes que més s'adapten a cadascun dels projectes.

Totes elles mantenen el ferm compromís de preservar al màxim els estàndards de qualitat cap als seus clients, oferint una atenció personalitzada i el subministrament d'articles i serveis que s'adapten a les necessitats específiques que requereix cada projecte encomanat.

En aquest sentit, CEDEC, consultoria d'organització estratègica d'empreses líder a Europa en gestió, direcció i organització d'empreses, porta col·laborant des de l'any 2005 amb les empreses del grup amb l'objectiu de millorar la seva gestió empresarial.

En els propers mesos, el seu àmbit d'actuació se centrarà en afermar el projecte empresarial, aprofundir en la gestió i operativa del departament de compres i millorar el control de la rendibilitat de les empreses, la qual cosa ha de permetre a CERAJISA, S.L. i FILLS DE JUSTO, S.L. assumir les més altes cotes d'Excel·lència Empresarial i la consecució dels seus projectes de futur.

La finalitat de CEDEC és posar a l'abast de les empreses els sistemes d'organització que els resultin més eficients, a fi d'optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir i treballar junts cap a la consecució de l'Excel·lència Empresarial.

El seu factor diferencial recau en la seva contrastada metodologia de treball. CEDEC treballa amb i per els empresaris amb l’objectiu d’implementar de forma efectiva, en empreses familiars de qualsevol mida, una gestió professional i actualitzada per mitjà de l’aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Implantada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, en concret més de 13.000 a Espanya, amb una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 150 de les quals a Espanya.

Amb oficines a Espanya a Madrid i Barcelona, la consultora d’organització estratègica per a empreses familiars CEDEC està present a França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

El treball i la consolidació del CEDEC com a empresa especialista en organització estratègica empresarial, es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d'èxit d'empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://www.cedec.es/opiniones, així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g