Óptica Ocularium, en San Fernando, Cádiz, donará a la Ruta de la Luz un euro por cada gafa vendida

jueves, 4 de marzo de 2021, 12:26 h (CET) El óptico-optometrista y gerente del establecimiento, Guillermo Ladrón de Guevara Fernández, considera que, especialmente en este tiempo de crisis económica y sanitaria, hay que concienciar a la población sobre la necesidad de contribuir con causas humanitarias, ahora más que nunca, "también desde el punto de vista de la salud visual, que es el que nos corresponde a los profesionales del sector", señala Óptica Ocularium, en San Fernando, Cádiz, sensible el momento difícil por el que atraviesa la sociedad española por la pandemia, ha puesto en marcha, con el comienzo del mes de marzo, una campaña solidaria que consiste en la donación a la Fundación Cione Ruta de la Luz, de un euro por cada gafa vendida en la óptica a lo largo de los meses de marzo y abril. Así, en presencia del paciente, cuando Guillermo Ladrón de Guevara, su gerente, entregue una gafa, la óptica echará un euro en la hucha solidaria de la entidad.

Como socio de Cione Grupo de Ópticas, y también de la Ruta de la Luz, el óptico-optometrista gaditano conoce perfectamente la labor que lleva a cabo la Fundación, “apostando por el apoyo a organizaciones locales que trabajan con personas en riesgo de exclusión social, realizando proyectos de Ayuda Humanitaria en el ámbito de la Salud Visual y mejorando la calidad de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad a nivel mundial, pero también aquí en España, de la mano del proyecto Ver Para Crecer, entre otros”, señala.

Guillermo lleva toda la vida, “desde que cobré mi primera nómina, y hasta el día de hoy”, afirma, colaborado con entidades que ayudan a los demás a superar momentos difíciles. “Como profesional del sector de la Óptica, creo que siempre, pero en un momento tan duro en lo económico y en lo sanitario como el actual, todos debemos contribuir a sensibilizar a la población sobre la importancia de acercar la salud visual a personas en situación de vulnerabilidad, porque sin duda, ver bien, cambia la vida de cualquiera que no tenga una visión perfecta, pero especialmente la de los niños”, señala el óptico. Por eso, además de la donación, Guillermo va a divulgar también, de manera especial, la labor de la Ruta de la Luz, en todo este tiempo.

Óptica Ocularium acumula una trayectoria de diez años en materia de cuidado de la salud visual de la sociedad de San Fernando, y de formación y sensibilización de la población local en este sentido. Ubicada en la Avenida León Herrero, 15, de la ciudad gaditana, la óptica siempre se ha distinguido por su posicionamiento profesional, en el que lo más importante es la atención al paciente.

