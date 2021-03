Surf Canarias: la mejor escuela de Surf situada en Lanzarote (Famara) ​El surf es uno de los deportes más divertidos y emocionantes Redacción Siglo XXI

jueves, 4 de marzo de 2021, 13:07 h (CET) Surf Canarias es una de las mejores escuelas de surf, situada en Lanzarote (Famara). Esta escuela lleva 25 años ofreciendo los mejores ‘Surf Camp’, clases de surf y actividades relacionadas con este deporte, en niveles principiante, intermedio y avanzado, para personas de todas las edades.

El surf es uno de los deportes más divertidos y emocionantes. El pleno contacto con el mar lo convierte en una actividad que vale la pena experimentar aunque sea una vez en la vida. Por eso, Surf Canarias pone a disposición todo tipo de clases, para que niños, jóvenes y adultos puedan vivir la emoción de aprender a deslizarse sobre las frescas aguas del Océano Atlántico

Una escuela de surf para todos

Surf Canarias se encuentra ubicada en las Islas Canarias, más específicamente en la Playa de Famara, en Lanzarote. Desde 1996 esta escuela surf Famara sigue formando surfistas y perfeccionando sus técnicas y movimientos, tanto para niños como para adultos, ya sean principiantes o profesionales. Una de las grandes ventajas es que, precisamente, ofrece clases a personas que nunca se han interiorizado con los conocimientos del surf, por lo que es realmente la oportunidad perfecta para aprovechar mientras se está de paseo por las Islas Canarias. Desde su fundación hasta la fecha, Surf Canarias ha recibido cientos de alumnos de todas las edades, y continúa recibiendo una larga lista de personas dispuestas a probar este deporte sin igual.



¿Qué servicios ofrece?

A la hora de aprender una actividad como ésta, lo ideal es ponerse en manos de profesionales experimentados, como los del equipo de Surf Canarias. Además, su oferta de servicios es lo suficientemente amplia como para que cualquiera pueda acercarse a las clases. Para quienes deseen sumergirse en una experiencia inolvidable, está la posibilidad de realizar un Surf Camp, con precios asequibles y en diferentes niveles: iniciación, intermedio y avanzado. El Surf Camp consiste, como su nombre indica, en un campamento de surf en el que no sólo se aprenden las bases de este deporte, sino que se realizan actividades relacionadas y los alumnos pueden compartir entre sí mientras aprenden. Surf Canarias ofrece de tres a catorce noches para extender la experiencia según las preferencias de cada alumno.



Por otra parte, para quienes no desean o no puedan realizar el campamento, la escuela también pone a disposición diversos cursos de nivel principiante e intermedio, además de clases privadas para quienes buscan un acompañamiento más personalizado. Los cursos pueden tener una duración de hasta diez días, con cinco horas por día, con el objetivo de darle a los alumnos un acercamiento intensivo al surf. Para aquellas personas que se encuentren de paso por Famara, estos cursos son perfectos para disfrutar de los días, y llevarse un recuerdo más que agradable. Los cursos para niños son ideales especialmente durante unas vacaciones en familia, tienen una duración de dos horas, y son dirigidas por profesores profesionales titulados en socorrismo, por lo que pueden brindar a los niños el acompañamiento adecuado de manera segura. Para los surfistas más experimentados, las clases privadas pueden ser ideales, ya que les permite enfocarse más profundamente en ciertas técnicas o dificultades específicas.



Y para los estudiantes o universitarios que buscan una aventura como festejo de fin de curso o carrera, Surf Canarias presenta diferentes ofertas igual de tentadoras, con el objetivo de poder disfrutar de las islas y todo lo que tienen para ofrecer. La escuela, teniendo en cuenta que las islas son el hogar del surf, se convierte en una oportunidad perfecta para conocer las aguas del Océano Atlántico. Los viajes de empresa, multiaventura y las clases de yoga, se añaden a la oferta de servicios de Surf Canarias, como una invitación a entrar en contacto con la naturaleza. Tienen el propósito de incentivar a los miembros y socios, algo que ha probado ser altamente efectivo para mejorar el trabajo en equipo y el desempeño laboral en la rutina cotidiana de la vida de empresa. Del mismo modo, el yoga es ideal para practicar en los increíbles paisajes de las islas, y ayuda a liberar el estrés acumulado y mejorar la concentración.



Teniendo esto en mente, es posible contratar los servicios que ofrece Surf Canarias, que incluyen también alojamiento en habitaciones compartidas, pensión completa, diez horas de clases de surf por cuatro días, actividades de kayak, remo, voley playa y windsurf, y fotografías de recuerdo para los participantes. Es importante recordar que, además, la escuela pone a disposición una surfhouse propia en la playa de Famara, el lugar ideal para que los alumnos (tomen las clases que tomen) puedan alojarse durante su estancia. Las habitaciones cuentan con todas las comodidades, y se encuentran directamente frente a la playa. Muchas veces, al contratar paquetes turísticos mientras se prepara un viaje, la posibilidad de hacerlo de manera completa es más que oportuna, algo que el equipo de Surf Canarias conoce muy bien.



La importancia del surf Para muchos turistas, el surf es una actividad que llama la atención y magnetiza, invitando a deslizarse sobre las olas que llegan a la costa. Para los surfistas con experiencia es un deporte que despierta pasión y que requiere de una práctica constante, para comprender tanto al mar y a su temperamento, como al cuerpo mismo, que necesita moverse en sincronía con su alrededor.Tomar clases de surf, tanto para quienes ya sienten esa pasión dentro suyo, como para aquellos que apenas están empezando, es altamente recomendable para entrar en contacto con el océano, concienciar sobre la importancia de su cuidado, y por supuesto, para darle al cuerpo la dosis de adrenalina y ejercicio que necesita. Eventualmente, y como ocurre en muchos casos, los aficionados que vayan mejorando sus habilidades podrán continuar haciéndolo de manera libre, hasta participar en actividades especiales o competiciones.



Practicar surf no sólo es una actividad ideal para conectar cuerpo y naturaleza, sino para conocer personas de otras partes que también buscan en este deporte esa pasión innegable, que puede verse en el rostro de los surfistas al bordear las olas.

