Leyendas del Bosque Azul, de la escritora de fantasía Leslie G., participante en los Premios Caligrama desde 2019 ​El viaje es narrado de forma dinámica, sin aburrir al lector, en capítulos que se intercalan con lo que va sucediendo en el tiempo actual Redacción Siglo XXI

jueves, 4 de marzo de 2021, 11:39 h (CET) Leyendas del Bosque Azul, de la escritora de fantasía juvenil Leslie G., es una serie de historias independientes que suceden en el mismo universo, un mundo fantástico llamado Erawol con dos soles, algunos bosques azules y mucha magia.

En este mundo, ambientado en un paisaje medieval, cada raza posee una magia característica. Algunos reinos se encuentran más aislados que otros, pero, por lo general, intercambian mercancías y noticias.

Cada libro es autoconclusivo, por lo que pueden leerse por separado y en cualquier orden. La saga tendrá un total de cuatro novelas y la autora ya está trabajando en esta última.



Actualmente, Leyendas del Bosque Azul se compone por tres libros:



La Princesa de Elsseria, finalista del premio Best Seller de Caligrama, una introducción sencilla en forma de leyenda que solo hace referencia a Elsseria, el reino del primer Bosque Azul; Frenvia, hogar del pueblo del desierto; y Palterah, uno de los pocos reinos humanos que quedan.



Los Dioses Alados de Ácatar, que no pudo participar en los Premios Caligrama 2020 porque se publicó después de mayo, pero que entrará en los Premios 2021 y ya está recogiendo muchas más críticas y repercusión que la novela anterior. En esta nueva obra, se introduce al lector en las leyes de la magia que gobiernan Erawol y hace referencia a antiguas civilizaciones, ampliando así el universo conocido. Encontramos Ácatar, el reino sobre la montaña; Herta, los guerreros destinados a matar al monstruo; Palterah, ya mencionado en La Princesa de Elsseria; Trista y Mardy.



La Maldición de Tonr, obra a la cual se le ha otorgado el Sello Talento por parte de la editorial, es el último de los libros publicados y la autora lo ha considerado como un libro más elaborado, sin llegar a ser extenso, donde el lector tiene una visión más amplia del mundo y de las relaciones entre los diferentes reinos, al tiempo que se explican al detalle las leyes de la magia.

La maldición de Tonr comienza con una princesa humana que acepta un desafío en la noche de su decimoquinto cumpleaños y se ve transformada a la mañana siguiente en un peligro para el reino. Sylha, Cabellos de Plata, mimada y consentida, emprenderá entonces un viaje de cinco años que la llevará a conocer pueblos extraordinarios y la obligará a crecerse como persona.

El viaje es narrado de forma dinámica, sin aburrir al lector, en capítulos que se intercalan con lo que va sucediendo en el tiempo actual, donde Sylha, exprincesa de veinte años, encuentra al fin el lugar de sus pesadillas y decide enfrentar a un antiguo dios en busca de respuestas. Todo se precipitará a partir de entonces.



Leslie G. es una escritora cuya saga de novelas, Leyendas del Bosque Azul, está teniendo mucha proyección y reconocimientos. Este año, vuelve a competir en los Premios Caligrama 2021 y sus libros se pueden encontrar en la mayor parte de las plataformas digitales tanto en papel como en digital.

