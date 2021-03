Finaer abre sus nuevas oficinas en Euskadi, Galicia y Comunidad Valenciana Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:38 h (CET) La compañía de garantías de alquiler, que cuenta con 2 oficinas en Madrid y otra en Barcelona, continúa su expansión con la apertura de 3 nuevas sedes en España. La elección de estas localidades se debe al alto volumen de operaciones y a la fuerte demanda de viviendas para alquilar Finaer, la compañía que otorga a inquilinos, propietarios e inmobiliarias garantías en los contratos de alquiler, continua su expansión por España y recientemente ha inaugurado sus 3 nuevas sedes en la Península, en concreto, en Bilbao, Vigo y Valencia, tras su consolidación en Madrid y Barcelona.

La elección de estas localidades para la apertura de las nuevas sedes, se debe al alto volumen de operaciones y a la fuerte demanda de viviendas en la zona, que se espera no solo durante 2021, si no que continuará creciendo en los próximos años.

Para Nicolás Barilari, CEO de Finaer en España, “estamos observado un pequeño giro del mercado hacia el aumento de la demanda de viviendas para alquilar como vivienda de uso permanente y, por ello, nuestra intención es ir en esa dirección. Observamos y tenemos certeza de que cada día aparecen nuevos proyectos de built to rent, compra de hoteles o naves para ser restauradas y convertirlas en viviendas de alquiler, Socimis con planes de aumentar su cartera, etc. Sin duda, esta tendencia va a mantenerse hasta que la oferta pueda acercarse a la demanda y equilibrar precio”.

Al frente de los servicios que ofrece Finaer, que pueden contratarse de forma 100% digital o de manera presencial, estarán Esteban Nanfro, en Euskadi, Elías Rocha, en Galicia, y Daniel Herlodi, en la Comunidad Valenciana.

La apertura de estas nuevas oficinas se encuadra dentro del ambicioso plan de expansión de Finaer, que además tiene previsto abrir sedes en Andalucía y Zona Centro durante el segundo semestre de este año. Asimismo, dentro de su estrategia global, Uruguay será el próximo país en el que la compañía ofrecerá sus servicios, al que se unirán, posteriormente, México y Portugal.

¿Qué ofrece Finaer?

Finaer ofrece la mejor garantía del sector, ya que cubre el impago de alquileres, sin franquicias ni carencias, así como todas las acciones y costes jurídicos si los hubiera. Está diseñada y pensada a la medida de lo que el usuario precisa, con una atención completa para acompañarlo en todo lo que necesite, y cuenta con una aplicación móvil para inmobiliarias y la posibilidad de que los inquilinos puedan gestionar la preaprobación de su garantía sin coste desde casa de manera 100% digital o de manera tradicional. Además, para los estudiantes y los trabajadores extranjeros dispone de un plan exclusivo y único en España, adaptado a las peticiones y necesidades de cada uno de ellos.

