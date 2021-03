La novela de suspense renace gracias a 'Sillage', de Nieves Franco Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:50 h (CET) En su primera novela, la escritora desarrolla una trama enigmática donde la intriga y secretos del pasado planean durante toda la historia Acercarse a la lectura de una autora novel no suele ser tan sorpresivo como el caso de Nieves Franco, quien, además, fue antigua alumna de la Escuela de Escritores de Madrid.

En su primera incursión al mundo editorial con su novela Sillage (Editorial Tregolam) la escritora apuesta por una historia-atmósfera que empapa de secretos, suspense e intriga al lector desde el comienzo de su historia.

Si bien la novela se centra en el personaje de I, una mujer que está pasando por una depresión, también acudirán al engranaje de esta maquinaria narrativa, llevada a cabo por Nieves Franco, otros protagonistas que forman parte de la vida de I: su marido, Javier; su reciente amiga Beca y su madrastra Cruz.

Todos ellos, de una forma u otra, influirán en sus circunstancias mientras ella va desglosando todos los acontecimientos que últimamente están empezando a ocurrirle. Para empezar, comienza a tener unas visiones cada vez más frecuentes relacionadas con un lugar en el que ella nunca ha estado y, además, un día recibe un llamada intrigante que la avisa de que su marido no es quien dice ser.

"La simiente de Sillage fue precisamente el personaje de I. Desde y a través de su figura va desenvolviéndose toda la trama. Tenía que presentar a una mujer que vive en el limbo de una depresión crónica y transmitir lo que para ella es la realidad desde su perspectiva vital, qué siente, cómo interactúa con su entorno y, sobre todo, qué es lo que le atormenta tanto como para casi anular su vida".

¿Cómo salir de ese estado que la arrastra hacia un vacío existencial sin nadie a quien acudir? ¿Las visiones que tiene son reales o es que quizá está perdiendo la cabeza?

No solo abandona la confianza en Javier, sino que la sombra de su madrastra comienza a acercarse poco a poco con un propósito que cogerá desprevenida a I.

Puesto que la atracción hacia aquel lugar con el que sueña despierta se va haciendo cada vez más insistente, decide hacer caso a su instinto e intentar averiguar todo lo que pueda acerca de él para disipar todas sus dudas.

Finalmente, todas las pistas la llevarán a descubrir una piscina llamada Sillage, cuyo aspecto encaja de manera innegable con todas sus ensoñaciones.

¿Por qué las aguas de ese sitio la llaman incesantemente? ¿Qué tiene que ver ella con ese emplazamiento?

"Sillage ha supuesto la finalización de un proyecto que tenía desde siempre. La escribí hace un par de años, pero, hasta ahora, no me había atrevido a dar el paso de su publicación. A partir de aquí, seguiré escribiendo; de hecho, escribo todos los días. Otra cosa es que consiga dar forma a una nueva novela. Ideas hay muchas, inicios, hilos de donde tirar…, pero tiene que ser algo que de verdad me obsesione, algo que valga la pena".

Resuelta a tomar las riendas de su vida, decide continuar su investigación para desvelar una verdad latente que desconocía. ¿Por qué ahora, justo cuando más sola se siente y todo parece convertirse en caos a su alrededor? Sin nadie con quien poder hablar abiertamente acerca de todo lo que le está sucediendo, aparece Beca, la cuidadora de Sillage y que se convertirá en poco tiempo en un su mayor confidente. Juntas, irán desentrañando parte del misterio que rodea a I desde hace meses.

Pero lo más intrigante de todo es que Beca pasó la infancia en aquel lugar, en donde ocurrió un hecho insólito que le pondrá los pelos de punta a I. ¿Qué tiene que ver ella con aquel acontecimiento? ¿Por qué su marido Javier la tacha de demente? Y por encima de todo, ¿por qué ha reaparecido ahora Cruz, con quien guarda una rivalidad desde hace años?

"El lector desvelará muchas cosas que permanecían ocultas y darán sentido a la vida y comportamiento de los protagonistas. Yo creo que hay sorpresas hasta el final de la historia".

Sillage dejará con la boca abierta a todos los lectores capítulo tras capítulo y los mantendrá en vilo mientras se van desenvolviendo los misterios de este enigmático lugar.

Una propuesta literaria que engancha y entretiene de principio a fin y que se puede obtener en las principales librerías online.

Todos aquellos que se aventuren a entrar en las inquietas aguas de Sillage se encontrarán con una historia que los atravesará por completo y los empapará de suspense e intriga mientras se revelan todas las incógnitas de I.

