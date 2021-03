Una luz de esperanza en la industria automotriz de la mano del Automóvil Pi Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 15:14 h (CET) En éstos momentos en Neutrino Energy Group se están llevando a cabo investigaciones coordinadas para transformar la energía de los NEUTRINOS en corriente eléctrica, y de esta manera proveer la energía necesaria para mover el primer automóvil eléctrico basado en los Neutrinos Cuando se habla de energía limpia y renovable se puede pensar en autos eléctricos o incluso en autos de hidrógeno. Se sabe que un auto de hidrógeno solo expulsa agua de su caño de escape y por lo tanto su contaminación al medio ambiente es cero. Pero, cuán limpia es la tecnología para producir el hidrógeno necesario? A su vez el auto eléctrico también no contamina al circular, pero para circular necesita enchufarse a la red eléctrica y por lo tanto hay que considerar todo lo relacionado a la movilidad de éstos vehículos.

Para obtener el hidrógeno es necesario el uso de la quema de combustibles fósiles ya que para separar el oxígeno del agua es necesario utilizar energía de combustibles fósiles en gran cantidad. Hoy el hidrógeno producido es utilizado en la industria metalúrgica, refinerías, industria electrónica, industria agro química en la producción de fertilizantes, pero el hidrógeno es capaz de ser utilizado para poder producir energía eléctrica.

Su principal objetivo es proporcionar energía dentro de una pila de hidrógeno, si bien se parece a una batería convencional no lo es, ya que la batería de hidrógeno se recarga para producir la electricidad que necesita el vehículo para mover sus motores eléctricos. Ahora bien, para poder producir éste elemento es absolutamente necesario aplicar 3 métodos, el primero es quemando carbón mineral con lo cual la contaminación al medio ambiente es realmente alta, es un método muy económico pero con daños severos al medio ambiente. También se puede obtener hidrógeno de la quema de gas natural (que en la tierra es un elemento muy abundante) con lo cual el daño al medio ambiente también es considerable. La única opción verde es la que se utilizan las energías renovables como las torres eólicas para conseguir electricidad para obtener hidrógeno, el inconveniente más grande es su alto coste de producción y por lo tanto hoy inviable.

¿Puede el auto de hidrógeno competir con PI, el auto de Neutrinos?

Los neutrinos son partículas subatómicas que constantemente están bombardeando la superficie terrestre en forma de energía cósmica producto de la creación del universo. Así como existe radiación solar y ondas electromagnéticas que viajan por el cosmo, los neutrinos son parte de las diversas formas de energía que componen el sistema solar.

Gran parte de los neutrinos que llegan a la tierra son producidos por la fusión nuclear del sol, pero el universo está lleno de éstas partículas viajeras.

Hay 3 tipos diferentes de neutrinos: Los neutrinos electrónicos ( ne ), neutrino muónico ( nm ) y neutrino tauónico ( nt ) más sus respectivas antipartículas. Tienen la capacidad de pasar de una familia de neutrinos a otra por medio de un proceso que se conoce con el nombre de oscilación de Neutrinos. En el automóvil PI creación del Neutrino Energy Group éstas oscilaciones son aprovechadas mediante placas de nanomatriales de grafeno dopado capaces de captar los movimientos producido por el paso de los NEUTRINOS por las formas y características de las placas, el movimiento de los Neutrinos provoca una oscilación subatómica que es capaz de producir electricidad mediante capacitores y amplificadores especialmente creados para alimentar los motores que le dan la capacidad de movimiento a las ruedas del PI. Por tanto será el primer automóvil en no necesitar ningún tipo de enchufe para poder circular. Lo cual lo cambia todo en materia de innovación y de movilidad sustentable, ya que no hay por el momento nada tan ecológico como un automóvil PI.

En éstos momentos se encuentra en fase de desarrollo y pruebas en los laboratorios del Neutrino Energy Group bajo la supervisión de los mejores físicos y matemáticos dedicados exclusivamente para llevar adelante el proyecto del automóvil PI.

Si bien hay innumerables datos técnicos de ingeniería se sabe que toda la estructura del automóvil, tanto su chasis como su carrocería e incluso sus componentes del interior estarán íntegramente ligados a producir energía mediante las celdas de nanomatriales de placas de grafeno ya que por los materiales usados es posible utilizar gran parte de su estructura sólida para captar los Neutrinos necesarios para darle energía al automóvil PI.

Sin duda éste será un automóvil que cambiará la historia de la movilidad dejando atrás años de uso de combustibles fósiles y contribuyendo al medio ambiente mediante el uso de esta revolucionaria tecnología del aprovechamiento de los neutrinos.

DANIEL A LÓPEZ

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.