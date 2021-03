2021: un año clave para el binomio digitalización y Recursos Humanos, según Sesame Time

Las restricciones actuales y el teletrabajo han hecho que se busquen nuevas fórmulas de gestión de los procesos de reclutamiento Hoy en día, la tecnología juega un papel clave a la hora de relacionarse con los demás, no solo personalmente, sino también en el mundo laboral. En este sentido, el área de Recursos Humanos no es ajeno, y también está viviendo su propia transformación digital. 2020 supuso un punto de inflexión en este proceso ya que, debido a la situación generada por el Covid-19, las empresas tuvieron que acelerar sus planes de digitalización. Por ello, 2021 será el año clave para conocer realmente el nivel de maduración digital de las empresas y, en particular, de los departamentos de RRHH.

Las oficinas se han convertido en tablets, portátiles y teléfonos móviles, y la implantación del trabajo en remoto ha llegado para quedarse. Según la última encuesta realizada por Buffer, el 99% de las personas que están realizando teletrabajo desean seguir haciéndolo. Además, para el año 2025 la mayor fuerza laboral estará representada por la Generación Z, caracterizada por ser nativa digital y cuyas preferencias laborales seguirán exigiendo a los equipos nuevas funcionalidades que permitan una libertad horaria y de espacio de trabajo. De hecho, el 92% de los encuestados afirma querer realizar su trabajo en remoto y un 87% con libertad horaria según releja Odesk.

En este sentido, la tecnología se ha convertido en un aliado indispensable en tareas como procesos de contratación, onboarding de empleados o simplemente para conocer el clima laboral de la empresa. En esta línea, el software de gestión Sesame Time -la aplicación de control horario más completa del mercado- permite cumplir con los grandes retos que implica la gestión del personal con el lanzamiento de nuevas funcionalidades vinculadas a estas tareas.

Buscando el mejor talento

En el momento de querer incorporar a una persona a la empresa, siempre se intenta localizar el mejor talento disponible. Ante las restricciones actuales, el proceso de reclutamiento se ha visto alterado, pero, aun así, alrededor de 6 de cada 10 empresas de nuestro país asegura que contratará personal este año, según la Guía del Mercado Laboral 2021. Las entrevistas presenciales casi han desaparecido y es necesario buscar nuevas fórmulas para conocer a los candidatos y, por supuesto, controlar el proceso de reclutamiento. Según el mismo informe, la media de candidaturas que reciben varía entre 10 y 50 el 48% de las veces y entre 51 y 100 el 28%. Para facilitar todo el proceso, Sesame Time ha puesto en marcha, Hiring, una plataforma dentro de su software que facilita la gestión del proceso de contratación. Hiring permite realizar checklists de necesidades, adjuntar el curriculum de los candidatos, así como fotos o documentos como, por ejemplo, cartas de presentación. Esta funcionalidad está especialmente pensada para empresas que suelen tener diferentes procesos abiertos o en los que intervienen varias personas al facilitarles información clara y directa de los candidatos. Además, Hiring permite incluir comentarios, puntuaciones o consultar el estado de cada candidato en el proceso.

Onboarding en remoto

El teletrabajo ha hecho necesario diseñar planes de acogida de los nuevos empleados en remoto. Introducir al empleado en la empresa, en las tareas que va a realizar, en familiarizarle con su nuevo puesto e, incluso, con sus compañeros son algunas de las tareas de este proceso que, al no ser presencial, puede resultar más complejo. Su éxito o fracaso depende de su planificación y la transformación digital se ha convertido en clave para mejorar el employer journey de los empleados. En este sentido, Sesame Time ha lanzado Onboarding. Esta plataforma permite gestionar las incorporaciones para que, llegado el momento, todo trascurra según lo previsto. Para ello, la plataforma permite realizar checklists así como un seguimiento del empleado durante todo el procedimiento.

El clima laboral, más importante que nunca

Por último, en una situación como la actual, donde más de 3 millones de personas están teletrabajando, es clave medir el clima laboral de la empresa. El objetivo es detectar inconformidades o puntos de mejora que puede ayudar a las empresas a planificar sus estrategias futuras en materia de selección de personal, compensación o implantación de tecnología. Debido a la distancia provocada por el teletrabajo, una de las mayores preocupaciones de los departamentos de RRHH es asegurar la cohesión del equipo ya que para un 32% de los empleados la calidad de las reuniones y el trabajo en equipo han empeorado, según un estudio de Infojobs. Para facilitar esa labor, Sesame Time ha incluido una nueva funcionalidad, Encuestas, que permite crear cuestionarios en menos de 5 minutos y enviarlos a los empleados por la app móvil. Entre sus ventajas se encuentra la posibilidad de conocer los resultados en tiempo real.